Решение IBU: восстановят ли биатлон России в правах. LIVE

Однако серьезной проблемой для восстановления СБР может стать критерий о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

К счастью, в данный момент этот пункт соответствует действительности: исполком WADA восстановил РУСАДА в правах в сентября 2018 года. Однако взамен на это российская сторона согласилась предоставить экспертам Всемирного агентства доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, которые были закрыты со времен скандала с Григоричем Родченовым, который ранее руководил это лабораторией и утверждает, что подменял в ней пробы.

Если во время визита экспертов будут обнаружены какие-то нарушения, РУСАДА могут снова отстранить.