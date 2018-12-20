Россия в огне: Логинов завоевал серебро

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На этой приятной ноте мы завершаем текстовую трансляцию. Ее для вас вел Алексей Дубровин. Спасибо всем за внимание!
Логинов занял второе место в спринте. Малышко — 14-й, Елисеев — 18-й, Гараничев — 30-й. Поварницын — 65-й, Бабиков — 80-й.
Поварницын финишировал 64-м на финише, у него было три промаха по ходу дистанции. В гонку преследования он, к сожалению, не попал.
Завершается наша гонка. Бё — первый, Логинов — второй, швед Мартин Понсилуома — третий.
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результат спринта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, Логинов стал вторым, отстав от победителя на 21 секунду.
«Я думаю, что после того, как снег закончился, не было преимущества у какой-либо группы. Думаю, что все были в одинаковых условиях. Трассой я доволен, отличная погода, лёгкий мороз.
Могу ли прибавлять? Нет пределов совершенству. Но самое главное — стабильные результаты показывать, хорошо стрелять. Тогда можно бороться за самые высокие места.
Почему стал лучше стрелять? Не знаю, тяжело найти на это ответ», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Логинов впервые в нынешнем сезоне выиграл серебряную медаль на этапах Кубка мира.
Канадец Жюль Бюрнотт финишировал с 31-м временем с отставанием почти в две минуты от Бё.
Даль закрыл все 10 мишеней! У него пока 13-е время.
Малышко — пока 14-й, Елисеев — 17-й.
Александр Поварницын промахнулся на первом огневом рубеже.
А Бабиков уже оказался за пределами гонки преследования.
Кентен Фийон Майе финишировал 12-м.
Симон Эдер на одну позицию отодвинул Мылашко. Он выиграл у Дмитрия одну десятую.
А вот Деле отработал на ноль! У него 18-е время.
Александр Поварницын два раза промахнулся.
Бабиков финишировал на 57-й позиции из 62 спортсменов.
Дмитрий Пидручный пока 16-й на финише. Проиграл почти полторы минуты Бё.
Александр Поварницын стартовал!
Бабиков промахнулся три раза на двух огневых рубежах!
Тарьей Бё закрыл все мишени на «стойке» в отличие от одного промаха на «лежке». Он занимает пятое место с отставанием от брата в 51,3 секунды.
Симон Шемпп проиграл Бё 1 минуту 52 секунды на финише.
Логинов по-прежнему второй!
Л'Абе-Лунд финишировал восьмым и еще немного подвинул россиян.
Малышко переместился на 12-ю позицию, Елисеев — на 12-ю, Гараничев — на 15-ю.
Малышко пока пятый, Елисеев — восьмой, Гараничев — 11-й.
Логинов финишировал с отставанием от Бё в 21 секунду. Он пока второй.
У Фуркада три промаха на втором огневом рубеже!
На отметке в 9,6 км Логинов проигрывает Бё почти 20 секунд, но идет вторым.
Бё финишировал и привез Вегеру, который пока занимает второе место, более минуты.
Вегер, который финишировал, в 30 с лишним секунд от Логинова.
Елисеев с четвертым временем вышел со штрафного круга, почти одновременно с Малышко.
Логинов отстрелялся чисто на втором огневом рубеже! Пока идет вторым с отставанием от Бё в 14, 9 секунд.
Малышко финишировал, а Елисеев один раз промазал на втором огневом рубеже.
А немец Бенедикт Долль точен!
Мартен Фуркад промахнулся один раз на первом огневом рубеже.
Малышко пока первый после второй стрельбы.
Хофер аж четыре раза промахнулся на втором огневом рубеже!
Гараничев два раза промахнулся на «стойке».
Елисеев до этого тоже закрыл все мишени на первом рубеже.
Логинов проигрывает Бё всего 10 секунд.
Малышко закрывает все мишени на стойке, а Логинов идеально отстрелялся на первом огневом рубеже.
Йоханнес Бё закрыл все мишени на первом огневом рубеже! Выигрывает у Хофера более 10 секунд.
Малышко идет от Хофера с отставанием в 21 секунду.
Итальянец Лукас Хофер точен на первой стрельбе. Выигрывает он пока 13 секунд у Гараничева.
Эрленд Бьонтегорд также закрыл все мишени. Идет четвертым с отставанием от Гараничева в 8, 4 секунды.
Гараничев выигрывает у Малышко чуть более, чем семь секунд. Пока российские биатлонисты идут на первом и втором на местах.
Гараничев и Малышко чисто отстрелялись на первом огневом рубеже!
У Бабикова — 53-й стартовый номер, а Поварницына — 99-й.
Один раз промахнулся немец Хорн на первом огневом рубеже.
Гараничев после 1 километра идет на 11 позиции.
25-м выйдет на старт Матвей Елисеев, а 27-м — Александр Логинов.
Казахстанец Роман Еремин — на дистацнии.
11-м выйдет на старт Евгений Гараничев.
Стартовал Дмитрий Малышко. У него девятый стартовый номер.
Уже ушли на дистанцию Микито Татизаки, Шон Доэрти, Томас Бормолини, Филипп Хорн.
Началась гонка! Болеем за наших!
Россию в мужской спринтерской гонке на 10 км представят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын
Гонка стартует в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди мужчин на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в чешском Ново-Место.