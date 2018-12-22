«Вчера хотелось повеситься»: как вернулась Медведева

Курсы валют$ 68.95 (+0.06) 78.23 (0)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонЛиверпуль
0:2
закончен
23:00
ЛиверпульВулверхэмптон
online
Испания / Примера
21:30
ЖиронаХетафе
1:1
закончен
23:00
Реал СосьедадАлавес
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия ДБоруссия М
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТрактор
5:3
закончен
19:00
НефтехимикМеталлург Мг
2:4
закончен
19:00
ТорпедоАвтомобилист
1:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
2:1
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
5:2
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Дарушшафака
85:84
закончен
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
80:73
закончен
22:00
Панатинаикос Олимпия Милан
83:86
закончен
22:00
Бавария Реал Мадрид
72:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
126:110
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
98:86
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
107:114
закончен
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
106:114
закончен
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
90:80
закончен
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
107:120
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
124:98
закончен
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
102:99
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
90:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
112:104
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
14:30
Короткая программа, женщины
1
Алина Загитова
80,62
закончен
16:50
Произвольная программа, мужчины
1
Максим Ковтун
281,59
закончен
20:10
Танцы на льду, произвольный танец
1
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
212,32
закончен
Биатлон / Кубок мира, Нове-Место
19:30
Спринт 7,5 км, женщины
1
Марте Олсбу (Норвегия)
19.44,6
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+4,5
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+6,2
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКальяри
3:1
закончен
17:00
ЭмполиСампдория
2:4
закончен
17:00
ДженоаАталанта
3:1
закончен
17:00
МиланФиорентина
0:1
закончен
17:00
НаполиСПАЛ
1:0
закончен
17:00
СассуолоТорино
1:1
закончен
17:00
УдинезеФрозиноне
1:1
закончен
20:00
КьевоИнтер М
1:1
закончен
20:00
ПармаБолонья
0:0
закончен
22:30
ЮвентусРома
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
БетисЭйбар
1:1
закончен
18:15
Атлетико МЭспаньол
1:0
закончен
20:30
БарселонаСельта
2:0
закончен
22:45
Атлетик БВальядолид
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналБёрнли
3:1
закончен
18:00
БорнмутБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
ЧелсиЛестер Сити
0:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
1:3
закончен
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
2:3
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
0:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
0:2
закончен
20:30
Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
1:5
закончен
Клубный чемпионат мира
19:30
Реал Мадрид Аль-Айн
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартШальке-04
1:3
закончен
17:30
Ганновер-96Фортуна
0:1
закончен
17:30
РБ ЛейпцигВердер
3:2
закончен
17:30
НюрнбергФрайбург
0:1
закончен
17:30
БайерГерта
3:1
закончен
20:30
Айнтрахт ФБавария
0:3
закончен
Франция / Лига 1
23:00
АнжеМарсель
1:1
закончен
23:00
ЛилльТулуза
1:2
закончен
23:00
МонакоГенгам
0:2
закончен
23:00
МонпельеЛион
1:1
закончен
23:00
ПСЖНант
1:0
закончен
23:00
РеймсКан
2:2
закончен
23:00
РеннНим
4:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенДижон
3:0
закончен
23:00
СтрасбургНицца
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АмурДинамо М
0:2
закончен
13:30
СибирьАдмирал
1:4
закончен
14:30
Салават ЮлаевСеверсталь
3:2
закончен
17:00
АвангардЛокомотив
0:2
закончен
17:00
СКАЦСКА
1:4
закончен
17:00
СпартакХК Сочи
3:2 (ОТ)
закончен
17:00
ЙокеритДинамо Р
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:4
закончен
21:00
Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
5:2
закончен
22:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
1:2
закончен
00:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
1:2
2 период
00:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
0:1
2 период
00:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
3:2
2 период
03:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Калев
80:88
закончен
20:00
Зелена Гура Локомотив-Кубань
67:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
34:25
1 четверть
03:00
Вашингтон УизардсФиникс Санз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
15:00
Спортивные пары, произвольная программа
1
Евгения Тарасова / Владимир Морозов
236,80
закончен
18:00
Женское одиночное катание, произвольная программа
online
Биатлон / Кубок мира
17:00
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:59.0
закончен
19:00
Гонка преследования 10 км, женщины
1
Марте Рёйселанд (Норвегия)
29:53.5
закончен
Испания / Примера
14:00
ВаленсияУэска
не начался
18:15
ЛеганесСевилья
не начался
20:30
Райо ВальеканоЛеванте
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургВольфсбург
не начался
20:00
ХоффенхаймМайнц
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:00
СлованМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Парма
не начался
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
не начался
18:00
ВЭФ ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
«Вчера хотелось повеситься»: как вернулась Медведева

Медведева заняла седьмое место на ЧР, получив лучшие компоненты

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева после провальной короткой программы показала четвертый результат в произвольной, даже упав, и заняла итоговое седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию. Сама спортменка, ее тренер и специалисты прокомментировал выступление суперзвезды.

