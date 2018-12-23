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Итоги «Формулы-1»: Хэмилтон атаковал Шумахера, Квят вернулся

Итоги года в «Формуле-1»: победа Хэмилтона и возвращение Квята

2018 год для «Формулы-1» не был особенным — британец Льюис Хэмилтон с огромным отрывом одержал победу в чемпионате, приблизившись к великому Михаэлю Шумахеру, а единственный россиянин в «королевских гонках» — Сергей Сироткин, к сожалению, провалился. Зато в «Формулу-1» вернулся другой представитель нашей страны Даниил Квят.

Хэмилтон преследует Шумахера

Очередной сезон «Формулы-1» превратился в сезон имени Льюиса Хэмилтона. Британский гонщик не просто победил — он буквально разгромил всех своих соперников.

Пилот «Мерседеса» набрал 408 очков. Это лучший результат в истории «королевских автогонок» после изменения системы начисления баллов в 2010 году.

В этом сезоне Льюис сошел с дистанции лишь раз. Казус приключился с британцем на Гран-при Австрии. В остальных гонках Хэмилтон не опускался ниже пятого места. На подиуме он был 18 раз из 21-го, а победил в 11 Гран-при — больше чем в половине всех соревнований.

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И это несмотря на то, что перед началом очередного сезона многие эксперты предрекали борьбу между «Мерседесом» и «Феррари» в Кубке конструкторов, а также противостояние Хэмилтона и Себастьяна Феттеля в личном зачете.

Поражение итальянской конюшни же в обоих зачетах случилось по множеству факторов:

свою роль сыграли и постоянные пилотажные ошибки Феттеля, и периодические провалы стратегического штаба, и отсутствие прогресса по скорости болида в решающем моменте сезона.

Но не стоит забывать о космическом уровне пятикратного чемпиона мира: Хэмилтон не допускал серьезных ошибок и за счет стабильности во время страданий конкурентов взял совершенно заслуженное первое место.

После завоевания чемпионства, которое произошло за два этапа до конца чемпионата — в Мексике, британец признался, что испытывает невероятные эмоции.

«Прямо сейчас у меня очень странные ощущения. Чемпионат был выигран не здесь. Он был выигран благодаря упорной работе во многих гонках. Я пришел в «Мерседес» в 13 лет, чтобы добиться этого. Ощущения сейчас невероятные.

Не оказался бы здесь без своей семьи, без упорной работы, которую выполнял мой отец.

Гонка была ужасной. Я отлично стартовал и пробился выше, но не знаю, что случилось после этого. Я просто старался держаться и довести машину до финиша», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Теперь Хэмилтон – пятикратный чемпион мира. Круче него только Михаэль Шумахер, на счету которого семь титулов.

Льюис догнал звезду «Формулы-1» 50-х годов аргентинца Хуана Мануэля Фанхио.

Главная интрига «королевских автогонок следующих лет – сможет ли Хэмилтон догнать и обогнать Шумахера?

Пока 33-летний британец находится в отличной форме. Самым возрастным чемпионом является Фанхио, завоевавший свой последний титул в 46 лет. В XXI веке это звание за Шумахером, который стал чемпионом почти в 36. Получается, что все шансы для исторического прорыва у Льюиса имеются.

Российские перестановки

Предыдущий сезон «Формулы-1» завершился перестановкой в списке российских гонщиков, которые участвуют в серии.

Тогда у Даниила Квята не задалось в «Торо Россо», спортсмена за ряд грубых ошибок выгнали из команды по ходу сезона. Его место занял Сергей Сироткин, блестяще проявивший себя на тестах «Уильямса».

Сейчас ситуация зеркальна – Квят вернулся в «Торо Россо», а Сироткин провел неудачный сезон и покинул британскую команду.

Сергей занял последнее место в личном зачете, набрав всего лишь одно очко за 21 гонку. Прорыв на десятое место состоялся в Италии.

Самое обидное, что фанаты «Формулы-1» так и не узнали, на что действительно был способен российский гонщик – бесчисленные ошибки механиков и боссов команды затмили личность 23-летнего спортсмена и максимально смазали его дебют в «королевских автогонках».

Сам Сироткин всегда был дипломатичен и сдержан в интервью и социальных сетях. Это подтверждает и его прощальный пост.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в «Формуле 1». Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда все получалось так, как я бы хотел.

Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться заслуженного результата. И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно.

Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-При России в Сочи, оно действительно тронуло меня. Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе, благодаря вам! Спасибо за все, друзья!» – отметил Сироткин у себя в инстаграме.

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Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1. Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда всё получалось так, как я бы хотел. Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу чтобы добиться заслуженного результата. И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-При России в Сочи, оно действительно тронуло меня. Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе, благодаря вам! Спасибо за все, друзья! / Dear friends, unfortunately, I won't be racing in Formula 1 next year. It was very long and tough year, not everything went as I wanted it to be, but I kept working and gave all my energy and all my heart to achieve what I feel we deserved to and if I am honest, I do believe we did a very reasonable job in current situation we found ourselves this year. Thanks everyone for your support, for your trust and warm words, thanks for all the support I got during the Russian GP in Sochi which did seriously touch me a lot! And partly thanks to you all this season will always remain in my memory! Thanks for everything, dear friends! #SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP

Публикация от Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official)

Однако одна награда у Сергея по итогам сезона все же осталась. Россиянин стал победителем номинации «Альтернативный пилот 2018 года» по версии Sky Sports. Сергей набрал в данной номинации порядка 79,3 тысячи голосов, что больше чем в два раза больше, чем у Хэмилтона (36 тысяч).

Правда это голосование стало своеобразной шуткой. Флешмоб устроили посетители популярного форума Reddit.

Квят, который на сегодняшний день является самым титулованным российским гонщиком (два подиума на этапах Гран-при), 2018 год провел в роли пилота по развитию «Феррари».

Во время Гран-при России было объявлено, что Даниил вернется на позицию боевого гонщика «Торо Россо».

«В первую очередь хочу поблагодарить «Торо Россо» и «Ред Булл» за еще один шанс выступать в «Формуле-1».

Я особенно рад, что буду частью команды, которую уже очень хорошо знаю. В «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома.

Уверен, что точно так же будет и в следующем сезоне», — говорил Квят в интервью для официального сайта «конюшни».

Таким образом, на следующий сезон в «Формуле-1» останется один представитель России. Это произойдет уже в шестой год подряд. Первая гонка пройдет в Австралии 17 марта.

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