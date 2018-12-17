«Могут завести уголовное дело»: Глушаков явился на допрос

Полузащитник и капитан московского «Спартак» Денис Глушаков после получения повестки для явки в полицию прибыл на допрос к следователю, чтобы дать показания по делу об угрозах своей жене Дарье.

«Сейчас он беседует со следователем. От того, что он там скажет, зависит, заведут ли на него уголовное дело»,

— передает Mash.

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Явившись в полицию, Глушаков отказался от общения с журналистами и ушел от ответа на вопрос о том, будет ли он обжаловать решение Никулинского суда Москвы, который обязал футболиста отдавать треть своих доходов на выплаты алиментов супруге на содержание детей.

Ранее жена капитана красно-белых Дарья Глушакова обвинила своего супруга в том, что тот угрожал ей расправой и убийством. После этого она подала заявление на футболиста в УВД ЗАО. По данному факту ведется расследование. Как утверждал адвокат жены Глушакова Сергей Жорин, следствие будет добиваться решения суда, по итогам которого 31-летний полузащитник будет наказан.

«Было написано заявление об угрозе убийства. Логично, что его вызвали для дачи объяснений. С нашей стороны прилагались разного рода доказательства – какие именно, к сожалению, не могу раскрыть. У правоохранителей есть установленный законом срок, в течение которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела»,

— сказал юрист в интервью ФАН.

Ранее Жорин сравнил данную ситуацию с той, в которой замешаны форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, арестованных по обвинению в избиении чиновников в центре Москвы.

«Мы этого и добиваемся. У нас один инструмент — закон. И мы будем добиваться, чтобы он работал. У нас нет задачи посадить его в тюрьму. Мы не хотим, чтобы он сел вместе с Кокориным и Мамаевым. Это перебор. Но мы хотим, чтобы полиция дала оценку его действиям, чтобы Глушаков, как минимум, не реализовал свои угрозы. Дарья говорит, что Глушаков не только на словах ей угрожал, он уже планировал расправу над ней. Задача минимум - предотвратить преступные попытки Глушакова. И как максимум -наказать его в соответствии с законом. Мы не настаиваем на том, чтобы это было лишение свободы. Но пусть признают виновным и накажут», — цитирует адвоката «Комсомольская правда».

Примечательно, что сама Глушакова не желает реального уголовного наказания и тюремного срока для своего супруга. Однако вместе с этим девушка испытывает страх и опасение за свое здоровье.

«Она просто боится, что он превратит угрозы в жизнь. Зачем Глушаков угрожает? После того, как он в августе поругался с женой, он в преддверии развода, вывел тайком миллионы со своего счета. Мы об этом узнали. Он разозлился. И второе : он не хочет платить алименты в виде одной трети от своих доходов. Именно поэтому он хочет, чтобы детей оставили с ним, чтобы не он платил, а ему платили. Поэтому он и спрятал деньги. Он забыл, что он футболист, а не бандит. Показывать свою спесь и гонор надо на футбольном поле», — добавил юрист.

Говоря о скандале, который произошел между Денисом и Дарьей Глушаковыми в августе, Жорин имел в виду избиение девушки футболистом. Об этом подробнее рассказала сама супруга капитана «Спартака».

«Он меня избил 4 августа. Побои были. В заявлении все написано. Из-за чего он стал такие вещи говорить? У нас был скандал»,

— приводит слова Дарьи Глушаковой «Пятый канал».

Между супругами в настоящее время идет процесс по расторжении брака. Глушакова утверждает, что желает по итогам суда оставить двух дочерей — Валерию и Александру — с собой, а также требует от футболиста выплата алиментов. Сам же Глушаков не намерен соглашаться с супругой.

«Естественно, он хочет уйти от финансовых обязательств. Покажите мне хоть одного, кто хочет платить алименты. Многие говорят, что аудиозаписи с угрозами поддельные? Нет, это не поддельные, это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причем нас всех. Все по суду, я хочу по закону.

Это он подкупает, закупает — уже куда только ни обращался, кому только ни звонил, какие деньги ни предлагал. Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов просто чуть ли не заказывать меня. Он готов на все: и детей забрать, хотя они ему не нужны»,

— заключила супруга.

Дарья и Денис Глушаковы сыграли свадьбу в июне 2009 года. В сентябре этого года стало известно, что пара активно ведет процессы разрыва брака.

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