Состоявшаяся накануне короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске стала апофеозом кошмарного сезона самой известной фигуристки планеты Евгении Медведевой.

Реклама

Допустив огромное количество помарок и ошибок, уже не попавшая в нынешнем сезоне в финал Гран-при и не выигравшая ни одного старта некогда непобедимая чемпионка осталась на 14-м месте после короткой программы, попав в унизительную для своего статуса первую разминку в произвольной.

«Сейчас мне уже неважно, какое место я займу. После 14-го места буду рада даже 10-му»,

— процитировало Медведеву агентство ТАСС перед произвольной программой.

Сам произвольный прокат тоже не вышел идеальным — в каскаде двойной аксель — тройной тулуп Евгения упала на втором прыжке. Зато все остальные элементы она выполнила чисто, заработав 143,66 балла.

Завершив первую разминку, Медведева вышла в лидеры соревнований и продержалась на этой позиции до начала сильнейшей разминки. В итоге она закончила на седьмой строчке, но в произвольной программе стала четвертой, получив самые высокие компоненты среди всех участниц ЧР.

«Конечно, для Медведевой очень важно место в сборной, но не менее важно для нее сегодня было откататься чисто. Хотя собраться с силами было тяжело, она очень постаралась сделала это, — рассказал ТАСС после соревнований канадский тренер спортсменки Брайан Орсер.

— И пусть это был и не идеальный прокат, он был очень важен для ее дальнейшего роста – она получила хорошие оценки, и я чувствую, что этот чемпионат стал для нее переломной точкой.

И особое спасибо я хочу сказать за поддержку трибун – она была просто ошеломляющей!»

— Считаю, что это [смена короткой программы] пошло на пользу. Нахожусь в более комфортном для себя образе и считаю, что саму программу, которая мне нравится, вчера я прокатала неплохо. Не говорю про прыжки, с которыми были неполадки. Есть технического и психологического рода проблемы. Мне кажется, это все прекрасно понимают, — поделилась впечатлениями сама Медведева.

До чемпионата России приняла решение, что после выступлений вернусь в соцсети. Думаю, что сегодня проведу прямой эфир в Инстаграме (смеется). Там очень много людей, которые поддерживают меня. Заметила, насколько меньше негатива стало. Это радует. Выскакивают столпы, которые говорят что-то и прячутся. Но их все меньше и меньше, потому что у меня очень сильные, умные и острые на язык фанаты. И все быстро убирается».

Рассказала Евгения и о своих психологических проблемах в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что раньше волнения не было. Оно было. У меня даже коленки тряслись перед стартом. Во-первых, скажу честно, за бортом стояли другие люди – это влияет. Когда поворачиваешься, а там другой человек стоит.

Прошло мало времени после моего перехода. Я тогда была младше, и было легче собой управлять и нервами. Нужно теперь искать новые методы. Все-таки есть словосочетание, как запас прочности, который иногда иссякает. Психологический запас прочности самый хрупкий».

После выступления Евгении в произвольной программе в прямом телеэфире рассыпалась в комплиментах к ней комментировавшая соревнования легендарный отечественный тренер Татьяна Тарасова.

«Молодец, Женька! Молодец! Какое счастье, что она так откаталась. Разок упала, но это неважно. Каждый шаг выезжала, сделала новый каскад сальхов-риттбергер, — заметила Тарасова.

— Она была потрясающей на утренней тренировке и сейчас сохранила этот заряд. Она жива, и она будет, обязательно будет кататься при такой колоссальной любви. А любовь – это очень большая сила, которой ее сегодня в родной стране баловали. Она получила огромный заряд счастья, и мы с ней вместе.

Какой трогательный момент возвращения! Вчера просто хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье. Спасибо Брайану Орсеру, что он в тяжелую минуту для нее был рядом.

Потому что должны спортсмены проходить через спады и падения – и те, кто выходят из этих проблем, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь. Она большой профессионал. Я была поражена на тренировке. Она многое успела сделать».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».