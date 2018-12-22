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По стопам Кокорина и Мамаева: два футболиста избили женщину

Опубликовано видео нападения рязанских футболистов на женщину

Рязанские правоохранительные органы опубликовали видеозапись с кадрами нападения двух футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева на женщину. Спортсмены с особой жестокостью ограбили и избили предпринимательницу. По версии следствия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 18 декабря в центре Рязани произошло ограбление женщины, в котором подозреваются два молодых футболиста Дмитрий Митин и Артем Надеев. В сети появилась видеозапись преступления. Ролик с камер видеонаблюдения был опубликован на YouTube-канале УМВД Рязани.

На кадрах видны особо жестокие действия игроков: молодые люди подкараулили женщину около подъезда, повалили на землю и вдвоем стали избивать свою жертву, нанося ей удары руками и ногами.

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После избиения игроки отобрали у женщины мобильный телефон и 36 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию и смогла назвать приметы нападавших. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух молодых людей, подходящих под описание. При обыске у них был обнаружен сотовый телефон и часть денег пострадавшей, которые были сняты в банкомате за полчаса до нападения.

По предварительной версии следствия, молодые люди проживали в Рязани в съемной квартире.

Ночью они в пьяном виде решили прогуляться и случайно увидели, как женщина снимает крупную сумму в банкомате, после чего решили напасть на нее.

Полицейские продолжают выяснять мотивы футболистов. В их отношении возбуждено дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Одного из подозреваемых суд отправил в следственный изолятор на два месяца, другой на этот же период помещен под домашний арест.

21-летний Дмитрий Митин является воспитанником местного клуба «Рязань», выступающего в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В текущем сезоне он провел три матча и не отметился результативными действиями, а в последний раз выходил на поле 10 ноября. Несмотря на заявление генерального директора «Рязани» Вадима Бращина о том, что Митин еще до инцидента перестал быть связан с командой, его фотография до сих пор числится на сайтах ПФЛ и «Рязани».

В пресс-службе клуба его охарактеризовали исключительно с положительной стороны.

«Это вопиющая ситуация, и оправдания действиям Митина и Надеева нет. Дмитрий Митин — тихий, спокойный молодой человек. Никогда не конфликтовал. Сложно представить, что побудило его на такой поступок», — приводит слова пресс-атташе «Рязани» Алены Епифановой Sport24.

Что касается 18-летнего Надеева, то он провел несколько матчей за молодежную команду «Рязани» и привлекался к тренировкам с основным составом, а на момент преступления играл «где-то в Нижнем Новгороде». Официальный договор с «Рязанью» никогда не заключал.

В последние несколько месяцев в прессе широко освещается скандал вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. 8 октября экс-футболисты сборной России в одной из московских кофеен совершили нападения на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а за несколько часов до этого жестоко избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, работающего водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Оба футболиста добровольно явились в полицию, где после допроса были арестованы и помещены в СИЗО сроком на два месяца. В декабре суд продлил арест игрокам и двум их подельникам еще до февраля. Более того, все прошения Кокорина и Мамаева об изменении меры пресечения и апелляции на решение суда были отклонены, а следствие переквалифицировало обвинения футболистов на более тяжкую статью. До 8 февраля Кокорин и Мамаев пробудут в «Бутырке». По мнению защиты игроков, столь жесткая позиция суда к футболистам обусловлена общественным давлением и «угрозами судье».

В «Рязани» подчеркнули, что после инцидента с участием Кокорина и Мамаева проводили профилактическую беседу со своими футболистами, отчего еще больше шокированы произошедшем с Митиным и Надеевым.

«После инцидента с Кокориным и Мамаевым мы со своей командой на эту тему общались, говорили, что вы на данный момент — лицо города. А тут такое ярмо на клуб, оправдываться сложно. Мы от этих ребят не ожидали ничего подобного», — сказал гендиректор «Рязани» Вадим Бращин в интервью ТАСС.

«Рязань» выступает в зоне «Центр» ПФЛ. После 17-ти сыгранных туров команда идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 набранных очков.

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