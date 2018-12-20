Россия в огне: Логинов завоевал серебро

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результат спринта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, Логинов стал вторым, отстав от победителя на 21 секунду.

«Я думаю, что после того, как снег закончился, не было преимущества у какой-либо группы. Думаю, что все были в одинаковых условиях. Трассой я доволен, отличная погода, лёгкий мороз.

Могу ли прибавлять? Нет пределов совершенству. Но самое главное — стабильные результаты показывать, хорошо стрелять. Тогда можно бороться за самые высокие места.

Почему стал лучше стрелять? Не знаю, тяжело найти на это ответ», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов впервые в нынешнем сезоне выиграл серебряную медаль на этапах Кубка мира.