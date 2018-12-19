«Для них я русский»: Хабиб рассказал о жизни в США

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает находиться в ожидании решения Атлетической комиссии Невады относительно своей дисквалификации из-за спровоцированной драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором и на данный момент вне тренировочного времени свободно посещает различные массовые мероприятия. На этот раз 30-летний боец приехал в Екатеринбург на турнир Russia cagefighting сhampionship (RRC5), где поделился некоторыми подробностями о том, как изменилась его жизнь после победы над «Печально известным».

Так, Нурмагомедов заявил, что теперь он стал очень популярной и известной личностью и его узнают во многих странах мира.

«Популярность повысилась очень сильно. Повсюду, где бы ни было. Если я раньше только в России чувствовал популярность, сейчас по всему миру чувствую. Где бы я ни был. Ближнее зарубежье, в арабских странах, в Турции, в Африке», — цитирует Нурмагомедова информационное агентство URA.ru.

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При этом он подчеркнул, что еще ни разу не встретил поклонников своего прошлого оппонента, отношения с которым у него сильно не срослись.

«Я их и не вижу, не встречаю. Надо спросить: а вообще есть ли они?»

— удивился россиянин.

К слову, о национальности. Нурмагомедов является уроженцем села Сильди и имеет огромную поддержку среди народа Дагестана. Она выражается в том числе и на уровне профессионального футбола: руководство, футболисты и болельщики махачкалинского «Анжи» неоднократно проводят различные акции в поддержку титулованного бойца. При этом часть остальных российских болельщиков Хабиба относится к спортсмену несколько скептически из-за того, что тот выходит на свои бои без российского флага.

В связи с этим формируется мнение о том, что Нурмагомедов якобы отделяет себя от России и позиционирует исключительно как представителя Дагестана. Данную точку зрения опроверг сам Хабиб.

«Я всегда выхожу. На экранах показан флаг моей страны. Меня и в Америке все называют — кто не знает Дагестан, Чечню, Кавказ — русским. И, если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы — одна нация, для них мы — одни люди. Самое главное, чтобы россияне не разделяли самих себя.

Там, за границей, нас никто не разделяет. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделенными»,

— резко ответил Нурмагомедов, предпочтя вести беседу о спорте, а не о политике.

Заводя тему о спортивных событиях, Хабиб вспомнил и чемпионат мира по футболу, который прошел этим летом в России. По мнению бойца, благодаря мундиалю уровень в футбола в стране вырос, а Россия разрушила у иностранцев различные негативные стереотипы о себе.

«Футбол очень сильно поднялся после чемпионата мира. Наши организаторы хорошо встретили гостей, и все матчи были на загляденье. И мои друзья, иностранцы, все только об этом и говорят, что чемпионат мира прошел на высшем уровне. Много людей, которые бывали в Питере, в Сочи, в Екатеринбурге, в Самаре, были в легком удивлении.

Потому что они ожидали другого: Россия — суровый край, холод и так далее. А они приехали на чемпионат мира — и не ожидали такого приема»,

— высказался Нурмагомедов, подчеркнув, что помимо футбола популярным в России считаются и смешанные единоборства.

По мнению бойца, ММА, а также другие виды единоборств уступают в популярности только футболу и хоккею. Кроме того, Нурмагомедов, которому в сентябре исполнилось 30 лет, рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас я не тренируюсь. Просто езжу на турниры, так скажем, путешествую. Знакомлюсь с людьми. Вчера был в Самаре, сегодня я здесь, в Екатеринбурге, завтра я буду в Дагестане. Так что пока вот так и живем. Политика? Пока у меня нет никаких планов насчет политики. Так скажем, я профессиональный боец. Так что спорт без политики — он всегда лучше, чем с политикой», — отметил Хабиб, также опровергнув слухи о том, что он занимается созданием своей промоутерской компании.

Помимо этого спортсмен дал опровержение и относительно своего будущего соперника, которым, по сообщениям некоторых источников, должен стать американец Тони Фергюсон.

«Как этот бой может анонсироваться, мне еще не вынесли решение по суду? Так что ждем суда. Только после него мы можем говорить о каком-то бое. Вообще, бой будет. Но с кем и когда — это все мы узнаем только после суда»,

— заключил Нурмагомедов.

Напомним, что после поединка с Макгрегором Хабиб спровоцировал массовую драку между представителями команды ирландца, за что он и Конор были временно отстранены от участия в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Разбирательства по данному делу ведет Атлетическая комиссия Невады, которая должна была огласить вердикт 10 декабря.

Однако юристы российского бойца не смогли договориться с американскими властями до положенного срока, и заседание было отложено на конец января 2019 года. При этом Хабиб надеется, что решение будет принято гораздо раньше.

«Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше. Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

В своей карьере ММА Хабиб Нурмагомедов провел 27 боев и не потерпел ни одного поражения. В апреле 2018 года он победил единогласным решением судей американца Элу Яквинту и завоевал чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории, защитив титул в поединке с Конором Макгрегором.

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