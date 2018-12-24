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«Стероидный наркоман»: легенда UFC вновь попался на допинге

Экс-чемпион UFC в третий раз попался на допинге

Легендарный боец MMA Джон Джонс в очередной раз попался на допинге. Из-за этого турнир UFC 232, главным событием которого станет возвращение Джонса после дисквалификации, был перенесен из Лас-Вегаса в Калифорнию. Бывший чемпион не будет вновь наказан, однако многотысячной армии фанатов и UFC придется экстренно менять планы на ближайший уикенд.

В допинг-пробе американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джона Джонса вновь были обнаружены запрещенные вещества. В организме бывшего доминирующего чемпиона полутяжелого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) нашли следы метаболита 4-дегидрохлорметилтестостерона, также известного как туринабол. Атлетическая комиссия Невады (NSAC) отказала Джонсу в лицензии, из-за чего UFC в экстренном порядке придется переносить турнир, который возглавит бой Джонса и Александра Густафссона, в Калифорнию.

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Проваленный Джонсом допинг-тест был сдан в рамках внеплановой проверки 9 декабря.

Туринабол — это именно тот стероидный препарат, за который летом 2017 года у Джонса отобрали чемпионский пояс и дисквалифицировали на 15 месяцев.

Тогда «Кости» отправил в нокаут своего принципиального соперника Даниэля Кормье и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, однако из-за проблем Джонса с допингом результат боя был аннулирован. За год до этого поединка Джонс в первый раз попался на допинге, из-за просидел без боев больше года.

Таким образом, Джонс, считающийся одним из сильнейших бойцов UFC в истории, уже третий раз за последние два года имеет проблемы с допингом.

Возвращение Джонса запланировано на UFC 232, а против него будет реваншироваться Густафссон. Из-за отказа NSAC давать Джону лицензию, турнир переедет в Инглвуд, где Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) не имеет ничего против туринабола. А точнее — его остатков.

Руководство UFC встало на защиту Джонса. По словам вице-президента промоушена по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джеффа Новицки, положительная допинг-проба Джонса не является нарушением антидопинговых правил, поскольку следы стероидов остались в его организме якобы с того момента, когда он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Американское антидопинговое агентство (USADA), проконсультировавшись с другими организациями, считает, что этот тест показал остаточный эффект от приема туринабола, а не новое употребление вещества», — цитирует Новицки MMAJunkie.

На Джонса никаких санкций наложено не будет. Президент UFC Дана Уайт уверен, что спортсмен уже ответил за все свои ошибки, а NSAC наверняка разрешила бы выступить экс-чемпиону в Лас-Вегасе, если бы прецедент с допингом произошел не в канун Рождества — якобы из-за каникул NSAC не хочет возиться с лицензией и повторным тестированием Джонса. Уайт также заверил, что бой Густафссона и Джонса ни в коем случае отменен не будет. Разумеется, сам «Кости» также заявил о своей невиновности.

В UFC не любят Джонса — он и сам это неоднократно признавал. Посему решение UFC о переносе боя в Калифорнию было подвергнуто жесткой обструкции со стороны действующих бойцов, которые уверены в том, что Джон повторно принимал стероиды. И, справедливости ради, причины на это у ненавистников Джонса есть.

Несколько дней назад боец отказался от дополнительного допинг-тестирования WADA.

Оно носит добровольный характер, однако большинство бойцов сочли, что Джонс в очередной раз пытается уйти от ответственности.

Кормье одним из первых поспешил накинуться на Джонса, за что, как это полагается, получил резкий ответ.

«Я могу шлепнуть твою жену по заднице, и ты ничего не сделаешь. Ты моя сучка, «ДиСи», и это никогда не измениться. Смешно, что ты отправляешь мне два сообщения, но ничего не отвечаешь, когда я говорю тебе вернуть мой пояс», — написал Джонс.

«Ты стероидный наркоман! Клянусь, мне бы никогда не захотелось шлепнуть плоскую задницу твоей жены.

И я не буду отвечать тебе, потому что не собираюсь помогать тебе продать твой бомжатский бой, стероидник.

Пошел ты!» — ответил чемпион.

Кормье дважды выходил в октагон против Джонса, и оба раза победа доставалась Джону. Как уже было сказано, их второй поединок был признан «несостоявшимся», из-за чего пояс ушел Кормье, однако с чисто спортивной точки зрения победил именно Джонс.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов также не остался в стороне, однако предпочел быть не таким многословным, как его коллеги.

«Слишком много политики», — написал Хабиб в своем инстаграме.

Будущий соперник Джонса Александр Густафссон уверен в виновности американца, однако, как считает швед, это не помешает ему отправить Джона в нокаут.

«Теперь мы все понимаем, почему ты отказался проходить тестирование WADA. Даже если ты будешь на ракетном топливе, я все равно финиширую тебя, Джон!» — написал Александр в твиттере.

У ситуации есть и другая немаловажная сторона.

Множество бойцов UFC возмущены не столько привычными проблемами Джонса с допингом, сколько позицией промоушена в отношении болельщиков.

Турнир был перенесен в другой штат за шесть дней, из-за чего фанатам придется кардинально менять планы на рождественских каникулах. Ветеран UFC Марк Хант уверен, что организации следовало уволить Джонса, а не портить людям праздники переносом турнира.

«UFC — Абсолютные гребанные читеры. Почему бы вам не уволить Джонса, заплатить гонорар Густафссону и не оставить турнир в Лас-Вегасе? Тем самым вы бы проявили заботу о людях, которые купили билеты на это шоу. А вы думаете только о продажах рождественского PPV, которое, я надеюсь, никто не купит», — написал Хант в своем инстаграме.

Один из самых известных MMA-журналистов Ариэль Хельвани не припомнит, чтобы UFC переносил карды за шесть дней до начала. Это, с его точки зрения, невероятная ситуация.

«У UFC бывали странности с турнирами, но переноса всего карда за шесть дней в другой штат еще не было.

Представьте, что вы из Швеции и собирались всей семьей прилететь в Вегас, чтобы поддержать Алекса. И что теперь?

Уму непостижимо», – написал репортер.

UFC очень заинтересован в возвращении чемпиона в «восьмиугольник» даже в том случае, если Джонс ест туринабол банками. Сейчас он просто необходим организации. Не секрет, что в последний год промоушен испытывает проблемы с платными трансляциями, из-за чего даже был вынужден расформировать наилегчайший дивизион. Джонс любим болельщиками, и его бои обязательно будут смотреть. Перед уходом Даниэля Кормье UFC нужен новый-старый чемпион, чьи поединки будут продаваться.

Джонс встречался с Густафссоном в 2013 году. Тогда американец защитил пояс единогласным решением судей, а поединок был признан «Боем года». Если не считать «несостоявшийся» бой против Кормье, то Джонс идет на серии из 13 побед, и даже полугодовалое отсутствие американца не делает Густафссона фаворитом боя. 30 декабря они вновь подерутся за пояс в полутяжелом весе, который стал вакантным после ухода Кормье из дивизиона.

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