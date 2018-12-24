Год тенниса: камбэк Джоковича, прорыв Хачанова и сексизм

Возвращение Джоковича

2018 год продолжил тенденцию к возвращению на вершину великих теннисистов. В предыдущие сезоны уже случался ренессанс в игре швейцарца Роджера Федерера, а испанец Рафаэль Надаль возвращался в элиту после долгого лечения.

Для обоих это возвращение оборачивалось первым и камбэком на первое место в мировом рейтинге. Теперь подобный трюк проделал и третий участник многолетнего топ-3 в мужском теннисе Новак Джокович.

В августе прошлого года сербский многолетний лидер мирового рейтинга объявил о полугодичном перерыве в карьере, чтобы залечить мучившее его уже давно повреждение локтя.

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За время восстановления у Ноле родилась вторая дочь, его тренерский штаб пополнил Радек Штепанек, добавившийся к Андре Агасси, а спортсмен изменил технику подачи, чтобы снизить нагрузку на локоть и плечо.

Возвращение было достаточно трудным, однако с каждым матчем серб набирал и во второй части сезона зрители увидели прежнего Джоковича — грозного и побеждающего всех подряд.

9045 очков, четыре выигранных турнира, среди которых два «шлема» — «Уимблдон» и US Open, — а также первое место в мировом рейтинге по итогам сезона. Вот таким получилось возвращение Джоковича.

Топ-3 по-прежнему топ-3

Пять лет назад авторитетная французская L'Equipe дала прогноз на то, как будет выглядит десятка сильнейших теннисистов планеты в 2018 году. Надо ли говорить, что французы ошиблись по всем пунктам?

Интересно другое: журналисты предрекали конец эпохи доминирования большой тройки в мужском теннисе, отправив Джоковича в своем прогнозе на пятую строчку рейтинга, а Надаля с Федерером — на пенсию.

Что ж, это трио по-прежнему доказывает, что мы живем в потрясающую эпоху и можем следить за противостоянием трех, возможно, лучших теннисистов за всю историю игры.

2018 год серб, испанец и швейцарец закончили на первом, втором и третьем местах в рейтинге соответственно, даже несмотря на пропуск Федерером концовки сезона из-за травмы.

Более того, снова эта троица поделила между собой победы на всех «шлемах» года. В Австралии Роджер отпраздновал свой шестой успех и второй подряд на этом турнире, обыграв в драматичном триллере Марина Чилича, во Франции Рафа снова доказал, что именно он является королем грунта, разбив в трех сетах «принца» Доминика Тима, ну а Новак убрал в финалах «Уимблдона» и Открытого чемпионата США Кевина Андерсона и Хуана Мартина дель Потро, тоже вернувшегося после долгого лечения.

Кто знает, как долго еще будет жить эта эпоха, но никто из троицы пока вроде бы не собирается завершать карьеру, даже 37-летний Федерер.

Прорыв Хачанова

Завершающийся год подарил российскому теннису новую надежду. Ей стал Карен Хачанов — наконец кто-то выстрелил из плеяды молодых российских теннисистов, от которых уже несколько лет большие ожидания.

22-летний Хачанов очень окреп в игровом плане, повзрослел и закончил год на 11-м месте мирового рейтинга, выиграв три турнира АТР, включая Кубок Кремля, хотя за всю предыдущую карьеру имел лишь одну победу.

Хачанов к тому же выдал в нынешнем сезоне несколько суперматчей с топовыми теннисистами, а на «шлемах» ему не везло — то Джокович попадется на пути, то Надаль. И в каждой игре Карен выглядел ярко, напрягал оппонента и играл красиво.

Учитывая, как Хачанов провел 2018 год, вполне можно ожидать прогресса и в дальнейшем, причем потолка у российского таланта пока не видно.

Революция пятых сетов

В чем в 2018 году произошла революция, так это в пятых сетах в турнирах «Большого шлема». До сих пор только на US Open при счете 6:6 в решающей партии игрался тай-брейк, а вот на трех других главных турнирах года борьба продолжалась до разницы в два гейма.

Однако нынешний «Уимблдон» сдвинул ситуацию с мертвой, с позиции теннисистов, точки. В Лондоне, где процент долгих матчей из-за быстрого травяного покрытия, упрощающего игру на подаче, особенно велик, в этом году число марафонов побило все рекорды.

В том числе случился самый продолжительный полуфинал в истории «шлемов», где южноафриканец Кевин Андерсон в игре с тремя тай-брейками одолел в пятом сете американца Джона Изнера со счетом 26:24, а потом стал легкой добычей для Джоковича в финале.

Изнер, кстати, является рекордсменом, так как в 2010 году его матч с французом Николя Маю в первом круге «Уимблдона» игрался на протяжении трех дней, продолжался в сумме 11 часов и 5 минут и закончился в пользу Джона со счетом 70:68 в решающей партии.

На следующий день американец тогда не сумел взять ни одного сета и не сделал ни одного эйса в поединке второго круга, а потом еще и снялся с парного турнира.

