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Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с охранниками «Бутырки»

Находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в матче сборной заключенных против команды охранников «Бутырки». Бывшие игроки сборной России войдут в историю следственного изолятора как первые профессиональные футболисты, принявшие участие в подобном поединке.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие арест в следственном изоляторе «Бутырка», в ближайшее время вернутся в футбол. По информации «Московского комсомольца», бывшие футболисты выйдут на поле в составе сборной заключенных против команды охранников СИЗО.

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Сами игроки, как отмечается, уже дали согласие на участие в поединке. Мамаев и вовсе изъявил желание взять на себя роль капитана и самостоятельно собрать команду, где, разумеется, должны быть его подельники — братья Кокорины.

«Я, конечно, за! Отличная идея!

Все, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь!

Никто не откажется, вот увидите…» — сказал полузащитник «быков».

До ареста Кокорина и Мамаева можно было сказать, что сезон для них складывается удачно. Хавбек «Краснодара» успел принять участие в 13 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кокорин в по ходу сезона вернулся к работе в общей группе после тяжелой травмы колена. К слову, по одному из мнений, именно повреждение, не позволившее форварду сине-бело-голубых поехать на чемпионат мира 2018 года, оказало непосредственное влияние на психологическое состояние футболиста. В текущем сезоне Кокорин успел сыграть в пяти матчах, записав на свой счет два гола.

19-летний Кирилл Кокорин, младший брат Александра, очень надеется, что ему разрешат сыграть в матче. Профессиональном игроком Кирилл стать не смог, однако в последнее время выступал за любительский клуб «Барселона», а Александр и вовсе неоднократно хвалил способности брата.

«Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников — это моя мечта сейчас»,

— заявил Кирилл Кокорин.

Положение брата нападающего «Зенита» сейчас самое тягостное. Ему вменяется сразу четыре эпизода и, как следствие, грозит наиболее строгое наказание. Кирилл Кокорин был единственным, кто принял участие в двух нападениях — в кофейне брат Александра дал пощечину Денису Паку, а в инциденте с Виталием Соловчуком избивал водителя ногами.

Что касается регламента предстоящего поединка, то команду охранников СИЗО могут усилить и другие сотрудники «Бутырки». А вот в сборную заключенных наверняка придется проводить целый отбор — желающих очень много, ведь нечасто в жизни предоставляется случай сыграть вместе с некогда звездами российского футбола. Существует также вероятность, что среди заключенных, где сейчас царит настоящее воодушевление по поводу матча, будет сформировано сразу несколько команд.

«Мы предложили сформировать две команды — заключенных и сотрудников», — начала представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева.

«Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки. В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле — на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол», — подчеркнула Абдулаева.

Для Кокорина и Мамаева будут созданы и дополнительные условия. Игрокам сошьют индивидуальную форму с их собственными номерами.

«Толстовки для игры заключенных сошьем — для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами…»

— отметила представитель «Сорока сороков».

Идея о проведении матча была одобрена вышестоящим начальством Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко отметил, что ранее в следственных изоляторах уже проводились подобные матчи, однако в них никогда не принимали участие профессиональные футболисты.

«Волею случая в «Бутырке» отказались два выдающихся игрока. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…» — сказал Максименко.

С физической формой у Кокорина и Мамаева проблем быть не должно. Особенно на фоне других заключенных, где, как дали понять в СИЗО, нет профессиональных спортсменов. К тому же футболисты несколько раз в неделю посещают тренажерный зал.

Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий останутся в СИЗО как минимум до 8 февраля. Их апелляции на решение суда о продлении ареста были отклонены.

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