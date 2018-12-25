Барьер для юных: как возрастной лимит спасет Загитову

Прошедший в Саранске чемпионат России по фигурному катанию вызвал немало споров среди тренеров, экспертов и болельщиков относительно регламента международных соревнований. В частности, вопрос был поставлен относительно возрастного ограничения в женском одиночном катании.

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На данный момент участие в турнирах, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), могут принимать фигуристки, которым до начала сезона исполнилось 15 лет (до 1 июля 2018 года включительно — «Газета.Ru»). При этом на чемпионате России, по итогам которого спортсменки, занявшие первое и второе места гарантированно попадали в сборную, тройку призеров заняли 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Алена Косторная, которой 15 лет исполнилось только 24 августа.

Все три медалистки из-за возрастного ограничения на европейское первенство отправиться не смогут, вместо них прямые путевки достались 18-летней Станиславе Константиновой и 16-летней олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

Данная ситуация со стороны вызывает определенные вопросы: насколько справедливо не допускать до международных соревнований спортсменок, которые выиграли отборочный турнир? Действительно. Уже сейчас те же Щербакова и Трусова регулярно выполняют прыжки в четыре оборота. Обе спортсменки в свои 14 лет включают в свои программы четверные лутцы, что является развитием мирового фигурного катания и его тупиком одновременно.

Тупиком, потому что более взрослые фигуристки, например, Загитова, подобной роскоши себе позволить пока что не могут. И хотя та же Алина, по словам Этери Тутберидзе, на тренировках пытается прыгать четверные, но поставить данный элемент на регулярной основе она не может.

Проблема заключается в том, что, убрав возрастной лимит, есть риск «убить» и интерес к фигурному катанию, а те фигуристки, которые сейчас являются мировыми звездами, сразу же выпадут из лидеров. ИСУ считает возраст в 15 лет наиболее сбалансированным. Для тех юниорок, которые сейчас исполняют прыжки в четыре оборота, основной задачей является сохранить собственные кондиции и не потерять навыков. И это тоже является тупиковой ситуацией: нет никакой гарантии, что в следующем году той же Трусовой четверной лутц или тулуп будет по силам.

Интересно, что эксперты и вовсе выступают за увеличение возрастного лимита. Например, изменений в регламенте ждет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Мы должны подчиняться тому, что делает ИСУ. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этим вопросам перед тем, как они поднимались в ИСУ, но никто этого не делал. Я бы повысила возрастной ценз на год — с 16 лет. Молодежь не растерялась. Им запретили прыгать четверные в короткой программе, но они отыгрались на произвольной и показали всему миру, что надо готовиться, они летят», — цитирует Тарасову ТАСС.

С похожим мнением выступил и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, который еще этим летом призвал увеличить возрастной порог на один год, комментируя предложение Федерации фигурного катания Нидерландов, заявивших о целесообразности допускать до международных соревнованиях в женском одиночном катании с 17 лет.

«Все-таки 17 лет — это очень радикально, я бы ограничился 16-ю — исключительно для долголетия в фигурном катании взрослых спортсменов, которые стараются добиться результата. Предложение Нидерландов было не до конца проработанным, очень спонтанным, и хорошо, что так произошло. Я хотел бы отметить, что нерассмотрение этого вопроса можно объяснить и сильными позициями Федерации фигурного катания на коньках России. У нас сильная федерация, и сегодня она достойна аплодисментов», — сказал хореограф в интервью ТАСС.

О своем скептическом отношении к современному фигурному катанию высказался и известный футбольный комментатор Георгий Черданцев. По его мнению, более взрослые фигуристки просто не смогут выполнить ту программу, которую сейчас ставят юниоркам.

«По-моему, это ненормально, что фигурное катание свелось к выступлению 14-летних подростков. Это все-таки профессиональный спорт высших достижений, с призовыми деньгами, а не юношеские соревнования.

Хотя понятно, что взрослая женщина четыре оборота не прыгнет. Проблема», — написал Черданцев у себя в твиттере.

По-моему, это ненормально, что фигурное катание свелось к выступлению 14-летних подростков. Это все-таки профессиональный спорт высших достижений, с призовыми деньгами, а не юношеские соревнования. Хотя понятно, что взрослая женщина 4 оборота не прыгнет. Проблема. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 23 декабря 2018 г.

Примечательно, что на данную ситуацию уже отреагировали в Японии: 16-летняя фигуристка Рика Кихира, выигравшая финал Гран-при в этому году, уже сейчас на тренировках выполняет четверные прыжки, о чем говорила ее тренер.

Именно японка имеет высокие шансы на то, чтобы вписать свое имя в историю и первой исполнить прыжок в четыре оборота на взрослом уровне.

Напомним, что в Минске с 21 по 27 января состоится чемпионат Европы. Среди российских фигуристок выступят Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. По итогам континентального первенства будет определен состав на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта 2019 года.

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