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Битва с австрийцем: Хачанов сражается за полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Абу-Даби Хачанов — Тим

Россиянин Карен Хачанов в матче 1/4 финала показательного турнира в Абу-Даби играет против австрийца Доминика Тима. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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18:19

Не получился у Тима форхенд, но тут же исправился австриец и пробил россиянина смэшем с хафкорта. 30:30. Валидольный матч.

18:16

Очень быстро! Тим перехватил эстафету ошибок у Хачанова и под ноль проиграл гейм. 4:5 — немного сокращает Карен разрыв и продолжает сет.

18:15

Да, так и есть. Четвертый гейм под ноль у Карена. 5:3 в пользу Тима.

18:14

Сколько ошибок... У Хачанова опять все идет к тому, что будет гейм под ноль. Двойная ошибка. 0:40.

18:12

И фатальная ошибка Хачанова. Не получается у него прием, мяч получился коротким, благодаря чему Тим уверенно перебросил через сетку. 4:3 в пользу австрийца.

18:10

Достаточно продолжительные розыгрыши пошли, многовато ошибок.

18:08

Опять вынужден отыгрывать Хачанов. С подачей навылет возникли у Карена проблемы после двойной ошибки.

18:07

Попросил Тим повтор в спорном моменте, но судьи увидели у него аут по длине. Тут нет сомнений. 15:15.

18:05

Эх, обратный брейк! Очень в простой ситуации ошибается Хачанов. 3:3.

18:04

Очень стремительно развиваются события! Не получился у Карена смэш, а после прозевал он удар по длине. 40:40.

18:02

Начал Карен гейм с хорошей подачи и поймал Тима на противоходе, но в следующем розыгрыше допустил ошибку. 15:15.

18:01

Хорош Тим, собрался. Под ноль он отыгрывает гейм у Хачанова — 3:2.

18:00

А вот и от Хачанова пошли странные действия. Продолжительный розыгрыш за Тимом оказался после того, как Карену не удалось перебросить сетку. А после с бэкхенда пробил в сетку Карен.

17:58

Удалось Тиму отыграть один розыгрыш, но снова австриец допустил ошибку. Прием в аут. 3:1 в пользу Карена.

17:57

Что ты делаешь, Доминик? Не может сетку перебросить, не бежит к мячу. 40:0.

17:55

С мощной подачи начинает гейм Хачанов! 15:0.

17:54

Совсем поплыл австриец. Пропустил диагональный обводящий удар — 2:1 в пользу Хачанова.

17:54

Ух, как же грубо ошибается Тим! Пробил он в очередной раз в сетку и тройной брейк-поинт за Хачановым.

17:52

Так и произошло! 1:1! Косым ударом навылет россиянин сравнивает счет.

17:51

Заставил Карен ошибиться Доминика! Тим принял в сетку, а потом послал мяч в коридор. Есть ощущение, что отыграется Карен.

17:48

Первый брейк-поинт от Хачанова, а после в очередной раз неудачно сыграл Карен и не успел к мячу. 1:0 в пользу Тима.

17:47

Вышел вперед Хачанов благодаря удару Тима в сетку, но отыгрался быстро австриец. 30:30. Спокойное начало, присматриваются друг к другу спортсмены.

17:46

Неточный прием от Карена, к сожаления, но быстро отвечает он мощнейшим диагональным ударом. 15:15.

17:45

Матч начался! Доминик Тим первым выходит на подачу.

17:37

Все готово к началу матча. Желаем сегодня Карену победы!

17:29

Все! Закончился матч победой Андерсона. Поздравляем южноафриканца и ждем уже Хачанова на корте!

17:14

Или не очень скоро... Очень упорная борьба между Андерсоном и Хеном. И ведь выставочный турнир. Откуда столько прыти?

17:05

У Андерсона и Хена идет третий сет. Скоро должны закончить.

17:00

Немного задерживается у нас матч из-за затянувшегося поединка Кевин Андерсон — Чхун Хен.

16:55

Сам Карен с боевым настроем подходит к началу турнира. Хочется верить, что благодаря победе над Джоковичем сделает он шаг в своей карьере. «Я нахожусь в хорошем настроении, моя предсезонная подготовка прошла хорошо. Это новый сезон, все начинают с нуля. Нужно снова показывать себя и доказывать состоятельность. Если ты хорошо играешь, это отражается на рейтинге. Все игроки в топ-100 сейчас сильны. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче. Что касается матча с Тимом, то постараюсь сыграть в свой теннис, хочу показать хорошую игру. После Абу-Даби хочу поехать в Доху с отличным настроением», — сказал Хачанов.

16:50

К поединку с Тимом, к слову, Хачанов готовился вместе с Джоковичем.

16:45

Напомним, что Хачанов несколько месяцев назад завоевал пока что главный титул в карьере — в финале парижского турнира серии «Мастерс» россиянин обыграл Новака Джоковича.

16:40

Перед матче Доминик Тим поделился ожиданиями от поединка и высоко оценил способности Хачанова.

«Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами. Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.

Все мы предельно мотивированы удачно выступать в Абу-Даби. Каждый с помощью матчей хочет понять, насколько хорошо он подготовился к сезону, в какой форме находятся соперники. Уверен, что все выложатся на сто процентов», — приводит слова Тима Khaleej Times.

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РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов
16:35

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

16:30

Приветствуем всех поклонников тенниса! Сегодня в 1/4 финала показательного турнира в Абу-Даби первая ракетка России Доминика Карен Хачанов сразится с австрийцем Домиником Тимом.