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Россия в огне: Логинов завоевал серебро

Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке на 10 км

В Чехии проходил этап Кубка мира по биатлону. Россию в мужской спринтерской гонке на 10 км представали Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын. Логинов завоевал серебряную медаль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию стартов.
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20:53

На этой приятной ноте мы завершаем текстовую трансляцию. Ее для вас вел Алексей Дубровин. Спасибо всем за внимание!

20:52

Логинов занял второе место в спринте. Малышко — 14-й, Елисеев — 18-й, Гараничев — 30-й. Поварницын — 65-й, Бабиков — 80-й.

20:47

Поварницын финишировал 64-м на финише, у него было три промаха по ходу дистанции. В гонку преследования он, к сожалению, не попал.

20:45

Завершается наша гонка. Бё — первый, Логинов — второй, швед Мартин Понсилуома — третий.

20:44

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результат спринта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, Логинов стал вторым, отстав от победителя на 21 секунду.

«Я думаю, что после того, как снег закончился, не было преимущества у какой-либо группы. Думаю, что все были в одинаковых условиях. Трассой я доволен, отличная погода, лёгкий мороз.

Могу ли прибавлять? Нет пределов совершенству. Но самое главное — стабильные результаты показывать, хорошо стрелять. Тогда можно бороться за самые высокие места.

Почему стал лучше стрелять? Не знаю, тяжело найти на это ответ», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов впервые в нынешнем сезоне выиграл серебряную медаль на этапах Кубка мира.

20:43

Канадец Жюль Бюрнотт финишировал с 31-м временем с отставанием почти в две минуты от Бё.

20:40

Даль закрыл все 10 мишеней! У него пока 13-е время.

20:39

Малышко — пока 14-й, Елисеев — 17-й.

20:38

Александр Поварницын промахнулся на первом огневом рубеже.

20:37

А Бабиков уже оказался за пределами гонки преследования.

20:36

Кентен Фийон Майе финишировал 12-м.

20:35

Симон Эдер на одну позицию отодвинул Мылашко. Он выиграл у Дмитрия одну десятую.

20:32

А вот Деле отработал на ноль! У него 18-е время.

20:30

Александр Поварницын два раза промахнулся.

20:28

Бабиков финишировал на 57-й позиции из 62 спортсменов.

20:27

Дмитрий Пидручный пока 16-й на финише. Проиграл почти полторы минуты Бё.

20:23

Александр Поварницын стартовал!

20:22

Бабиков промахнулся три раза на двух огневых рубежах!

20:20

Тарьей Бё закрыл все мишени на «стойке» в отличие от одного промаха на «лежке». Он занимает пятое место с отставанием от брата в 51,3 секунды.

20:17

Симон Шемпп проиграл Бё 1 минуту 52 секунды на финише.

20:16

Логинов по-прежнему второй!

20:15

Л'Абе-Лунд финишировал восьмым и еще немного подвинул россиян.

20:12

Малышко переместился на 12-ю позицию, Елисеев — на 12-ю, Гараничев — на 15-ю.

20:08

Малышко пока пятый, Елисеев — восьмой, Гараничев — 11-й.

20:08

Логинов финишировал с отставанием от Бё в 21 секунду. Он пока второй.

20:07

У Фуркада три промаха на втором огневом рубеже!

20:06

На отметке в 9,6 км Логинов проигрывает Бё почти 20 секунд, но идет вторым.

20:05

Бё финишировал и привез Вегеру, который пока занимает второе место, более минуты.

20:03

Вегер, который финишировал, в 30 с лишним секунд от Логинова.

20:02

Елисеев с четвертым временем вышел со штрафного круга, почти одновременно с Малышко.

20:01

Логинов отстрелялся чисто на втором огневом рубеже! Пока идет вторым с отставанием от Бё в 14, 9 секунд.

20:00

Малышко финишировал, а Елисеев один раз промазал на втором огневом рубеже.

19:59

А немец Бенедикт Долль точен!

19:58

Мартен Фуркад промахнулся один раз на первом огневом рубеже.

19:56

Малышко пока первый после второй стрельбы.

19:55

Хофер аж четыре раза промахнулся на втором огневом рубеже!

19:54

Гараничев два раза промахнулся на «стойке».

19:52

Елисеев до этого тоже закрыл все мишени на первом рубеже.

19:52

Логинов проигрывает Бё всего 10 секунд.

19:51

Малышко закрывает все мишени на стойке, а Логинов идеально отстрелялся на первом огневом рубеже.

19:50

Йоханнес Бё закрыл все мишени на первом огневом рубеже! Выигрывает у Хофера более 10 секунд.

19:48

Малышко идет от Хофера с отставанием в 21 секунду.

19:46

Итальянец Лукас Хофер точен на первой стрельбе. Выигрывает он пока 13 секунд у Гараничева.

19:46

Эрленд Бьонтегорд также закрыл все мишени. Идет четвертым с отставанием от Гараничева в 8, 4 секунды.

19:44

Гараничев выигрывает у Малышко чуть более, чем семь секунд. Пока российские биатлонисты идут на первом и втором на местах.

19:43

Гараничев и Малышко чисто отстрелялись на первом огневом рубеже!

19:42

У Бабикова — 53-й стартовый номер, а Поварницына — 99-й.

19:41

Один раз промахнулся немец Хорн на первом огневом рубеже.

19:40

Гараничев после 1 километра идет на 11 позиции.

19:39

25-м выйдет на старт Матвей Елисеев, а 27-м — Александр Логинов.

19:36

Казахстанец Роман Еремин — на дистацнии.

19:35

11-м выйдет на старт Евгений Гараничев.

19:34

Стартовал Дмитрий Малышко. У него девятый стартовый номер.

19:32

Уже ушли на дистанцию Микито Татизаки, Шон Доэрти, Томас Бормолини, Филипп Хорн.

19:31

Началась гонка! Болеем за наших!

19:25

Россию в мужской спринтерской гонке на 10 км представят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын

19:05

Гонка стартует в 19:30 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди мужчин на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.