На этот раз, дирекции турниров «Большого шлема» услышали теннисистов и заговорили об изменениях правила, по котором в пятых сетах соревнований этой категории противостояние идет до разности в два гейма.

На стартующем в начале года Australian Open правила уже поменялись, и в решающем сете будет играться тай-брейк, правда, не обычный, а «королевский» — до десяти очков.

Новый Кубок Дэвиса

2018 год войдет в историю как «черный» для многочисленных поклонников главного командного турнира в мировом теннисе — Кубка Дэвиса.

Международная теннисная федерация (ITF) продала права на проведение легендарного соревнования компании футболиста «Барселоны» Жерара Пике.

Тот обещает инвестиции в турнир в размеред $3 млрд зв 25 лет, но при этом теперь соревнование будет иметь финальный этап, как у футбольных сборных.

Финальный турнир на 18 команд (прошлогодние полуфиналисты, победители отборочного этапа и два обладателя wild-card) будет проходить в одном городе. В плей-офф выйдут восемь сборных, а каждая встреча теперь будет состоять из трех матчей трехсетового формата (два одиночных и парный) вместе привычных пяти пятисетовиков.

В мире тенниса реформу встретили негодованием болельщики, а ведущие игроки уже заявили, что не будут участвовать в таком соревновании, но первых никто не послушал, а вторых еще попытаются уговорить.

Правда, пока не совсем понятна ситуация с инвестициями — гарантированные по договору суммы гораздо меньше озвученных и проект немного напоминает «мыльный пузырь». Вот только решение уже принято.

Женская чехарда

В женском теннисе в 2018 году продолжилась чехарда с непредсказуемыми результатами на главных турнирах и острой борьбой за лидерство в рейтинге.

Там, правда, румынка Симона Халеп чувствует себя достаточно уверенно на первой строчке. Для нее год сложился суперудачно, принеся два финала на «шлемах» и первую в карьере победу на «мейджоре» — на »Ролан Гаррос».

Впервые выиграла «шлем» и трудолюбивая датчанка Каролин Возняцки, как раз одолевшая Халеп в финале Australian Open.

«Уимблдон» стал третьим победным «шлемом» в карьере для немки Анжелик Кербер, а Открытый чемпионат США выиграла выстрелившая японка Наоми Осака.

Именно эти четыре теннисистки и закончили год в топ-5 рейтинга, а разбавила их компанию проведшая стабильный сезон украинка Элина Свитолина, заметно похудевшая в 2018 году.

Возвращение Серены и сексизм

Вернулась в тур после рождения в 2017 году дочери американка Серена Уильямс, много лет доминировавшая в мировом женском теннисе.

Возвращение получилось неоднозначным — ветеран выступала неровно и не смогла выиграть турниров «Большого шлема», дважды сыграв в финалах, и завершила сезон на 16-й позиции в табели о рангах.

Главным же событием с ее участием стал скандал в финале US Open, когда в матче с Наоми Осакой она устроила истерику после того, как арбитр на вышке вынес ей предупреждение, что закончилось сначала снятым после второго предупреждения очка, а затем и отданного японке после третьего предупреждения гейма.

В итоге рефери был обвинен Сереной в сексизме, а та история еще несколько недель была главной темой для обсуждения в теннисных кругах и вышла далеко за их рамки.

Серена так и не извинилась перед арбитром, но при это авторитетные журналисты поддержали рефери, посчитав поведение американки крайне некорректным.

Подъем Касаткиной и неудачи Шараповой

Для российского женского тенниса 2018 год вышел довольно средним — наши девушки давно не борются за звание сильнейших на планете.

Однако одну надежду все же прошедший сезон нам подарил. Этой надеждой стала игра 20-летней Дарьи Касаткиной, которая добилась большого прогресса, выдала яркие выступления, дойдя до четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне», завоевала один титул в сезоне и закончила год на десятом месте в рейтинге.

Касаткина не обладает пробивной мощью, но играет в умный теннис, за счет чего частенько не оставляет никаких шансов куда более сильным физически оппоненткам. Как и в случае с Хачановым, вопрос о потолке потенциала Дарьи — открытый.

А вот для вернувшейся уже полтора года назад после мельдониевой дисквалификации Марии Шараповой год сложился не очень удачно.

Россиянка не могла обрести себя, периодически получая травмы, не выиграла ни одного титула, хотя смогла дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» и до четвертого круга на US Open.

Концовку года Шарапова не играла, предпочитая долечиваться и проводить время со своим новым английским бойфрендом Александром Джилксом, другом нескольких членов королевской семьи.

Новый год Мария встретит на 29-м месте в рейтинге WTA, но планирует выступить гораздо удачнее и по-настоящему вернуться в мировую элиту.

Впрочем, такие планы не только у нее. Та же Серена Уильямс уже заявила, что у нее «сумасшедшие цели» на 2019 год. Будет интересно.

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