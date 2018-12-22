«Согласился на мои условия»: жена простила Мамаева

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана в прямом эфире через свой инстаграм заявила, что помирилась с мужем, который сейчас находится под арестом в Бутырском следственном изоляторе. Ранее жена экс-игрока сборной России обвиняла его в многочисленных изменах и поставила перед ним ряд условий для примирения.

Она рассказала, что футболист прислал ей цветы, а также согласился на все 30 условий, выдвинутых ее перед ним для достижения перемирия. По словам Мамаевой, составляя эти пункты для мужа, она думала не о человеке, а о семье.

«Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В моем списке есть такие пункты, которые вы даже не можете представить. Паша уже согласился на все мои тридцать условий. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке. Если бы он не согласился, это была бы не я», — сказала Мамаева.

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Напомним, что первое условие, которое Алана поставила перед Павлом, это его ежемесячная проверка на полиграфе. По словам Мамаевой, она хочет знать, когда муж врет ей.

«Ежемесячный полиграф — это первое. Так как я не могу вычислить, когда он мне врет. Он уже дал на это свое согласие. Прошел месяц — на полиграф: изменял или не изменял. Новый номер телефона, сим-карта, запись контактов, согласованных со мной. Никакого пароля на телефоне.

Меня это не касается, потому что за мной косяков нет. А почему должно быть иначе? Я согласилась сидеть в Краснодаре в четырех стенах, в городе, который ненавижу. Я сижу дома, а он тусуется во всех городах: Москве, Берлине, Сочи. Если хочет, пусть разводится. Надо было думать, когда свое место совал. Я замуж выйду и 15 раз, если мне надо будет, и с пятью детьми», — заявила Алана.

По версии жены Мамаева, муж, в частности, неоднократно изменял ей с известной телеведущей Викторией Боней. Об этом она узнала уже после ареста Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, что футболисты обвиняются в избиении трех человек и проходят по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство», которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Инцидент произошел 8 октября. Первоначально суд постановил заключить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 декабря, однако позже Тверской районный суд продлил им арест до 8 февраля.

Сторона защиты сразу подала апелляцию на этот вердикт в Мосгорсуд. Заседание по рассмотрению жалоб игроков состоялось 18 декабря. Однако суд окончательно постановил оставить обвиняемых в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля, отклонив их апелляцию, поскольку 18 следователей еще не закончили изучать все обстоятельства дела.

Тем не менее жена Мамаева на протяжении всего дела поддерживала своего мужа даже после того, как узнала об изменах и говорила о несправедливости наказания Александра. Она заявляла, что по-прежнему любит мужа, но не простит его, однако в итоге смогла это сделать, договорившись с мужем о 30 условиях.

«Я все равно его люблю. Но есть и обида, и ненависть. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом. Если бы он был дома, наверное, мы бы сначала подрались. Простила ли я его? Нет. Такое простить невозможно. Но мы не разведемся — я не потеряю свою семью»,

— заявила Алана.

Также Алана еще до перемирия с Александром говорила, что после своего выхода на свободу ее муж вернется в семью «другим человеком». По ее мнению, он начнет вести себя правильно и не будет больше в будущем совершать непристойные поступки. Также она утверждала, что поведение Павла в семье и вне футбольного поля оказывает прямое влияние на его дела в «Краснодаре» и наоборот.

В свою очередь, адвокат Назар Назаров, который представляет интересы Аланы Мамаевой, поделился мнением о содержании футболиста под стражей в СИЗО.

«Мамаев находится в СИЗО законно, но это не исключительная мера. Органы предварительного следствия держат их там на основаниях закона. Когда судья, следователь и прокурор говорят, что он может скрыться от следствия, это обычная формулировка.

В январе — начале февраля дело будет передано в суд. По аналогии по 213 статье можно всех после Нового года закрывать. Не могу сказать, выпустят их или посадят. Я не судья. В рамках показательной порки им достанется. У Паши эпизод был один — а впаяли ему два.

Ребята обеспеченные, и всем понятно, что они могут покрыть ущерб. У нас общество больное по отношению к людям с «бабками»: когда денег не предложил, кричат, что жмот, когда предлагают — что хотят купить», — сказал Назаров во время прямого эфира Аланы в инстаграме.

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