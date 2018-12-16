Забыть допинговый скандал: россиянки бьются за медали. LIVE

Под первым номером стартуют немки — чемпионки мира в эстафетах. Еще до мирового первенства они выиграли три эстафетные гонки подряд. Любопытно, что на Олимпиаде-2018 сборной Германии не удалось завоевать золото — она стала лишь восьмой. Так что в этом сезоне немки особенно мотивированны.