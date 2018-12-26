Битва с австрийцем: Хачанов сражается за полуфинал. LIVE

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Не получился у Тима форхенд, но тут же исправился австриец и пробил россиянина смэшем с хафкорта. 30:30. Валидольный матч.
Очень быстро! Тим перехватил эстафету ошибок у Хачанова и под ноль проиграл гейм. 4:5 — немного сокращает Карен разрыв и продолжает сет.
Да, так и есть. Четвертый гейм под ноль у Карена. 5:3 в пользу Тима.
Сколько ошибок... У Хачанова опять все идет к тому, что будет гейм под ноль. Двойная ошибка. 0:40.
И фатальная ошибка Хачанова. Не получается у него прием, мяч получился коротким, благодаря чему Тим уверенно перебросил через сетку. 4:3 в пользу австрийца.
Достаточно продолжительные розыгрыши пошли, многовато ошибок.
Опять вынужден отыгрывать Хачанов. С подачей навылет возникли у Карена проблемы после двойной ошибки.
Попросил Тим повтор в спорном моменте, но судьи увидели у него аут по длине. Тут нет сомнений. 15:15.
Эх, обратный брейк! Очень в простой ситуации ошибается Хачанов. 3:3.
Очень стремительно развиваются события! Не получился у Карена смэш, а после прозевал он удар по длине. 40:40.
Начал Карен гейм с хорошей подачи и поймал Тима на противоходе, но в следующем розыгрыше допустил ошибку. 15:15.
Хорош Тим, собрался. Под ноль он отыгрывает гейм у Хачанова — 3:2.
А вот и от Хачанова пошли странные действия. Продолжительный розыгрыш за Тимом оказался после того, как Карену не удалось перебросить сетку. А после с бэкхенда пробил в сетку Карен.
Удалось Тиму отыграть один розыгрыш, но снова австриец допустил ошибку. Прием в аут. 3:1 в пользу Карена.
Что ты делаешь, Доминик? Не может сетку перебросить, не бежит к мячу. 40:0.
С мощной подачи начинает гейм Хачанов! 15:0.
Совсем поплыл австриец. Пропустил диагональный обводящий удар — 2:1 в пользу Хачанова.
Ух, как же грубо ошибается Тим! Пробил он в очередной раз в сетку и тройной брейк-поинт за Хачановым.
Так и произошло! 1:1! Косым ударом навылет россиянин сравнивает счет.
Заставил Карен ошибиться Доминика! Тим принял в сетку, а потом послал мяч в коридор. Есть ощущение, что отыграется Карен.
Первый брейк-поинт от Хачанова, а после в очередной раз неудачно сыграл Карен и не успел к мячу. 1:0 в пользу Тима.
Вышел вперед Хачанов благодаря удару Тима в сетку, но отыгрался быстро австриец. 30:30. Спокойное начало, присматриваются друг к другу спортсмены.
Неточный прием от Карена, к сожаления, но быстро отвечает он мощнейшим диагональным ударом. 15:15.
Матч начался! Доминик Тим первым выходит на подачу.
Все готово к началу матча. Желаем сегодня Карену победы!
Все! Закончился матч победой Андерсона. Поздравляем южноафриканца и ждем уже Хачанова на корте!
Или не очень скоро... Очень упорная борьба между Андерсоном и Хеном. И ведь выставочный турнир. Откуда столько прыти?
У Андерсона и Хена идет третий сет. Скоро должны закончить.
Немного задерживается у нас матч из-за затянувшегося поединка Кевин Андерсон — Чхун Хен.
Сам Карен с боевым настроем подходит к началу турнира. Хочется верить, что благодаря победе над Джоковичем сделает он шаг в своей карьере. «Я нахожусь в хорошем настроении, моя предсезонная подготовка прошла хорошо. Это новый сезон, все начинают с нуля. Нужно снова показывать себя и доказывать состоятельность. Если ты хорошо играешь, это отражается на рейтинге. Все игроки в топ-100 сейчас сильны. Нужно быть сосредоточенным в каждом матче. Что касается матча с Тимом, то постараюсь сыграть в свой теннис, хочу показать хорошую игру. После Абу-Даби хочу поехать в Доху с отличным настроением», — сказал Хачанов.
К поединку с Тимом, к слову, Хачанов готовился вместе с Джоковичем.
Напомним, что Хачанов несколько месяцев назад завоевал пока что главный титул в карьере — в финале парижского турнира серии «Мастерс» россиянин обыграл Новака Джоковича.
Перед матче Доминик Тим поделился ожиданиями от поединка и высоко оценил способности Хачанова.
«Прорыв Хачанова был лишь вопросом времени. У него нет слабых сторон. Он является высоким игроком с очень резкими и мощными ударами. Он закончил год на 11-й строчке — отличное достижение! Я уверен, что в 2019 году он будет в топ-10 рейтинга ATP.
Все мы предельно мотивированы удачно выступать в Абу-Даби. Каждый с помощью матчей хочет понять, насколько хорошо он подготовился к сезону, в какой форме находятся соперники. Уверен, что все выложатся на сто процентов», — приводит слова Тима Khaleej Times.
Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
Приветствуем всех поклонников тенниса! Сегодня в 1/4 финала показательного турнира в Абу-Даби первая ракетка России Доминика Карен Хачанов сразится с австрийцем Домиником Тимом.