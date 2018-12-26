Карлсен играет с украинцем, Карякин — с индийцем. LIVE

Курсы валют$ 69.23 (+0.835) 78.80 (+0.442)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурВитязь
2:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
3:5
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
95:109
закончен
23:00
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
113:109
закончен
01:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
121:114
закончен
04:00
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
101:127
закончен
06:30
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
117:96
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмВулверхэмптон
0:0
1 тайм
18:00
БёрнлиЭвертон
не начался
18:00
Кристал ПэласКардифф Сити
не начался
18:00
Лестер СитиМанчестер Сити
не начался
18:00
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурБорнмут
не начался
20:15
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал
не начался
22:30
УотфордЧелси
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеМилан
0:0
перерыв
17:00
АталантаЮвентус
не начался
17:00
БолоньяЛацио
не начался
17:00
КальяриДженоа
не начался
17:00
ФиорентинаПарма
не начался
17:00
СампдорияКьево
не начался
20:00
РомаСассуоло
не начался
20:00
СПАЛУдинезе
не начался
20:00
ТориноЭмполи
не начался
22:30
Интер МНаполи
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАвангард
не начался
17:00
Салават ЮлаевСибирь
не начался
17:00
ТракторДинамо Мн
не начался
18:00
Динамо РНефтехимик
не начался
19:00
СлованТорпедо
не начался
19:30
СеверстальСпартак
не начался
19:30
ХК СочиАк Барс
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по рапиду и блицу
15:00
День первый
online
Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонВест Хэм Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралВитязь
не начался
12:30
АмурСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
Евролига
20:00
Химки Баскония
не начался
20:15
Дарушшафака Олимпиакос
не начался
22:05
Маккаби Т-А Олимпия Милан
не начался
23:00
Барселона Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Юта ДжазФиладельфия Сиксерс
не начался
Карлсен играет с украинцем, Карякин — с индийцем. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам

,
Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен соревнуются в первый день чемпионата мира по рапиду и блицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:25

А у нас уже есть первая победа! Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров быстро разобрался с украинцем Эльдаром Гасановым.

15:22

Украинец Тухаев уничтожил пешку Карлсена на а6. Норвежец впервые надолго задумался. Позиционное преимущество у него очевидно, но надо сейчас придумать, как его реализовать.

15:20

У играющего белыми Сергея Карякина неоднозначное положение. У россиянина в запасе на шесть минут больше, чем у его турецкого оппонента. Однако черные не стесняются наступать, так что явного преимущества здесь пока не видно.

15:18

Известный шахматный обозреватель Тарьей Свенсен уже задается вопросом, не лучше ли позиция у Карлсена после 16 хода?

15:15

Действующий чемпион мира по классическим шахматам уже неплохо продвинул свои пешки и слона. Он очень быстро ходит: похоже, что все эти заготовки норвежец сделал еще к матчу за шахматную корону с Фабиано Каруаной. Разница во времени уже почти семь минут.

15:12

Карлсен серьезно задумался. Напомним, у каждого игрока есть по 15 минут на партию + 30 секунд за каждый ход.

15:10

Украинец согласился разменять коней. Карлсен забрал его фигуру конем.

15:08

Норвежец отправил своего коня на е7 и явно намерен выгнать чужого скакуна из центра.

15:04

Карлсен завлек соперника в Челябинский вариант Сицилианской защиты. Тухаев неплохо устроился в центре пешкой и конем.

15:03

Партии начались! И сразу немного приятной для шахматистов информации — о призовом фонде.

15:00

Партии вот-вот начнутся! Шахматисты уже заняли свои места.

14:59

Кстати, турнир проходит в красивейшем Конногвардейском манеже.

14:58

Остались последние приготовления.

14:57

Магнус Карлсен, как всегда, очень уверен в себе: «Самый важный титул в моей жизни? Следующий. Для того, чтобы преуспеть в соревнованиях со всеми контролями времени, необходимо иметь универсальный стиль. Я уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы выиграть эти турниры».

Магнус Карлсен
Reuters
Магнус Карлсен
14:53

Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Новогоднее настроение не очень ощущается, потому что закончу год в работе, но я профессионал, нет смысла жаловаться. Вообще, турнир очень высокого уровня, состав участников сильнейший. Но я хорошо оцениваю свою форму — целенаправленно готовился к турниру две недели», — приводит слова россиянина ТАСС.

Напомним, Карякин становился чемпионом мира по рапиду в 2012 году, а в 2016-м выиграл ЧМ по блицу.

Сергей Карякин
РИА Новости
Международный гроссмейстер Сергей Карякин на церемонии вручения премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам и тренерам России по итогам 2016 года.
14:50

Призовой фонд турнира — $1,1 млн. Это меньше, чем было в Саудовской Аравии ($1 млн), но в условиях быстрой организации и поиска спонсоров и это неплохо. Победители получат по $350 тысяч.

14:45

Уже известны результаты жеребьевки! В первый день рапида Магнус Карлсен (кстати, действующий чемпион мира не только в классических шахматах, но и по блицу) сыграет с украинцем Адамом Тухаевым, с которым раньше никогда не встречался. Россиянин Сергей Карякин проведет партию с индийцем Йылмазом Мустафой.

Со всеми парами можно ознакомиться на официальном сайте турнира по этой ссылке.

14:40

Первые три игровых дня (с 26 по 28 декабря) будут посвящены рапиду — шахматисты будут проводить по пять партий в день. Последние два дня — блиц: спортсмены сыграют 12 партий в первый день и девять — во второй. По правилам рапида каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 30 секунд за ход. В блице времени еще меньше: три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

14:35

В прошлом году чемпионат состоялся в саудовском Эр-Рияде, но без участия израильских шахматистов, которым не дали визы. Соглашение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) с Саудовской Аравией было подписано на три года, но, видимо, договориться об участии всех спортсменов не получилось, и проведение турниров оказалось под угрозой.

Тем не менее команда ФИДЕ во главе с новоиспеченным президентом Аркадием Дворковичем в кратчайшие сроки организовала турнир в Санкт-Петербурге.

Николай I Исаакиевский собор
Алексей Даничев/РИА "Новости"
Памятник Николаю I у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, 2017 год
14:30

Добрый день, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую трансляцию первого дня чемпионата мира по рапиду и блицу.