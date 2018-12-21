«Нет оправданий»: Медведева чуть не расплакалась

После разочаровывающего выступления в короткой программе на чемпионате России Евгения Медведева дала интервью только Первому каналу, с которым у нее контракт. Если бы не это обстоятельство, скорее всего, серебряный призер Пхенчхана вообще отказала бы СМИ в общении.

«Я заняла 14-е место — теперь в моей жизни случилось и такое.

Однако на этом турнире я чувствую себя лучше в плане внутреннего состояния. Вот во Франции (на этапе Гран-при. — «Газета.Ru») был полный швах.

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Мы еще обсудим с тренером этот прокат, но, несмотря на результат, я сделала шаг вперед. По-моему, никакой катастрофы не случилось.

Я ехала на чемпионат России с двумя мыслями: если я отбираюсь на чемпионат Европы и мира, то я этому рада, если же нет, то у меня есть время для того, чтобы перестроить себя изнутри», — заявила спортсменка.

После этих слов Медведева прошествовала мимо представителей другого телеканала со словами: «Обратитесь к моему агенту».

К пишущей прессе и болельщикам спортсменка не вышла совсем.

Хотя, возможно, девушка была настолько расстроена своим 14-м местом, что просто нашла повод отказаться от лишнего общения.

На жеребьевке произвольной программы она отсела как можно дальше от учениц Этери Тутберидзе и даже не повела бровью, когда за своим номером отправилась Алина Загитова, лидирующая после короткой программы. Евгения на нее даже не взглянула.

По ходу мероприятия спортсменка лишь перекинулась парой слов с двумя бывшими воспитанницами Тутберидзе Анастасией Таракановой и Полиной Цурской, которые покинули группу после нее.

Жребий выпал следующим образом: Медведева выступит в первой (слабейшей) разминке под шестым номером, а Загитова — 16-й в последней, сильнейшей.

Сложно представить, что сейчас испытывает Евгения, для которой сезон уже подошел к концу. Тем не менее и в таких обстоятельствах спортсменка нашла позитив, оценив действительно сумасшедшую поддержку фанатов.

«Мы с Брайаном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела, —

призналась Медведева в прямом эфире своего инстаграма, когда процедура жеребьевки осталась позади. Девушка едва сдерживала слезы — голос ощутимо дрожал. — Я такой человек, который любит говорить много слов, выказывать поддержку и благодарность, но сейчас я хочу сказать только одно — «Спасибо».

Как бы ни закончился этот день, сегодня я приобрела веру в себя и веру в то, что все будет хорошо. С такой поддержкой, которую вы мне даете, ребята, плохо быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь.

Я бы не хотела говорить: «Переживайте за меня дальше, болейте». Нет! Просто… просто спасибо вам. Вы моя жизнь».

Наставник фигуристки Брайан Орсер, в отличие от подопечной, не стал избегать большинства представителей прессы и поделился своими переживаниями в микст-зоне.

«Естественно, в такой ситуации не может быть никаких оправданий. И я, и Евгения очень расстроены.

А ведь у меня было хорошее предчувствие перед чемпионатом России. Новая короткая программа и платье подходили Жене — это ее стиль.

Мы не будем сдаваться — она поборется в произвольной программе. Это все, что нам остается делать.

Я же буду рядом оказывать ей поддержку, я не отвернусь», — заверил специалист.

Поддержала Медведеву и известный тренер Татьяна Тарасова, которая комментировала ее выступление в эфире Первого канала.

«Жене сейчас очень тяжело, и тяжело нам всем. На тренировках мы ее такой не видели.

Разминку она провела идеально, не сорвала ни один элемент. Но Женя сейчас взрослеет у нас на глазах и переживает очень сложный период в жизни.

Спасибо зрителям, которые ее любят и переживают. Она должна была выходить и просто катать программу, которую любит. Но неуверенность может идти от всего. Например, от того, что она приехала из Канады. Но таков спорт», — заключила Тарасова.

Алине Загитовой дополнительная поддержка не требовалась — девушка и так излучала спокойствие и сдержанную радость. Ответы во многом звучали однообразно (олимпийская чемпионка не мастер цветастых речей), однако в них проскочила пара интересных деталей.

«Короткой программой я довольна, но буду стараться улучшать свое катание от старта к старту. Пытаюсь не думать о повышенном внимание к себе и кататься как обычно.

Накануне чемпионата России мы с тренерским штабом много работали над стабильностью прыжков, старались сделать их четче и выше. Еще есть куда расти.

Атмосфера на этих соревнованиях мне понравилась — она очень теплая. У меня было довольно мало турниров, и я не чувствую, что мне это надоело.

Напротив, хочется еще и еще. Ездить на разные турниры и знакомиться с новыми людьми очень интересно.

Что буду делать на Новый год? Встречу его дома в Ижевске — в кругу семьи», — подытожила чемпионка.

Ставшая второй по итогам короткой программы ученица Тутберидзе Александра Трусова, которая готовится исполнить в произвольном выступлении три четверных прыжка, заявила, что настраивается на идеальный прокат.

«Я хочу исполнить свои программы чисто. Мне никуда не надо отбираться (Александра является юниоркой, и на взрослые чемпионаты Европы и мира не будет допущена в силу возраста. — «Газета.Ru»).

Я на каждом турнире настраиваюсь на борьбу с самой собой — на то, что надо откататься чисто.

Это мое первое выступление на взрослых соревнованиях, и мне очень понравилось! Давно хотела попробовать себя на таком уровне. Зрители оказывали большую поддержку», — отметила Трусова и неспроста — на юниорских соревнованиях болельщиков, к сожалению, бывает мало.

Занимающая третью строчку после короткой программы Алена Косторная (тоже ученица Тутберидзе и тоже юниорка) после проката объясняла, почему допустила нелепую ошибку — падение на дорожке шагов.

«И прыжки, и вращения я исполнила, но на дорожке шагов ошиблась. Наверное, я мысленно уже отпустила себя, когда выполнила все сложное.

Осталась лишь дорожка, и я подумала, что надо показать эмоциональность, но переборщила с этим.

В целом своим прокатом я довольна. В этой программе я изображаю ангела, который спустился с небес и немного пожил на земле. В финале мне удается вновь взлететь и вернуться на небо», — пояснила фигуристка.

Порядок выступления женщин в произвольной программе

Первая разминка

1. Анастасия Тараканова

2. Мария Талалайкина

3. Дарья Паненкова

4. Елизавета Нугуманова

5. Виктория Васильева

6. Евгения Медведева

Вторая разминка

7. Анастасия Гулякова

8. Мария Сотскова

9. Полина Цурская

10. Алена Леонова

11. Анна Тарусина

12. Анастасия Губанова

Третья разминка

13. Софья Самодурова

14. Анна Щербакова

15. Станислава Константинова

16. Алина Загитова

17. Алена Косторная

18. Александра Трусова

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