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«Жребию не рады»: в Германии боятся «Краснодар»

«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников в Лиге Европы

«Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером», а «Зенит» встретится с турецким «Фенербахче». Главный тренеры российских команд Мурад Мусаев и Сергей Семак оценили шансы на удачный исход борьбы в плей-офф.

17 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала второго по значимости европейского турнира, в котором Россию представят «Краснодар» и петербургский «Зенит», «быки» встретятся с немецким «Байером», а сине-бело-голубые — с турецким «Фенербахче».

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По словам старшего тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева, итог жеребьевки оказался не самым приемлемым для его команды, однако шансы на попадание в следующую стадию имеются немалые.

«На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается. Все, кто вышел в 1/16 финала — либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол. По «Байеру» прямо сейчас полной информации у нас нет, но если верить ресурсу Transfermarkt, в этой команде есть футболисты стоимостью по €45 млн и даже €55 млн. Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован — там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты», — приводит слова специалиста пресс-служба «Краснодара».

Мусаев также отметил, что встреча с «Байром» станет отличной проверкой кондиций его команды.

«Мы уверены в своих силах, будем готовиться и сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков»,

— пообещал тренер.

О леверкузенской команде высказался и хавбек «Краснодара» Юрий Газинский, отметивший, что «быки» имеют немалый опыт игры с клубами из Германии. Ранее черно-зеленые уже встречались с «Шальке», дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом».

«Наверное, «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться. Но и уж точно — далеко не самый слабый. И вообще, на этой стадии слабых в принципе быть не может, тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и «Краснодар» в этом убеждался не раз на собственном опыте. Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям. Надеюсь, что матчи получатся интересным», — заявил Газинский.

А вот в «Байере» оказались очень недовольны итогом жеребьевки. Например, исполнительный директор «фармацевтов» Фернандо Карро назвал «Краснодар» одной из лучших команд в России.

«Честно говоря, я не рад жребию. Это вторая команда России, они обыграли «Севилью» — 2:1, и я знаю, что у них очень хороший стадион. Будет тяжело. У этой команды нет большой истории, но она уже является серьезным соперником»,

— сказал Карро в эфире программы «Все на футбол».

Также в «Байере» со скепсисом отнеслись к поездке в Россию 14 февраля и опубликовали в своем твиттере фото одного из героев сериала «Игра престолов» Джона Сноу, который выглядит замерзшим и недовольным погодой.

«Когда понимаешь, что ты играешь в России в феврале», — написано под публикацией.

Однако к данному посту пресс-служба «Байера» также добавила комментарий, что «Краснодар находится южнее Леверкузена, и, возможно, погода не будет плохой».

В «Зените» же отреагировали на выход в 1/16 финала Лиги Европы на «Фенербахче» сдержанно. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак подчеркнул сложность выездной игры в Стамбуле, однако отметил, что соперник на данный момент находится на спаде.

«Нам достался непростой жребий. Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно.

Так что нас ждут очень трудные матчи. «Фенербахче» все-таки был в списке не самых желаемых. Когда мы предварительно смотрели на список возможных оппонентов, с ними сыграть не очень хотелось», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

К слову, в стане сине-бело-голубых вспомнили игроков «Фенербахче», которые так или иначе имеют отношение к российскому футболу, и к «Зениту» в частности. Например, словацкий защитник Мартин Шкртел, который вместе с петербургской командой провел не один сезон и стал чемпионом России в 2007 году.

«На самом деле не так много, бывает и больше. Хотя знакомых там действительно немало», — заявил Семак.

В заключение тренер «Зенита» подчеркнул, что имеет план связаться с экс-наставником сине-бело-голубых Мирчей Луческу, который возглавлял петербургский клуб в сезоне-2016/17. На данный момент румынский специалист руководит сборной Турции.

Сам же Луческу выразил мнение, что «Зенит» сейчас находится в отличном состоянии, а команда имеет большие шансы на победу в национальном первенстве. Комментируя итоги жеребьевки, фаворитом противостояния 73-летний румын назвал именно коллектив Семака.

«В паре «Зенит» — «Фенербахче» фаворитом вижу петербургский клуб.

«Фенербахче» сейчас испытывает проблемы, он потерял несколько очков в чемпионате, есть прессинг со стороны болельщиков. Клуб недавно сменил тренера, лишился пары ключевых футболистов. Но у турок будет небольшое преимущество, ведь они перед матчами с «Зенитом» проведут несколько игр национального чемпионата, а, следовательно, будут в неплохой форме», — цитирует Луческу Sport24.

Первая встреча между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится в Стамбуле 12 февраля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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