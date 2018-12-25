Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой

Драма на Олимпиаде

Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане подарили нам одну из самых драматичных историй в спорте: двукратная чемпионка России, Европы и мира Евгения Медведева, обладавшая на тот момент несколькими рекордами, проиграла Алине Загитовой, которая проводила свой первый сезон на взрослом уровне и по всем канонам должна была претендовать максимум на серебро.

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Однако даже огромный авторитет в мире спорта и, как следствие, высокие компоненты не помогли Евгении обойти техническую оснащенность Алины. Юная соперница (младше Медведевой на 2,5 года) исполняла более дорогостоящие элементы и к тому же ставила их во вторую часть программы, чтобы собрать за них больше плюсов.

Медведева же за четыре месяца до Олимпиады получила трещину в кости правой стопы и какое-то время провела в гипсе.

Естественно, ни о каком усложнении программы тут речь не шла — надо было просто откатать на максимум привычные элементы. Однако, пока чемпионка мира лечилась, Загитова продолжала выступать и побеждать (в финале Гран-при, на чемпионате России и Европы), что помогло ей сократить до минимума разницу в компонентах.

В итоге на Олимпиаде Медведевой уже не хватило преимущества в артистизме, чтобы перекрыть технику оппонентки. Она проиграла Загитовой обидные 1,31 балла (239,57 против 238,26) и, похоже, лишилась мечты стать олимпийской чемпионкой. Или нет?

Уход Медведевой от Тутберидзе

После шокирующего поражения на Олимпиаде Евгения пришла к выводу, что не может оставаться больше в группе своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе.

Стали ли главной причиной болезненные воспоминания о серебре Пхенчхана, о которых в Хрустальном кричало буквально все, или отсутствие достаточной свободы самовыражения, или чересчур жесткий график тренировок, убивающий здоровье и уже не подходящий повзрослевшей Медведевой, доподлинно неизвестно. Но, скорее всего, сыграли все эти факторы.

7 мая 2018 года фигуристка официально объявила о переходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру — второму величайшему тренеру в мире на данный момент наряду с Тутберидзе,

воспитавшему двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — сообщила фигуристка.

При этом, как поведала Тутберидзе в эфире Первого канала, Медведева весной перестала отвечать на ее сообщения и даже не зашла попрощаться и поблагодарить за работу лично.

«Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала.

Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Считаю, что это личное дело»,

— так объясняла Евгения свой поступок в комментарии РИА «Новости».

За этот уход некоторые фанаты тут же окрестили спортсменку «предательницей», что изрядно ее задевало:

«Самое странное и страшное, что я слышала от соотечественников — это слова, что я предательница. Что я предательница не кого-либо, а страны. Это самое низкое, ужасное и отвратительное, что люди могут сказать».

Медведева пока так и не вернулась на свой лучший уровень катания после переезда в Канаду. Она занимается восстановлением здоровья (все еще есть проблемы со спиной), изменяет технику (например, учится исполнять лутц с правильного ребра и показывать надежный аксель) и пытается научиться работать эффективно в чуть менее убийственном режиме, чем это было в Хрустальном.

«Ее тело изменилось. Я продолжаю говорить ей, что она больше не тот 15-летний подросток, больше не тот сверхчеловек, как ее называли фанаты, да и она сама,

— говорил Брайан Орсер в интервью Youtube-каналу John Wilson Blades. — Когда камеры выключились, а мы все еще сидели в зоне kiss and cry, она сжала кулачки и сказала: «Я должна быть сверхчеловеком», а я ответил: «Ты человек. Мы преодолеем трудности вместе, мы прорвемся». Необходимо помочь ей понять новую для себя систему, адаптироваться к ней».

Результаты Медведевой в этом сезоне пока не радуют: третье и четвертое место на этапах Гран-при и седьмое — на чемпионате России. На главные старты сезона — чемпионат Европы и мира — спортсменка не пробилась и числится там только запасной.

Но теперь у нее, по крайней мере, есть достаточно времени для адаптации к новой системе, которую прививает ей Орсер. Так что, может быть, это и к лучшему.

