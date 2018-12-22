Надежда на Старых: россиянки бьются за медали в Чехии. LIVE

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Норвежка выиграла у итальянки всего две десятые секунды.
Рёйселанд всё-таки первая, на финишной прямой она шла с Вирер нога в ногу до самого конца. Шведка Эберг — третья!
В итоге она отвалилась от первый двух лидеров.
Эберг догоняет...
Дальмайер проигрывает более 40 секунд лидеру.
Марте выигрывает меньше секунды у Доротеи, а Ханна прооигрывает 5,6.
Марте пока возвращает себе первое место.
Вирер промахнулась один раз на заключительном рубеже! Ее примеру также последовали и Эберг, и Олсбу.
Старых еще один раз промахнулась, Морозова — два.
Марте в 25 секундах от Вирера.
Эберг немного сокращает отставание от лидера — теперь отрыв итальянки от второго места составляет девять секунд.
Вирер опережает Эберг на 10.1, а Марте на 26 секунд.
Юрлова два раза промахивается! Эх, Екатерина!
Немка Дальмайер уходит на два круга.
Итальянка занимает пока первое место, Эберг — вторая, норвежка — третья.
А Вирер закрывает все мишени!
Марте Рёйселанд промахнулась один раз на «стойке».
После отметки в 5.7 км норвежка опережает Вирер почти на восемь секунд. Ханна Эберг идет третьей, а Дальмайер — четвертой.
Юрлова переместилась на 18-е место, Морозова идет 37-й, Старых — 39-й.
Старых и Морозова тоже ни разу промахнулись!
Юрлова чисто отстрелялась на втором рубеже!
Марте Рёйселанд, Вирер закрыли все мишени на втором рубеже!
У Морозовой пока 51-е место.
Олсбу пока привозит Дальмайер более 19 секунд.
Юрлова занимает 29-е место после первого огневого рубежа. А две другие россиянки откатились ниже.
У Морозовой — два промаха, у Юрловой — один.
У Старых сразу три промаха! Теряем мы возможность побороться сегодня за высокие места.
Норвежка закрыла всем мишени на первом огневом рубеже. Фиалкова допускает два промаха. Дальмайер идеально отстрелялась.
Олсбу опережает Дальмайер на 12 секунд.
Cтарых уже стартовала! Но успела проиграть несколько позиций, у нее пока 13-й результат.
Гонка началась! Болеем за наших!
У Екатерины Юрловой-Перхт 31-й стартовый номер, у Анастасии Морозовой — 38-й.
Из наших первой выйдет на старт Ирина Старых, у нее 10-я позиция.
Первой на дистанцию уйдет норвежка Марте Олсбу, второй немка Лаура Дальмайер, третья словачка Паулина Фиалкова.
Старт запланирован на 19.00 мск
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди женщин на 10 км.