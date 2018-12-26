Карлсен играет с украинцем, Карякин — с индийцем. LIVE

Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Новогоднее настроение не очень ощущается, потому что закончу год в работе, но я профессионал, нет смысла жаловаться. Вообще, турнир очень высокого уровня, состав участников сильнейший. Но я хорошо оцениваю свою форму — целенаправленно готовился к турниру две недели», — приводит слова россиянина ТАСС.

Напомним, Карякин становился чемпионом мира по рапиду в 2012 году, а в 2016-м выиграл ЧМ по блицу.