Проблемы взросления Загитовой

Сложные времена переживает и олимпийская чемпионка. Хотя у Загитовой нет таких проблем со здоровьем, как у Медведевой, но ее настигло другое — резкий рост. Со времен Олимпиады она вытянулась сантиметров на десять и прибавила в массе.

«Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть,

— рассказывала Тутберидзе в интервью журналу The IFS magazine. — У нее многое не получалось. Хоть Алина и делала все объемы работы, все равно будто бежала на месте. Из-за изменений в теле Алине теперь каждый раз необходимо 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У ее нового тела пока нет мышечной памяти».

Несмотря на такие сложности, олимпийская чемпионка выиграла два этапа Гран-при, но затем — при встрече с более техничными соперницами — впервые с чемпионата мира сезона-2017/18 почувствовала горечь поражения.

Появление серьезной конкурентки для россиянок

Фигуристкой, которая смогла превзойти Загитову, стала ее ровесница из Японии Рика Кихира. Азиатская спортсменка, кажется, уже пережила все проблемы роста (в прошлом сезоне у нее не получалось решительно ничего) и теперь готова рвать и метать.

Тем более что в арсенале у нее есть аксель в три с половиной оборота — самый сложный элемент в женском взрослом катании, куда пока не добрались Трусова и Щербакова, но о них чуть позже.

Кихира исполняет тройной аксель сольно и в каскаде с тройным тулупом. Показать все эти элементы чисто удается далеко не всегда, но по одному «трикселю» в каждой из программ пока хватает для победы.

Японка выиграла два этапа Гран-при и финал. Правда, на недавнем чемпионате Японии расслабилась, наделала ошибок и стала только второй после Каори Сакамото, но надеяться на такое количество осечек Кихиры не стоит. В нужный момент она умеет собраться.

Тренер фигуристки Миэ Хамада сообщила, что ученица уже показывает на тренировках четверные, и вот это уже действительно пугает.

Если Кихира начнет стабильно исполнять подобные элементы на соревнованиях, то сможет навязать серьезную борьбу даже юным вундеркиндам Тутберидзе в сезоне-2019/20.

Четверные прыжки юниорок

А вот теперь настала пора обсудить Александру Трусову и Анну Щербакову. Эти 14-летние девочки занимаются в группе у Этери Тутберидзе и регулярно исполняют четверные прыжки на официальных турнирах — что-то, казавшееся немыслимым всего год назад.

Главным новатором здесь является Трусова, которая первая в истории женского катания исполнила четверной лутц и тулуп и второй после Мики Андо сделала сальхов.

Также Александра первой показала два четверных (тулуп и сальхов) в произвольной программе — это произошло на юниорском чемпионате мира — 2018.

Тогда техническая оценка Трусовой достигла 92,35 балла, что стало рекордом не только для юниорок, но и среди взрослых фигуристок. Щербакова пока освоила только четверной лутц: ее прогресс изрядно замедлило то, что в июне 2017 года она сломала ногу и пропустила почти весь сезон.

Тем не менее после возвращения в строй девушка продолжает зажигать как ни в чем не бывало и совсем недавно победила на взрослом чемпионате России,

обойдя ту же Трусову, которая допустила падение на одном из своих четверных.

Возрождение Туктамышевой

Единственной взрослой фигуристкой из России, которая может хоть что-то противопоставить юниоркам Тутберидзе, является Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина владеет акселем в три с половиной оборота, который, хоть и немного не дотягивает до четверного, но по технике исполнения настолько сложен, что Трусова, например, призналась, что так и не осилила его.

Туктамышева освоила этот элемент уже в 13, однако из-за травм, проблем роста и нестабильности утратила его на несколько лет и выпала из элиты фигурного катания.

В этом году спортсменке удалось восстановить свой фирменный прыжок, а вместе с ним — уверенность, и теперь она снова вооружена и опасна.

В этом сезоне 22-летняя (!) фигуристка сумела победить на этапе Гран-при в Канаде, занять третье место в Японии и взять бронзу в финале Гран-при, уступив только Загитовой и Кихире. Туктамышева исполняет по одному тройному акселю в короткой и произвольной программе, что позволяет ей бороться по технической базе даже с самыми юными конкурентками, а уж артистизм у девушки всегда зашкаливает. Правда, судьи все еще по привычке ставят ей низкие компоненты, но при условии стабильных выступлений это скоро пройдет.

