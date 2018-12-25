«Деда Мороза в СИЗО нет»: как Кокорин и Мамаев встретят 2019-й

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о том, как его клиент, находящийся под стражей в Бутырском следственном изоляторе, более известном как «Бутырка», будет встречать Новый год. По словам юриста, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в СИЗО имеется особый распорядок дня, согласно которому отбой у заключенных начинается позже обычного.

Реклама

«Для всех заключенных новогодний режим допускает более поздний отбой. В час ночи. Дают возможность посмотреть новогоднюю программу, даже в этих условиях встретить Новый год», — цитирует Бушманова «Советский спорт».

При этом адвокат подчеркнул, что подарки и иные передачи Мамаев, как и остальные заключенные, сможет получить исключительно от родственников и близких людей.

«Никакие дополнительные подарки не допускаются. Дед Мороз в СИЗО не ходит. Но думаю, что ребята найдут возможность более-менее достойно организовать свой быт в праздники даже в этих условиях»,

— заявил он.

Особое внимание к Мамаеву и Кокорину накануне Нового года оказалось приковано после информации о том, что они могут принять участие в футбольном товарищеском матче между сотрудниками следственного изолятора и подозреваемыми. В связи с тем, что оба футболиста проходят по одному делу, и они не должны пересекаться друг с другом, играть в одной команде им будет запрещено.

Однако адвокат хавбека «Краснодара» выразил мнение, что «дело почти завершено, и им могут разрешить сыграть вместе».

«Никогда не сталкивался с подобной ситуацией, чтобы лиц, которые содержатся под стражей по уголовным делам, допускали до игровых мероприятий, в частности футбола. Но у нас… ничего не исключено. Как решит следователь, так и будет. Он определяет любые изменения режима, связанные с содержанием под стражей. Его разрешение первично.

Если следствие даст добро, подобный матч не исключен. Сторона защиты точно возражать не будет. В данной ситуации это своего рода моральная поддержка ребят. Я не вижу никаких препятствий для того, что Кокорин и Мамаев сыграли за одну команду, если матч все-таки разрешат»,

— отметил Бушманов.

Возвращаясь к теме самого расследования, адвокат заявил, что подал очередную апелляцию в отношении своего подзащитного. Бушманов уже обратился в прокуратуру из-за несогласия с обвинением Мамаева в избиении генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.

«Мы не считаем мотивированным переквалификацию на вторую часть статьи 115. Виталию Соловчуку, на наш взгляд, мелкие телесные повреждения тоже были нанесены в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, а не из хулиганских побуждений. Жалобу подали по электронной почте 22 декабря», — сказал он, подчеркнув, что апелляция должна быть рассмотрена до 9-10 января.

Примечательно, что защита уже не первый раз обжалует действия следствия и решения суда. По мнению адвокатов Мамаева и Кокорина, в расследовании допущены недочеты и ошибки, а обвинения предъявлены с нарушением законодательство.

Серьезные нарушения в работе следствия выявила и прокуратура Москвы, потребовавшая от начальника ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой устранить их. При этом надзорное ведомство не стало прекращать уголовное преследование обвиняемых и оставила данное право именно следователям, которые должны завершить и закрыть дело.

Напомним, что 18 декабря Тверской суд Москвы провел очередное заседание в отношении Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого и вынес решение продлить их арест до 8 февраля. Все четверо обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Происшествие произошло 8 октября в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

Все четверо находятся под стражей с 10 октября.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».