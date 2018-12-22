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Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
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Астана Автодор
не начался
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Нижний Новгород Парма
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УНИКС Цмоки-Минск
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ВЭФ ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Надежда на Старых: россиянки бьются за медали в Чехии. LIVE

Онлайн женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Чехии

В чешском Нове-Место проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования среди женщин на дистанции 10 км.
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19:34

Норвежка выиграла у итальянки всего две десятые секунды.

19:32

Рёйселанд всё-таки первая, на финишной прямой она шла с Вирер нога в ногу до самого конца. Шведка Эберг — третья!

19:31

В итоге она отвалилась от первый двух лидеров.

19:30

Эберг догоняет...

19:30

Дальмайер проигрывает более 40 секунд лидеру.

19:28

Марте выигрывает меньше секунды у Доротеи, а Ханна прооигрывает 5,6.

19:27

Марте пока возвращает себе первое место.

19:25

Вирер промахнулась один раз на заключительном рубеже! Ее примеру также последовали и Эберг, и Олсбу.

19:25

Старых еще один раз промахнулась, Морозова — два.

19:25

Марте в 25 секундах от Вирера.

19:24

Эберг немного сокращает отставание от лидера — теперь отрыв итальянки от второго места составляет девять секунд.

19:23

Вирер опережает Эберг на 10.1, а Марте на 26 секунд.

19:22

Юрлова два раза промахивается! Эх, Екатерина!

19:21

Немка Дальмайер уходит на два круга.

19:20

Итальянка занимает пока первое место, Эберг — вторая, норвежка — третья.

19:19

А Вирер закрывает все мишени!

19:18

Марте Рёйселанд промахнулась один раз на «стойке».

19:18

После отметки в 5.7 км норвежка опережает Вирер почти на восемь секунд. Ханна Эберг идет третьей, а Дальмайер — четвертой.

19:17

Юрлова переместилась на 18-е место, Морозова идет 37-й, Старых — 39-й.

19:16

Старых и Морозова тоже ни разу промахнулись!

19:14

Юрлова чисто отстрелялась на втором рубеже!

19:13

Марте Рёйселанд, Вирер закрыли все мишени на втором рубеже!

19:12

У Морозовой пока 51-е место.

19:11

Олсбу пока привозит Дальмайер более 19 секунд.

19:10

Юрлова занимает 29-е место после первого огневого рубежа. А две другие россиянки откатились ниже.

19:08

У Морозовой — два промаха, у Юрловой — один.

19:07

У Старых сразу три промаха! Теряем мы возможность побороться сегодня за высокие места.

19:05

Норвежка закрыла всем мишени на первом огневом рубеже. Фиалкова допускает два промаха. Дальмайер идеально отстрелялась.

19:05

Олсбу опережает Дальмайер на 12 секунд.

19:04

Cтарых уже стартовала! Но успела проиграть несколько позиций, у нее пока 13-й результат.

19:00

Гонка началась! Болеем за наших!

18:50

У Екатерины Юрловой-Перхт 31-й стартовый номер, у Анастасии Морозовой — 38-й.

18:45

Из наших первой выйдет на старт Ирина Старых, у нее 10-я позиция.

18:40

Первой на дистанцию уйдет норвежка Марте Олсбу, второй немка Лаура Дальмайер, третья словачка Паулина Фиалкова.

18:35

Старт запланирован на 19.00 мск

18:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди женщин на 10 км.