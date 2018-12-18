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Решение IBU: восстановят ли биатлон России в правах. LIVE

Онлайн-трансляция заседания IBU по восстановлению СБР в правах

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) заседает по поводу восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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12:30

Накануне этого заседания тоже произошло не самое приятное событие, которое могло повлиять на репутацию российских биатлонистов. Однако доказательств предоставлено не было, так что IBU не стал отстранять наших спортсменов от гонок.

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Доказательств вины членов сборной РФ по биатлону в Австрии не представлено !!!! Посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями прокуратуры Австрии заявил, что никаких доказательств вины членов сборной России по биатлону не представлено. "Подтверждаем, что 14 декабря в Вене состоялась встреча доверенного адвоката посольства, уполномоченного заниматься вопросом российских биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры. По совокупности фактов, известных на данный момент в связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено", "Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет" !!!! ��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️�������������������������������������������������� #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #фигвам #замучаетесьпыльглотать #фигушки #врушки #жухалы #вруны #правдавсегдаодна

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

12:20

В преддверии сегодняшнего заседания тоже произошло неоднозначное событие, которое могло подпортить репутацию российских биатлонистов. Во время второго этапа Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной России ворвалась австрийская полиция и обвинила десять человек в том, что они принимали допинг или способствовали этому. Доказательств снова не было предоставлено, и IBU не стал отстранять наших спортсменок от гонок, однако ситуация все равно неприятная.

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Доказательств вины членов сборной РФ по биатлону в Австрии не представлено !!!! Посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам встречи уполномоченного адвоката с представителями прокуратуры Австрии заявил, что никаких доказательств вины членов сборной России по биатлону не представлено. "Подтверждаем, что 14 декабря в Вене состоялась встреча доверенного адвоката посольства, уполномоченного заниматься вопросом российских биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры. По совокупности фактов, известных на данный момент в связи с ситуацией вокруг расследования, открытого австрийскими правоохранительными органами в отношении атлетов и специалистов нашей сборной, посол России в Австрии Дмитрий Любинский отмечает, что никаких доказательств вины наших спортсменов не представлено", "Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет" !!!! ��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️��‍♂️�������������������������������������������������� #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #фигвам #замучаетесьпыльглотать #фигушки #врушки #жухалы #вруны #правдавсегдаодна

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

12:10

7 сентября 2018 года конгресс IBU проголосовал за сохранение ограниченного статуса СБР. Прямо накануне того заседания в СМИ появилась информация о том, что в употреблении допинга обвиняются олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также чемпионы мира среди юниоров Александр Печенкин и Александр Чернышев. Доказательств до сих пор предоставлено не было, однако такие известия могли повлиять на решение конгресса IBU.

12:00

Из-за частичного ограничения в правах Союз биатлонистов России лишился голоса на конгрессе IBU. Теперь СБР не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в Международном союзе. Кроме того, России запретили проводить международные соревнования по биатлону.

Бабиков
РИА Новости
Российский биатлонист Антон Бабиков
11:50

Напомним, СБР был ограничен в своих правах в декабре 2017 года после того, как сборная России не была допущена на Олимпийские игры под своим флагом, а Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России, посчитав, что имели место многочисленные нарушения антидопинговых правил со стороны отечественных спортсменов.

11:40

Однако серьезной проблемой для восстановления СБР может стать критерий о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

К счастью, в данный момент этот пункт соответствует действительности: исполком WADA восстановил РУСАДА в правах в сентября 2018 года. Однако взамен на это российская сторона согласилась предоставить экспертам Всемирного агентства доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, которые были закрыты со времен скандала с Григоричем Родченовым, который ранее руководил это лабораторией и утверждает, что подменял в ней пробы.

Если во время визита экспертов будут обнаружены какие-то нарушения, РУСАДА могут снова отстранить.

РУСАДА
AP
РУСАДА
11:30

Президент СБР Владимир Драчев заявил, что некоторые критерии уже были выполнены. Остается надеяться, что рабочая группа IBU посчитает прогресс достаточным.

Драчев
РИА Новости
Новый президент СБР Владимир Драчев
11:20

Что же именно перечисляется в этих 12 критериях? По информации ТАСС, туда входит

1) создание отдельной программы тестирования для российских биатлонистов

2) возмещение затрат, связанных с неполноценным членством федерации

3) создание специальной программы профилактики допинга

4) введение обязательной антидопинговой образовательной программы

5) доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории

6) полное сотрудничество в расследовании прошлых потенциальных нарушений антидопинговых правил

11:10

Сегодня IBU оценит, насколько продвигается процесс выполнения 12 обязательных критериев для восстановления СБР. Все пункты можно разделить на четыре группы: образовательная сфера, финансовая сфера, тестирование на допинг и работа с командой и тренерами.

11:00

Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) заседает по поводу восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах. Вместе с вами за развитием событий следит Эльвира Ондар.

Шипулин
РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин