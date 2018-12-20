Год хоккея: золотая Олимпиада, провал СКА и кубок Овечкина

Выигранная Олимпиада

Для российского хоккея главным событием 2018 года были Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, хотя с ними и было связано много вопросов и неопределенности.

На протяжении нескольких лет шли дискуссии о том, поедут ли на олимпийский турнир игроки из Национальной хоккейной лиги. Начиная с Олимпиады в японском Нагано в 1998 году, на главном турнире четырехлетия среди сборных всегда присутствовали сильнейшие игроки, и это делало событие по-настоящему ожидаемым и рейтинговым.

Любят участвовать в Олимпиадах и сами хоккеисты из НХЛ, которые всячески пытались надавить на лигу, чтобы та отпустила их и в Пхенчхан. Однако руководство НХЛ рассудило, что февральская пауза в чемпионате в самый коммерчески выгодный момент для его проведения ради дальней поездки, где звезды еще и могут получить травмы, не вписывается в планы. Ну а поскольку в коллективном соглашении организации с профсоюзом игроков пункта об участии в Пхенчхане-2018 не было, НХЛ спокойно не отпустила своих хоккеистов в Южную Корею.

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Казалось бы, для шансов России на успех так только лучше, ведь немало отечественных звезд выступают в Континентальной хоккейной лиге, и по составу без энхаэловцев мы превосходили любого соперника — хоть Швецию, хоть Канаду.

Вот только долго было непонятно, пустят ли нашу сборную из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) на Игры вообще?

В итоге решение было принято все же положительное, хотя команда Олега Знарка выступала в Пхенчхане не под национальным флагом и без своего гимна, а называлась безликим ОАР (Олимпийские атлеты из России).

Все это не помешало Никите Гусеву, Павлу Дацюку, Кириллу Капризову и Ко выиграть главный турнир четырехлетия, хотя легко не было.

В финале, куда неожиданно пробилась весьма дерзкая Германия под руководством Марко Штурма, российская сборная уступала на старте последней минуты в счете. Однако, заменив голкипера шестым полевым игроком, смогла сравнять счет усилиями Гусева.

В овертайме золотые медали нашей сборной принес бросок Капризова в большинстве! Задача четырехлетия выполнена. В конце концов, отсутствие энхаэловцев не наша проблема и тем более не наша вина.

Кубок Стэнли Овечкина

Едва ли не больше всех страдал от невозможности поехать на Олимпийские игры Александр Овечкин, всегда защищающий цвета сборной и мечтающий об олимпийском золоте. В какой-то момент он даже пообещал, что уедет в Южную Корею в любом случае, несмотря на запрет лиги, и даже заручился поддержкой владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса.

В итоге НХЛ, конечно, позаботилась, чтобы никакого самоуправства хоккеистов не случилось, но капитан «Кэпиталз» все же получил в сезоне сатисфакцию.

Впрочем, «получил» — не совсем то слово. Именно Овечкин стал главным творцом победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Победы, к которой клуб шел десять лет. Победы, одержанной тогда, когда в ее возможность уже особенно никто не верил.

Капитан «столичных» отдавал сражениям в плей-офф всего себя, вдохновляя своим примером партнеров, а на льду они зажигали на пару с Евгением Кузнецовым.

«Кэпс» начали Кубок Стэнли с двух поражений в серии с «Коламбусом», но выбили команду Сергея Бобровского и Артемия Панарина, а затем сняли и проклятие «Питтсбурга», одолев чемпионов двух последних сезонов Сидни Кросби и Евгения Малкина.

В финале конференции Овечкин, Кузнецов, Дмитрий Орлов и их команда «зачехлила» еще один клуб с русской суперзвездой — «Тампу» Никиты Кучерова. Ну а в финале «Вашингтон» закончил сказку новичков лиги из Лас-Вегаса.

За свою игру, лидерские качества и общие заслуги Александр Великий, лучший хоккеист в истории «Вашингтона», получил «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

После этого были приключения уже самого Кубка Стэнли, с которым Овечкин спал и из которого ел черную икру — заслужил.

Кстати, в новом сезоне Александр ничуть не сбавил в мотивации и качестве хоккея, показывая великолепный уровень игры и настреляв уже под 30 шайб. Ови обошел легендарного Марио Лемье, удерживавшего рекорд по голам в большинстве в составе одной команды в истории лиги, а также сделал в декабре сразу два хет-трика подряд!

Кто знает, возможно, «столичные» смогут повторить питтсбургский успех и взять два Кубка Стэнли подряд.

Кубок Гагарина у «Ак Барса»

Все привыкли, что в последние годы Кубок Гагарина разыгрывают между собой гранды Западной конференции санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. По крайней мере с их возможностями и составами вряд ли кто может тягаться в лиге.

Правда, ЦСКА до сих пор так и не добился главного успеха, отметившись только тремя подряд выигранными регулярными чемпионатами да финалом 2016 года, проигранным «Магнитке».

СКА Кубок брал дважды, а в сезоне-2017/18 не знал себе равных в регулярном чемпионате. К этому все шло, учитывая решения лиги «в интересах сборной», которую к Олимпиаде готовил Олег Знарок.

Однако в плей-офф у питерских армейцев на этот раз не получилось, и серию второму базовому клубу национальной команды они проиграли.

Правда, ЦСКА вновь наступил на те же грабли в решающем противостоянии. Добравшись до финала, красно-синие не смогли одолеть ведомый Данисом Зариповым «Ак Барс» (два года назад этот игрок как раз был лидером магнитогорского «Металлурга»).

Хитрый тренер Зинэтула Билялетдинов сумел привести казанский клуб к его третьему чемпионству в КХЛ и первому с 2010 года, вновь лишив столичных армейцев счастья. Так что в 2018 году главный трофей КХЛ почти официально носил новое название — Кубок Татарина.

Воробьев вместо Знарка

Роковые последствия имело поражение от ЦСКА в финале Западной конференции для наставника СКА, триумфатора Олимпийских игр Олега Знарка.

Впрочем, скорее всего дело не только и, может быть, даже не столько в результатах питерских армейцев, которым вполне простительно было кому-то проиграть после олимпийского золота Пхенчхана.

Еще во время Игр Знарок, по слухам, поссорился с генеральным менеджером национальной команды и СКА, а также вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) Романом Ротенбергом, что и привело к увольнению после неудачи в плей-офф КХЛ.

Интересно, что пришедший на смену Знарку в СКА его бывший помощник по работе в национальной команде Илья Воробьев «прицепом» возглавил и национальную сборную, которую сразу же повез на чемпионат мира.

Правда, вояж вышел неудачным — в четвертьфинале наша команда попала на Канаду и в драматичном поединке уступила ей со счетом 4:5.

Молодежка без медалей

Для многих истинных поклонников хоккея с шайбой едва ли не главным событием в этом виде спорта является традиционно проходящий на стыке годов молодежный чемпионат мира по хоккею.

В России очень любят молодежную сборную и ее великолепного главного тренера Валерия Брагина, много лет маскирующего за результатами провалы в системной подготовке молодых игроков в российском хоккее.

На протяжении семи лет, с легендарного победного МЧМ-2011, когда Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Ко отыгрались в финале против Канады с 1:4 после двух периодов (5:4), российская молодежка всегда выигрывала на этих турнирах медали.

К сожалению, в начале 2018 года серия прервалась — яркий, напряженный и очень грустный для России в итоге четвертьфинальный матч против США закончился победой «звездно-полосатых» — 4:2.

Блестящая Суперсерия

Зато в нынешнем сезоне от стартующего очень скоро в Канаде нового молодежного мирового форума у нас большие ожидания.

Российская молодежная сборная блестяще провела традиционную Суперсерию с канадскими сверстниками из хоккейных лиг Онтарио, Квебека и Западного побережья.

Одержав четыре победы в шести матчах, подопечные Брагина внушили надежду на успешное выступление на чемпионате мира — скоро мы узнаем, подтвердятся ли надежды.

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