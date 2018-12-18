Забирай миллионы и уходи: «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

Известный тренер Жозе Моуринью, которого многие любители футбола стали называть Особенным за невероятные победы в Лиге чемпионов с португальским «Порту» и итальянским «Интером», переживает глубокий кризис.

«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта со специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

«Жозе Моуринью покидает клуб. Данное решение вступает в силу с момента публикации этого объявления. Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в «Манчестере» и пожелать ему удачи в будущем. Временный тренер будет руководить командой до конца текущего сезона. В это же время клуб проведет тщательное изучение кандидатов, чтобы найти нового, постоянного тренера», — гласит сообщение на официальном сайте «красных дьяволов».

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

По информации Sky Sports, исполняющим обязанности главного тренера до того, как будет назначен временный наставник до конца сезона, станет Майкл Кэррик, а помогать ему будет Киран МакКенна. Скорее всего, им придется руководить «МЮ» в течение пары недель.

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Главным кандидатом на пост «временщика» до лета является Оле-Гуннар Сульшер, который в данный момент тренирует норвежский «Мольде». В бытность игроком он выступал за «красных дьяволов» с 1996 по 2007 год.

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп жестко отреагировал на кадровые перемены в стане манкунианцев.

«Думаю, если вы хотите попасть в клуб, сделать все неправильно и оказаться уволенным, вам стоит последовать примеру Моуринью.

Не думаю, что Жозе подходил игровому стилю «Юнайтед», который клуб проповедовал на протяжении многих лет, — атакующему футболу. Испорченные отношения с руководством и футболистами — мне это изначально казалось неизбежным. Все было не так, игроки не старались ради него», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

В соцсетях многие фанаты открыто выражают радость от ухода специалиста.

Man utd Twitter Admin :Manchester united have officially announced Jose Mourinho has left the club, we wish him success in his future



Man utd fans : pic.twitter.com/V2xgzyMbpY — King Bato (@Bato325) 18 декабря 2018 г.

Сам Моуринью узнал об отставке только утром 18 декабря, но это известие вряд ли сильно его удивило. Стоит признать, что результаты «Манчестер Юнайтед» уже давно перестали удовлетворять даже самых ярых поклонников Особенного.

Португалец оставляет клуб на шестой строчке в турнирной таблице с 26 очками и нулевой разницей мячей (29 забито, 29 — пропущено).

Чтобы лучше понимать ситуацию: у лидирующего «Ливерпуля» 45 баллов, у идущего вторым «Манчестер Сити» — 44. А у «Челси», который располагается на четвертом месте (последнем, которое дает право на участие в Лиге чемпионов) — 37. То есть, чтобы пробиться в самый престижный турнир Старого Света, «красным дьяволам» еще придется ликвидировать отставание в 11 пунктов.

Фоторепортаж: За что «Манчестер Юнайтед» уволил Моуриньо __is_photorep_included11626153: 1

Парадокс, но с турнирной таблицей не поспоришь: пока что «Юнайтед» ближе к зоне вылета, чем к лидерам чемпионата.

Все признаки проблемного состояния команды проявились еще в прошлом сезоне. Манкунианцы превратились в середняка, который ставит автобусы в матчах с сильными соперниками и не особенно радует поклонников искрометной игрой даже при встрече с аутсайдерами (которым еще и периодически проигрывает).

И если по итогам первого сезона Моуринью выиграл с командой три турнира — Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы, то во втором, когда первоначальное вдохновение закончилось, а спад продолжился, никаких трофеев уже не последовало. Моуринью дали еще один шанс, но и в сезоне-2018/19 он не сумел исправить ситуацию.

Остается лишь гадать, почему руководство клуба не приняло решение об отставке раньше. Впрочем, ответ может быть довольно прозаичным: по информации британских СМИ, манкунианцы должны заплатить Моуринью космическую неустойку в случае, если на момент досрочного расторжения договора команда не вылетела из Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» пробился в плей-офф со второго места, так что португальский специалист выполнил все условия для того, чтобы получить неустойку. Речь идет о 22,5 млн фунтов стерлингов.

Теперь становится понятно, почему манкунианские боссы медлили с решением. Однако в преддверии противостояния с французским «Пари Сен-Жермен» в 1/8 Лиги чемпионов откладывать рассмотрение этой проблемы было нельзя. В нынешнем состоянии «Юнайтед» рискует уступить Неймару и Ко с катастрофически унизительным счетом.

Кто же теперь возглавит «красных дьяволов»? Довольно вероятным кандидатом видится Зинедин Зидан. Француз триумфально выступал с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов и привел «королевский клуб» к трем победам подряд, чего не бывало никогда в истории. По окончании сезона-2017/18 специалист объявил об уходе из стана «сливочных», чтобы отдохнуть от напряженного рабочего периода.

Вторым кандидатом на пост наставника «Юнайтед» является еще один французский тренер Лоран Блан. Предполагается, что он сможет наладить контакт с Полем Погба и Антони Марсьялем, у которых были весьма напряженные отношения с Моуринью.

Любопытно, что в последнее время Особенный нигде не задерживался дольше трех лет. Именно на третьем сезоне в его коллективах возникали неразрешимые проблемы в отношениях и ухудшались результаты. Так было в «Реале», дважды в «Челси» и теперь — в «Манчестер Юнайтед».

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