К сожалению, перед чемпионатом России Елизавета серьезно заболела и была вынуждена пропустить турнир, на котором производился отбор на чемпионат Европы и составлялась заявка на Универсиаду.

Однако Туктамышеву включили в состав запасных.

Кто из девушек поедет на чемпионат Европы

Чемпионат России вообще получился сенсационным по своим результатам. Первые три места заняли юниорки Тутберидзе: победила Щербакова, второй стала Трусова, а третьей — Алена Косторная, у которой даже нет четверных прыжков.

Такой результат стал возможен из-за поочередного провала двух фавориток турнира — Медведева потеряла короткую программу, а Загитова — произвольную. Однако, поскольку юниорки не могут поехать на взрослые старты, результаты призеров ЧР не учитывались при отборе.

Так что на чемпионат Европы отправятся Станислава Константинова, ставшая четвертой, Загитова (пятое место) и Софья Самодурова (шестое).

Медведева, занявшая седьмое место, и вообще не участвовавшая Туктамышева попали в список запасных.

В составе на Универсиаду Елизавета является основной наряду с Константиновой, а Медведева и Мария Сотскова будут в запасе.

Изменение системы оценок: старые рекорды аннулированы

В июне 2018 года состоялся конгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ), на котором были внесены существенные изменения в правила фигурного катания.

Во-первых, было ограничено количество прыжков, которые можно ставить в конец программы и получать за них дополнительные плюсы, умножая стоимость каждого элемента на 1,1.

Этой фишкой активно пользовалась Алина Загитова в олимпийском сезоне (и победила в том числе благодаря этому), однако теперь это преимущество стало недоступно.

Во-вторых, поменялась сама система оценивания программ. Шкала уровня исполнения (Grade of Execution — GOE) теперь стала от «-5» до «+5» вместо от «-3» до «+3». Каждая ошибка обходится дороже, и спортсмен несколько раз подумает, прежде чем ставить в программу еще нестабильный, хотя и дорогостоящий элемент.

Из-за введения новой шкалы оценок все старые рекорды были признаны историческими и теперь уже ничего не значат. По этой причине в начале сезона почти каждое выступление сильного спортсмена сопровождалось установлением нового мирового рекорда.

Также среди изменений — понижение стоимости четверных прыжков,

сокращение времени на произвольную программу у мужчин и спортивных пар (с 4:30 до 4 минут) и изменение названия первой программы в танцах на льду — вместо «короткого танца» это теперь «ритм-танец».

Возвращение Ковтуна

На чемпионате России совершенно неожиданно произошло возрождения из небытия Максима Ковтуна — когда-то сильнейшего фигуриста страны, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за травм, да и в целом в последние годы редко радовал серьезными результатами.

Однако на первенстве России сезона-2018/19 спортсмен сумел занять первое место и завоевать право на участие в чемпионате Европы. Теперь у Михаила Коляды есть еще один крепкий товарищ по сборной.

Хочется верить, что это возвращение всерьез и надолго, — стабильных одиночников нам сейчас очень не хватает.

Смерть Тена

В этом году мир фигурного катания потрясла трагедия: 19 июля погиб бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанец Денис Тен.

Спортсмен попытался остановить грабителей, которые откручивали зеркала с его автомобиля, и в ответ получил два удара ножом в ногу.

К тому моменту, когда фигуриста доставили в реанимацию, он потерял три литра крови и находился в состоянии клинической смерти. Спасти его уже не успели.

После этого трагичного инцидента многие соревнования по фигурному катанию посвящались Тену и начинались с минуты молчания. Российский фигурист Сергей Воронов в этом сезоне исполняет произвольную программу, поставленную ему погибшим.

«Мы, к сожалению, не успели доработать эту программу до конца — планировали, что Денис приедет в Москву, и мы доделаем, — рассказывал Сергей.

— Поэтому я не могу позволить кому-то что-то менять в ней, потому что считаю, что эта программа должна быть целиком и полностью только творчеством Дениса в знак уважения к этому человеку».

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