Битва с австрийцем: Хачанов сражается за полуфинал. LIVE

Сам Карен с боевым настроем подходит к началу турнира. Хочется верить, что благодаря победе над Джоковичем сделает он шаг в своей карьере. «Я нахожусь в хорошем настроении, моя предсезонная подготовка прошла хорошо. Это новый сезон, все начинают с нуля. Нужно снова показывать себя и доказывать состоятельность. Если ты хорошо играешь, это отражается на рейтинге. Все игроки в топ-100 сейчас сильны. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче. Что касается матча с Тимом, то постараюсь сыграть в свой теннис, хочу показать хорошую игру. После Абу-Даби хочу поехать в Доху с отличным настроением», — сказал Хачанов.