«Вчера хотелось повеситься»: как вернулась Медведева

Состоявшаяся накануне короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске стала апофеозом кошмарного сезона самой известной фигуристки планеты Евгении Медведевой.

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Допустив огромное количество помарок и ошибок, уже не попавшая в нынешнем сезоне в финал Гран-при и не выигравшая ни одного старта некогда непобедимая чемпионка осталась на 14-м месте после короткой программы, попав в унизительную для своего статуса первую разминку в произвольной.

«Сейчас мне уже неважно, какое место я займу. После 14-го места буду рада даже 10-му»,

— процитировало Медведеву агентство ТАСС перед произвольной программой.

Сам произвольный прокат тоже не вышел идеальным — в каскаде двойной аксель — тройной тулуп Евгения упала на втором прыжке. Зато все остальные элементы она выполнила чисто, заработав 143,66 балла.

Завершив первую разминку, Медведева вышла в лидеры соревнований и продержалась на этой позиции до начала сильнейшей разминки. В итоге она закончила на седьмой строчке, но в произвольной программе стала четвертой, получив самые высокие компоненты среди всех участниц ЧР.

«Конечно, для Медведевой очень важно место в сборной, но не менее важно для нее сегодня было откататься чисто. Хотя собраться с силами было тяжело, она очень постаралась сделала это, — рассказал ТАСС после соревнований канадский тренер спортсменки Брайан Орсер.

— И пусть это был и не идеальный прокат, он был очень важен для ее дальнейшего роста – она получила хорошие оценки, и я чувствую, что этот чемпионат стал для нее переломной точкой.

И особое спасибо я хочу сказать за поддержку трибун – она была просто ошеломляющей!»

— Считаю, что это [смена короткой программы] пошло на пользу. Нахожусь в более комфортном для себя образе и считаю, что саму программу, которая мне нравится, вчера я прокатала неплохо. Не говорю про прыжки, с которыми были неполадки. Есть технического и психологического рода проблемы. Мне кажется, это все прекрасно понимают, — поделилась впечатлениями сама Медведева.

До чемпионата России приняла решение, что после выступлений вернусь в соцсети. Думаю, что сегодня проведу прямой эфир в Инстаграме (смеется). Там очень много людей, которые поддерживают меня. Заметила, насколько меньше негатива стало. Это радует. Выскакивают столпы, которые говорят что-то и прячутся. Но их все меньше и меньше, потому что у меня очень сильные, умные и острые на язык фанаты. И все быстро убирается».

Рассказала Евгения и о своих психологических проблемах в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что раньше волнения не было. Оно было. У меня даже коленки тряслись перед стартом. Во-первых, скажу честно, за бортом стояли другие люди – это влияет. Когда поворачиваешься, а там другой человек стоит.

Прошло мало времени после моего перехода. Я тогда была младше, и было легче собой управлять и нервами. Нужно теперь искать новые методы. Все-таки есть словосочетание, как запас прочности, который иногда иссякает. Психологический запас прочности самый хрупкий».

После выступления Евгении в произвольной программе в прямом телеэфире рассыпалась в комплиментах к ней комментировавшая соревнования легендарный отечественный тренер Татьяна Тарасова.

«Молодец, Женька! Молодец! Какое счастье, что она так откаталась. Разок упала, но это неважно. Каждый шаг выезжала, сделала новый каскад сальхов-риттбергер, — заметила Тарасова.

— Она была потрясающей на утренней тренировке и сейчас сохранила этот заряд. Она жива, и она будет, обязательно будет кататься при такой колоссальной любви. А любовь – это очень большая сила, которой ее сегодня в родной стране баловали. Она получила огромный заряд счастья, и мы с ней вместе.

Какой трогательный момент возвращения! Вчера просто хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье. Спасибо Брайану Орсеру, что он в тяжелую минуту для нее был рядом.

Потому что должны спортсмены проходить через спады и падения – и те, кто выходят из этих проблем, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь. Она большой профессионал. Я была поражена на тренировке. Она многое успела сделать».

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