Лед тронулся: поражение помирило Загитову и Медведеву

Фигуристки-одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева не отказали себе в общении друг с другом во время чемпионата России, который прошел в Саранске. Вопреки гуляющему среди болельщиков мнению о напряженных отношениях девушек, Загитова в подтрибунном помещении Ледового дворца попросила сфотографировать себя с огромным букетом роз именно Медведеву. Евгения просьбу коллеги исполнила.

Фотография момента появилась в сториз другой российской фигуристки Бетины Поповой.

На снимок спортсменка добавила стикер с изображение рук, формирующих сердце, чем намекнула фанатам на доброе отношение Загитовой и Медведевой друг к другу.

Напомним, что слухи о разрушении дружбы спортсменок возникли после Олимпиады в Пхенчхане. В Южной Корее 16-летняя Загитова завоевала золотую медаль, а Медведева стала только второй, отстав от Алины на 1,31 балла. В конце мая Евгения приняла решение разорвать отношения с Этери Тутберидзе и переехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.

Реклама

Уход стал настоящим ударом как для Медведевой, так и для Тутберидзе. Фигуристка даже не попрощалась с тренером, не «подарила букет цветов», чем вызвала недовольство Тутберидзе. После этого Этери Георгиевна заявляла, что Медведева просила ее оставить Загитову в юниорках еще на год, однако сама спортсменка опровергла эти слова.

Во время интервью канадским журналистам Медведева просила не спрашивать ее о Загитовой, но все же подчеркнула, что считает победу Алины на Олимпиаде заслуженной. При этом после отъезда Медведевой олимпийская чемпионка заявила, что Евгения никогда не была ей близкой подругой, а сейчас они и вовсе не общаются.

«Я не общаюсь с Женей. Почему? Она уехала в Канаду.

Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой.

В первую очередь мы были с ней соперницами», — цитирует Загитову «РИА Новости».

Впервые Тутберидзе, Загитова и Медведева после скандального ухода встретились на контрольных прокатах сборной России в Москве, которые прошли в сентябре. Тогда Тутберидзе даже не стала смотреть выступление своей бывшей подопечной, уйдя в раздевалку вслед за Загитовой.

При этом произошедшее между спортсменками на провальном для обеих чемпионате России дает понять, что никакой вражды между Загитовой и Медведевой не существует. В концовке показательных выступлений двукратная чемпионка мира наградила аплодисментами Загитову, после чего та попросила ее сфотографировать.

Что касается выступления фигуристок в Саранске, то здесь можно предположить, что Загитову и Медведеву объединило общее горе. Алина после короткой программы очень уверенно лидировала, опережая ближайшую преследовательницу на шесть баллов, однако провалила произвольное выступление, оказавшись в итоге на пятом месте. У Медведевой ситуация и вовсе оказалась аховой — подопечная Орсера после короткого проката стала только 14-й, а по итогам двух программ финишировала на седьмой строчке. Обе спортсменки, считавшиеся до недавнего времени сильнейшими одиночницами России, уступили совсем юным коллегам, которые из-за возраста даже не смогут поехать на чемпионат Европы.

19-летнюю Медведеву выступление на чемпионате России разочаровало. При этом спортсменка продолжает настаивать, что считает свой переезд в Канаду правильным решением. Девушка заявила, что в новой стране научилась улыбаться, хотя считает себя русской по менталитету.

«Мне кажется, что я изменилась изнутри. Пойдет ли мне это на пользу? Пока не знаю.

Я стала более человечной, более нежной, как девушка.

Конечно же, стержень есть. Я очень жесткий по характеру человек. В каких-то моментах веду себя как эгоистка», — начала Медведева.

«Я полгода прожила в другой стране. Однако по менталитету я русская, что хотите говорите! Мне многому предстоит научиться, у меня много учителей и тренеров. Чему научила Канада? Улыбаться! Так намного проще жить», — рассказала Медведева в интервью «Матч ТВ».

Чемпионат России по фигурному катанию-2019. Итоги

Женщины

1. Анна Щербакова – 229.78

2. Александра Трусова – 229.71

3. Алена Косторная – 226.54

4. Станислава Константинова – 212.92

5. Алина Загитова – 212.03

6. Софья Самодурова – 209.77

7. Евгения Медведева – 205.90

По итогам соревнований был сформирован состав участников сборной России на ближайший чемпионат Европы. Кандидатура Загитовой не обсуждалась даже после провала в Саранске. Медведева, как и ожидалась, не была включена в заявку. Два других места достались Станиславе Констатиновой и Софье Самодуровой. Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева не приняла участие в чемпионате России из-за болезни, поэтому будет готовиться уже к предстоящему чемпионату мира.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».