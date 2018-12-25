«Обленился, избаловали»: как мир воспринял уход Шипулина

Известный биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры и посвятил этому пост в своем инстаграме.

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«Спасибо большое вам, дорогие болельщики, за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы — это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы лучшие.

Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на «Рождественской гонке», которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере», — написал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Болельщики оставили под этим постом уже несколько тысяч комментариев.

«Ну как так-то? Антон, спасибо тебе за все эмоции, которые ты нам дарил все это время! Спасибо за твои рассудительные интервью. Для меня ассоциация с биатлоном — это ассоциация с тобой. Спасибо огромное за все! Навсегда лучший!!!» — написал один из фанатов спортсмена.

«Антон! Сердце разрывается, слезы душат..... так жаль не видеть тебя на лыжне. Твои финиши! Это нечто!» — отметил пользователь valentina 5686.

В соцсетях запустили хэштеги #СпасибоАнтон и #СпасибоШипулин, под которыми известные деятели из мира биатлона провожают спортсмена на покой.

«Антон уходит из большого спорта!!! 29 декабря на рождественской гонке заключительный старт!!!

У меня, друзья, еще теплилась надежда, что продолжит, но тщетно!!! Антон — спасибо за все!!!»

— написал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Большое человеческое спасибо тебе, Антон, за твою спортивную карьеру. Ты был настоящим лидером, который вел команду вперед, мог дать верный совет и поддержать! Я рад, что смог быть в одной команде с тобой», — написал биатлонист Максим Цветков.

Близкий друг Шипулина лыжник Александр Легков, который тоже является олимпийским чемпионом Сочи-2014, посоветовал ему пережить этот момент в кругу семьи:

«Сегодня мой друг попрощался со спортом… Такова жизнь, тем более жизнь спортсмена… Спасибо, Антон, за то, что ты сделал в спорте — с тобой биатлон был краше и ближе сердцу каждого болельщика.

Знай, что твои друзья всегда останутся рядом, и, если когда-то тебе нужна будет моя помощь, я буду рядом. Счастья тебе в твоей новой жизни, любви, здоровья и, конечно, праздников дома.

Это уже очень много. Это поможет тебе пережить трудный момент и двигаться дальше… Я с тобой!»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев с пониманием отнесся к решению Шипулина завершить карьеру.

«Вы сами видели, насколько тяжело далось ему это решение. Он принимал его больше полугода. Любое такое действие — серьезный шаг в жизни, человек занимался любимой работой, а сейчас начинается другая жизнь.

Не знаю, чем он будет заниматься сейчас. Может, уйдет в семейную жизнь, может, начнет помогать развивать биатлон.

Сложно говорить за человека, он ведь может поменять решение через полгода-год. Мы всегда будем ждать его в команде»,

— цитирует Драчева сайт телеканала «360».

При этом функционер не обещал Шипулину дальнейшей работы в биатлоне.

«Я пока не готов говорить, будет ли Антон работать в отечественном биатлоне после окончания карьеры спортсмена.

В СБР узнали о решении Антона совсем недавно, — приводит слова Драчева ТАСС. — Мы некоторое время назад пригласили Шипулина в сборную и дали ему возможность набрать неплохую физическую форму. Но определенные моменты, видимо, не позволили ему набрать полные кондиции, Шипулин принял такое решение, и мы его должны уважать».

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов воспринял уход Шипулина крайне негативно.

«С его отношением к делу и его тренерским коллективом — Андрей Крючков, Андрей Гербулов и спарринг-партнер Алексей Волков, я не сомневался, что он закончит карьеру.

За последнее время Антон с этой командой обленился. Он так и не стал тем, кем он должен был стать — капитаном команды.

Он не выполнял и половину нагрузок от тех, что выполнял Мартен Фуркад. Хотя потенциально он ему ничем не уступал, а в отдельных скоростных моментах Антон был даже лучше, но этим не воспользовался. Есть старая истина — талант принадлежит народу. К сожалению, у Шипулина он принадлежит только ему. Избаловали парня», — заявил Тихонов в комментарии Sport24.

Также олимпийский чемпион подчеркнул, что «биатлонисты его поколения» боролись за продолжение карьеры до конца, в отличие от Антона.

«Я в 29 лет после третьей Олимпиады был вычеркнут из списка, я боролся четыре года и выиграл два золота, серебро и бронзу.

Я хотел поехать и на пятую, но не дали. А этот добровольно отказывается. И его мононуклеоз — это вранье, отмазка.

Тренером он не будет работать точно, найдет теплое место и на этом все закончится. Я абсолютно не согласен с его решением».

Тренер Шипулина Крючков признался, что изначально собирался отговаривать спортсмена от завершения карьеры, но быстро понял, что это бессмысленно.

«Я ехал с работы, когда поступил звонок. Первая мысль была, что он, наверное, что-то задумал. Подготовил ему речь, что мы должны бегать дальше, ситуация обязательно разрешится. Прекращать нельзя. Или хотя бы не сегодня.

Приехал, набрал ему и уже по голосу понял, что речь пойдет о конце карьеры. Убеждать его, чтобы продолжал выступать и усиленно тренировался, было бессмысленно. Хотя изначально речь шла, что мы продолжим борьбу, как сейчас наши парни на Кубке мира.

В этой ситуации лучше будет его поддержать, а не заставлять его тренироваться из-под палки»,

— приводит слова Крючкова «СЭ».

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