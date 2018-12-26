Карлсен играет с украинцем, Карякин — с индийцем. LIVE

- 847826 просмотров Исторический онлайн расстрела экс-главы МВД СССР Лаврентия Берии
- 255992 просмотра В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл реку
- 212064 просмотра Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО «Лефортово»
- 195615 просмотров Шанс для Порошенко: 26 декабря на Украине заканчивается военное положение
- 155822 просмотра Нефтяные котировки рухнули вслед за американскими биржами
- 134211 просмотров Сын Каддафи попросил помощи у Путина
- 132943 просмотра Боец UFC Ковингтон назвал Хабиба Нурмагомедова «любителем овец»
А у нас уже есть первая победа! Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров быстро разобрался с украинцем Эльдаром Гасановым.
Украинец Тухаев уничтожил пешку Карлсена на а6. Норвежец впервые надолго задумался. Позиционное преимущество у него очевидно, но надо сейчас придумать, как его реализовать.
У играющего белыми Сергея Карякина неоднозначное положение. У россиянина в запасе на шесть минут больше, чем у его турецкого оппонента. Однако черные не стесняются наступать, так что явного преимущества здесь пока не видно.
Известный шахматный обозреватель Тарьей Свенсен уже задается вопросом, не лучше ли позиция у Карлсена после 16 хода?
Действующий чемпион мира по классическим шахматам уже неплохо продвинул свои пешки и слона. Он очень быстро ходит: похоже, что все эти заготовки норвежец сделал еще к матчу за шахматную корону с Фабиано Каруаной. Разница во времени уже почти семь минут.
Карлсен серьезно задумался. Напомним, у каждого игрока есть по 15 минут на партию + 30 секунд за каждый ход.
Украинец согласился разменять коней. Карлсен забрал его фигуру конем.
Норвежец отправил своего коня на е7 и явно намерен выгнать чужого скакуна из центра.
Карлсен завлек соперника в Челябинский вариант Сицилианской защиты. Тухаев неплохо устроился в центре пешкой и конем.
Партии начались! И сразу немного приятной для шахматистов информации — о призовом фонде.
Партии вот-вот начнутся! Шахматисты уже заняли свои места.
Кстати, турнир проходит в красивейшем Конногвардейском манеже.
Остались последние приготовления.
Магнус Карлсен, как всегда, очень уверен в себе: «Самый важный титул в моей жизни? Следующий. Для того, чтобы преуспеть в соревнованиях со всеми контролями времени, необходимо иметь универсальный стиль. Я уверен, что у меня есть все необходимое, чтобы выиграть эти турниры».
Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира.
«Новогоднее настроение не очень ощущается, потому что закончу год в работе, но я профессионал, нет смысла жаловаться. Вообще, турнир очень высокого уровня, состав участников сильнейший. Но я хорошо оцениваю свою форму — целенаправленно готовился к турниру две недели», — приводит слова россиянина ТАСС.
Напомним, Карякин становился чемпионом мира по рапиду в 2012 году, а в 2016-м выиграл ЧМ по блицу.
Призовой фонд турнира — $1,1 млн. Это меньше, чем было в Саудовской Аравии ($1 млн), но в условиях быстрой организации и поиска спонсоров и это неплохо. Победители получат по $350 тысяч.
Уже известны результаты жеребьевки! В первый день рапида Магнус Карлсен (кстати, действующий чемпион мира не только в классических шахматах, но и по блицу) сыграет с украинцем Адамом Тухаевым, с которым раньше никогда не встречался. Россиянин Сергей Карякин проведет партию с индийцем Йылмазом Мустафой.
Со всеми парами можно ознакомиться на официальном сайте турнира по этой ссылке.
Первые три игровых дня (с 26 по 28 декабря) будут посвящены рапиду — шахматисты будут проводить по пять партий в день. Последние два дня — блиц: спортсмены сыграют 12 партий в первый день и девять — во второй. По правилам рапида каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 30 секунд за ход. В блице времени еще меньше: три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.
В прошлом году чемпионат состоялся в саудовском Эр-Рияде, но без участия израильских шахматистов, которым не дали визы. Соглашение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) с Саудовской Аравией было подписано на три года, но, видимо, договориться об участии всех спортсменов не получилось, и проведение турниров оказалось под угрозой.
Тем не менее команда ФИДЕ во главе с новоиспеченным президентом Аркадием Дворковичем в кратчайшие сроки организовала турнир в Санкт-Петербурге.
Добрый день, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую трансляцию первого дня чемпионата мира по рапиду и блицу.