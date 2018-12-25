Не прижился: Головин попал в топ-10 провалов года

Рейтинг российского полузащитника «Монако» Александра Головина во Франции продолжает падать. На сей раз его переезд во Францию признан одним из самых неудачных в 2018 году. Десятку худших трансферов в Лиге 1 составило французское издание Le10sport, где и числится 22-летний хавбек.

Помимо Головина в список топ-10 худших переходов этого года попал и его одноклубник Насер Шадли. Бельгийский полузащитник также перешел в «Монако» этим летом.

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Кроме того, в десятку худших трансферов вошли сразу три новичка «Марселя» — Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар, бывший нападающий московского «Спартака» Абдул Маджид Уоррис, перешедший в августе в «Нант», его одноклубник Мэтт Миязга, французский хавбек «Сент-Этьена» Яннис Салибюр, Мизьян Маолида из «Ниццы», а также бразильский полузащитник Гансо, пополнивший состав «Амьена».

Что касается Головина, то Александр переживает не самый удачный период с момента перехода в стан «монегасков». Перейдя в июле этого года из московского ЦСКА, 22-летний хавбек получил серьезную травму на одной из первых тренировок в новой команде. У россиянина был диагностирован надрыв связки голеностопа, а вернулся к занятиям в общей группе он только в начале сентября. Свой дебютный матч за «Монако» Головин провел в рамках 6-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:1), где сыграл около 20-ти минут.

Болельщики, эксперты и французские СМИ после той встречи высоко оценили уровень россиянина, посчитав, что он должен придать позитивный импульс «монегаскам».

На данный момент Головин имеет в своем активе 13 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. В игре 18-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (0:3) 22-летний россиянин получил прямую красную карточку за грубый фол на хавбеке «львов» Набиле Фекире, после чего был дисквалифицирован на четыре матча.

Напомним, что за трансфер Головина из ЦСКА владельцы «Монако» заплатили €30 млн.

Известный портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость российского хавбека выше всех в составе «монегасков». В данном рейтинге россиянин занял первое место, обойдя Рони Лопеша (€28 млн), Джибриля Сидибе (€23 млн), Юри Тилеманса (€20 млн), Камила Глика и Жемерсона (оба оцениваются в €18 млн), а также Насера Шадли (€15 млн), Стевана Йоветича (€14 млн) и капитана команды Радамеля Фалькао, чья цена на футбольном рынке труда составляет €12 млн.

Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории, а его трансфер стал третьим в списке трансферных рекордов «Монако».

Ранее в своей истории французский клуб тратил больше средств только на приобретение колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, перешедшего из «Порту» за €45 млн, а также €43 млн на Фалькао, который был куплен у испанского «Атлетико».

Контракт Головина с «монегасками» рассчитан до июня 2023 года, по условиям которого он зарабатывает €2 млн в год.

При этом в текущем сезоне «Монако» выступает крайне неудачно. После 19-ти туров чемпионата Франции команда Тьерри Анри находится в зоне вылета занимает предпоследнее, 19-е место, имея в своем активе 13 очков при трех победах, четырех ничьих и 11 поражениях. Также перед началом нового сезона красно-белые крупно уступили «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции — 0:4. Кроме того, французский клуб завершил еврокубковую кампанию, не сумев преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов и заняв в своей группе последнее место с одним набранным баллом.

«Монако» продолжает борьбу за Кубок лиги. В четвертьфинале команда Головина встретится с «Ренном».

Интересно, что перед открытием зимнего трансферного окна начали активно идти разговоры о том, что российский хавбек может сменить клуб и даже вернуться в ЦСКА на правах аренды. Однако данные слухи опроверг генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, заявив, что данная сделка «практически нереальна». При этом он подчеркнул, что на данный момент Головин вместе с «Монако» находятся в кризисной ситуации, которую и игрок, и команда должны преодолеть.

«Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это очень большая загадка. Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное, сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще сыграли роль травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей — все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо. В общем, сложностей предостаточно. Но, еще раз замечу, не вина Саши, что все так у «Монако» складывается», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

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