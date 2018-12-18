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«Бросило под эвакуатор»: голкипер разбился вместе с семьей

В Белоруссии погиб голкипер «Витебска» вместе с семьей

Трагедия произошла в Белоруссии. Голкипер футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе со своей женой и шестилетним сыном погиб в дорожно-транспортном происшествии.

18 декабря в Белоруссии произошла трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия в Толочинском районе Витебской области вместе со своей семьей погиб 27-летний голкипер местного клуба «Витебск» Андрей Щербаков.

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По данным Onliner, авария на дороге случилась после того, как управляемый футболистом автомобиль сначала занесло, а затем выбросило на встречную полосу, где транспортное средство столкнулось с эвакуатором.

Вместе со спортсменом погибли его жена и шестилетний сын. Находившийся в том же автомобиле в детском кресле второй сын вратаря, которому сейчас три года, выжил и в данный момент находится в больнице. Водитель эвакуатора в аварии не пострадал.

«Мы ехали со стороны Минска. Дорога в целом была чистая и сухая, но в районе 542—543-го км образовалась наледь на дорожном покрытии. Мою машину резко повело влево. Перелетел зеленую зону и вылетел в кювет, автомобиль опрокинулся на бок. Было примерно 18:05, — рассказал очевидец трагедии.

— Спустя минут пять мимо ехала машина Департамента охраны: сотрудники остановились, спросили, все ли в порядке, потом уехали, — рассказал он. — Следом за ними ехала ГАИ, тоже со стороны Минска. Увидели нас, стали тормозить на этом льду и тоже пошли юзом. Все же подъехали к нам, стали общаться. А буквально через две-три минуты на том же месте со встречной полосы Kia выбросило под встречный эвакуатор. Сотрудник ГАИ побежал туда, я и мой пассажир — следом.

Когда бежали туда, сотрудник ГАИ на кого-то кричал по телефону. Что было дальше — не хочется вспоминать. О последствиях уже сказано».

Щербаков является воспитанником витебского футбола, где в детстве играл за СДЮШОР «Двина». В 19 лет он подписал свой первый профессиональный контракт, став футболистом «Витебска», где играл за дублирующий состав.

В конце 2010 года Щербаков был продан за $90 тыс. в самый известный и сильный клуб страны БАТЭ из Борисова, которым тогда руководил нынешний наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко.

Под его руководством Щербаков провел в составе клуба всего два матча, пропустив три мяча, но при этом стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Белоруссии в 2011 году.

После этого были аренды в 2013 году в родной «Витебск» и «Слуцк», которому Андрей в качестве основного вратаря помог победить в первом дивизионе чемпионата Белоруссии и выйти в элиту.

2014 год футболист также провел в аренде, только уже в высшем дивизионе в «Белшине», где в первые полгода чередовался с Антоном Ковалевским, проведя 13 встреч, но после покупки клубом нового голкипера осел во второй части сезона в запасе.

Несмотря на это, перед новым сезоном Щербаков подписал с «Белшиной» уже полноценный контракт в качестве свободного агента, но отыграл за сезон только два поединка, и в 2016 году вернулся в родную команду.

С тех пор Щербаков выступал в составе «Витебска», где был основным голкипером. В минувшем сезоне он провел 22 матча, пропустив в них только 14 мячей, чем помог клубу занять четвертое место в турнирной таблице.

Именно Щербаков уверенно лидирует в голосовании болельщиков на официальном сайте клуба за звание лучшего игрока прошлого сезона, получив 50% от всех голосов.

Кроме того, Щербаков еще во время выступлений в юношеском футболе привлекался в различные сборные Белоруссии по своему возрасту и провел семь матчей (девять пропущенных мячей) в составе молодежной сборной страны.

Также Щербаков ездил в составе команды Белоруссии на Олимпийские Игры в Лондон в 2012 году, где его сборная заняла третье место в группе, обыграв Новую Зеландию, но уступив звездной Бразилии и Египту с Мохамедом Салахом в составе.

Правда, принадлежавший на тот момент БАТЭ голкипер на поле не появлялся.

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