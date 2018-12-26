10 лет за мошенничество: Глушакова подводят под статью

Курсы валют$ 69.21 (+0.814) 78.81 (+0.456)
Москва: -9°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурВитязь
2:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
3:5
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
95:109
закончен
23:00
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
113:109
закончен
01:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
121:114
закончен
04:00
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
101:127
закончен
06:30
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
117:96
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмВулверхэмптон
не начался
18:00
БёрнлиЭвертон
не начался
18:00
Кристал ПэласКардифф Сити
не начался
18:00
Лестер СитиМанчестер Сити
не начался
18:00
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурБорнмут
не начался
20:15
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал
не начался
22:30
УотфордЧелси
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеМилан
не начался
17:00
АталантаЮвентус
не начался
17:00
БолоньяЛацио
не начался
17:00
КальяриДженоа
не начался
17:00
ФиорентинаПарма
не начался
17:00
СампдорияКьево
не начался
20:00
РомаСассуоло
не начался
20:00
СПАЛУдинезе
не начался
20:00
ТориноЭмполи
не начался
22:30
Интер МНаполи
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАвангард
не начался
17:00
Салават ЮлаевСибирь
не начался
17:00
ТракторДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РНефтехимик
не начался
19:00
СлованТорпедо
не начался
19:30
СеверстальСпартак
не начался
19:30
ХК СочиАк Барс
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонВест Хэм Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралВитязь
не начался
12:30
АмурСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
Евролига
20:00
Химки Баскония
не начался
20:15
Дарушшафака Олимпиакос
не начался
22:05
Маккаби Т-А Олимпия Милан
не начался
23:00
Барселона Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Юта ДжазФиладельфия Сиксерс
не начался
10 лет за мошенничество: Глушакова подводят под статью

Юрист: Глушаков может сесть на 10 лет за мошенничество

Адвокат супруги Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что футболист якобы вывел с общего семейного счета 170 млн руб. При этом суд заморозил счета капитана «Спартака» и его жены, поскольку они находятся в бракоразводном процессе и им еще предстоит раздел имущества. Если вина Глушакова будет доказана, то против него может быть открыто дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, которое предполагает лишение свободы до 10 лет.

Адвокат жены Дениса Глушакова Дарьи — Сергей Жорин — заявил, что футболист вывел с семейных счетов 170 млн руб. вопреки постановлению суда.

Реклама

Напомним, Никулинский районный суд Москвы принял решение заморозить имущество и счета обоих супругов на время бракоразводного процесса. Пока происходит раздел совместно нажитого имущества, никто не имеет права переводить средства на свои личные счета и таким образом уменьшать состояние, которое предстоит поделить с бывшим супругом.

Однако, по словам Жорина, Глушаков нашел способ отправить крупную сумму денег на некий подконтрольный ему счет.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета.

Это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении по данным фактам уголовного дела», — цитирует адвоката ТАСС.

Также Жорин заявил, что такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, за которое футболисту грозит реальный срок.

«У нас и раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 млн рублей. Мы об этом уже говорили, — подчеркнул юрист в комментарии «СЭ».

— Какое наказание ждет Глушакова? Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Выведенной суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с 1 млн рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим».

Пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество» действительно подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, преступника наказывают серьезным штрафом.

Однако это не единственная проблема капитана «Спартака» на данный момент.

Супруга Дарья обвинила его в угрозах жизни и отнесла в полицию заявление. По ее словам, футболист требует, чтобы она отказалась от иска о разделе имущества, и готов причинить ей вред, чтобы не платить алименты.

Чуть позже в сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора Глушакова с женой, в которой присутствовали некоторые угрозы.

«Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты, — приводит слова Дарьи «Пятый канал». — Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех. Все по суду, я хочу по закону.

Это он подкупает, закупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал.

Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не «заказывать» меня.

Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны».

После подачи заявления футболиста вызвали на допрос в полицию. Об его результатах пока не сообщается. Дарья утверждает, что Глушаков раньше бил ее.

«Он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано», — заверила женщина.

Сам Глушаков в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым назвал все происходящее провокацией.

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Существует группа людей, обиженных на меня за подписанный контракт со «Спартаком». Они хотели заработать на этом, но у них не вышло.

А я уверен, что они замешаны и в том, что происходит на стадионе, и с женой.

Дарья в данной ситуации — игрушка, а кто-то сидит и джойстиком управляет. Ей просто мозг запутали, запудрили, вот она и ведет себя таким образом. Наверное, Дарья сидела в каких-то компаниях и рассказывала, какие зарплаты, где и что у нас», — предположил футболист.

Свои слова по телефону, которые Дарья восприняла как угрозы жизни, капитан «Спартака» назвал вырванными из контекста:

«То, что вышло, конечно, получилось некрасиво. Мы поругались на повышенных тонах. Конечно, мне стыдно. Мне 31 год. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько слов?»

Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Из этих аудионарезок видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть слова «вы», «вас» — это не просто так было сказано. Фразы и слова были вырваны из контекста».

Также Глушаков опроверг слова Дарьи о том, что он якобы угрожал ей, а также нанес телесные повреждения.

«Я никогда не поднимал на нее руку. У нас могли быть конфликты. Мы хватали друг друга за руки. Какое смещение позвоночника? »

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».