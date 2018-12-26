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Водил пьяным, грубил полицейским: Аленичева лишили прав

Тренер «Енисея» Аленичев лишен прав на полтора года

Главный тренер красноярского «Енисея» и легенда московского «Спартака» Дмитрий Аленичев был признан виновным в нетрезвом вождении. Суд лишил его прав на полтора года и обязал выплатить денежный штраф. На видеозаписях сотрудников ГИБДД видно, что специалист отказывался пройти медицинское освидетельствование. Сам Аленичев считает произошедшее провокацией, целью которой было испортить его имидж и вынудить уйти в отставку.

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Енисей» Дмитрий Аленичев был лишен водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Также он будет вынужден выплатить штраф. Такое решение принял мировой суд в Красноярске.

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«Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления автомобилем сроком на 1 год и 6 месяцев», — приводит слова судьи Алексея Черданцева ТАСС.

Сам Аленичев не посетил заседание суда. На слушаниях не было никого из представителей футбольного клуба.

В итоге Черданцев заслушал только свидетелей инцидента — трех инспекторов ГИБДД, а также изучил видео, снятое из патрульной машины, и ролик, записанный понятыми.

Из материалов видеозаписей следует, что Аленичев отказался от медицинского освидетельствования, обязательного в случае признаков опьянения. Сотрудники ГИБДД составили на тренера административный протокол о нарушении, а его машину (точнее, клубный автомобиль, которым управлял наставник «Енисея») пришлось отогнать на штрафстоянку.

Инцидент произошел в середине ноября. По информации издания Newslab.ru, Аленичев поздним вечером возвращался из бара, где распивал крепкие напитки.

Когда его остановили сотрудники ГИБДД, специалист вел себя агрессивно, отказывался проходить медицинское освидетельствование и оскорблял полицейских.

Сам Аленичев назвал все произошедшее подстроенной акцией, чтобы сместить его с поста главного тренера «Енисея». По его словам, он совсем не был пьян и отказался пройти освидетельствование только потому, что считал это провокацией.

«Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности.

Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат.

Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию,

и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал.

С момента столкновения прошла ровно минута!» — приводит слова специалиста «СЭ».

По словам Аленичева, когда он вышел из машины показать документы, у него забрали ключи от авто, которые так и не вернули, — «потеряли». Наставник красноярцев заверил, что именно по этой причине машину пришлось эвакуировать.

«Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! — возмутился Аленичев. — Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку».

Тем не менее Аленичев до сих пор находится у руля «Енисея», который идет на последнем месте в РПЛ с десятью очками после 17 туров. Правда, еще в начале ноября появилась информация о том, что клуб планирует расторгнуть контракт с наставником из-за крайне неудовлетворительных результатов.

К матчу 13-го тура чемпионата России против «Анжи» основную команду готовил тренерский штаб молодежки «Енисея».

Однако уже через неделю было объявлено совершенное другое решение.

«У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается.

Вопрос по расторжению контракта в настоящее время не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой», — сообщил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, чьи слова были опубликованы на официальном портале региона.

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