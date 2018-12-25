«США уважают? Ты шутишь?» В Англии высмеяли Трампа на русском

В твиттере разразилось шутливое футбольно-политическое противостояние. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте категоричный пост, в котором заглавными буквами написал: «Америку снова уважают!»

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Глава государства получил немало ответов на это утверждение, однако самым забавным получился твит бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера.

«Ты шутишь», — написать экс-нападающий на русском языке, явно намекая на то, в какой стране могут быть не согласны с точкой зрения Трампа.

Президент США пока никак не ответил на эту колкость. Напомним, недавно он также подчеркивал в своем твиттере, что ценит союзников Вашингтона, но ровно до тех пор, пока они не пытаются злоупотреблять доверием.

«Те немногие сенаторы, которые думают, что мне не нравится или я не ценю союзничество с другими странами, неправы: мне нравятся союзники. В то же время мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют дружбой с США, как в сфере военной защиты, так и в торговле», — написал Трамп.

Должно быть, пост про вернувшееся уважение к Америке тоже относился к политике отношений с союзниками.

Многие пользователи соцсети раскритиковали самоуверенную запись Трампа, которая выглядела несколько необычно на фоне его решения частично вывести войска из Сирии и Афганистана.

«Америку уважают? Я, должно быть, пропустил важную новость. Ты уже ушел?» — писал пользователь Rodrigо Vargas.

«Кто-нибудь скажет ему правду?» — вопрошал некто Teylor Saracen.

Хотя сильно удивляться посту про возвращение уважения к США вряд ли стоит. Трамп любит такую риторику: недаром главным лозунгом его предвыборной кампании был «Сделать Америку снова великой» («Make America Great Again»). На протяжении последних полутора лет до выборов он пытался доказать американцам, что является «единственным человеком, способным вернуть стране величие», поскольку «знает систему изнутри».

В августе 2018 года Трамп даже заявил, что уже выполнил предвыборное обещание и сделал Америку великой.

Из-за этого у него разразилась в твиттере перепалка с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, армию», — заявил президент США и пообещал, что «дальше все будет только лучше».

Куомо, входящий в Демократическую партию, ответил, что великой Америка станет только тогда, когда у всех граждан будут равные права.

«Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану», — подчеркнул чиновник в своем твиттере.

Недаром многие поддержали язвительный ответ Линекера Трампу на русском языке. Ему уже желают веселого Рождества «из России с любовью» и присылают в комментариях видео аплодирующего медведя.

«Осторожно, Гари, Оранжевый агент может подумать, что это зашифрованное сообщение от его российского босса под прикрытием», — шутил один из пользователей твиттера.

«Прежде чем шутить над Трампом, пройди одну милю в его обуви», — написал другой комментатор, прикрепив картинку клоунских ботинков.

Однако были и те, кто выступил против издевательского поста Линекера.

«Гари, комментируй футбол и не лезь куда не просят», «Пожалуйста, давай ты будешь рассказывать о футболе, а не о политике.

Мне нравится, как ты комментируешь спортивные мероприятия. Но политика... ну уж нет!» — примерно так выглядели записи критиков футболиста.

С другой стороны, Линекер уже далеко не в первый раз высказывается по политическому вопросу и вряд ли намерен ограничивать сферу своих интересов только спортом. Бывший игрок «Барселоны» и «Тоттенхэма» является в Великобритании известным телеведущим и довольно активно выражает свою позицию по многим темам. А об его не самом теплом отношении к Трампу известно давно.

Так, в преддверии визита американского президента в Англию, Линекер участвовал в протестных маршах на улицах Лондона, организованных с целью отменить приезд Трампа.

«Отлично сыграно, Лондон», — написал трижды лучший бомбардир Англии после окончания митинга.

Всего на улицы вышли около 1,5 млн человек по всей Британии, которые требовали, чтобы Тереза Мэй отказала Трампу во въезде.

В итоге американский лидер все-таки приехал, но для обеспечения его безопасности на улицах Лондона были установлены высокие заграждения из камня и металла, а в небе появились патрули-вертолеты.

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