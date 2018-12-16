Забыть допинговый скандал: россиянки бьются за медали. LIVE

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Испания / Примера
15:00
ХетафеРеал Сосьедад
1:0
закончен
18:15
ВальядолидАтлетико М
2:3
закончен
20:30
Реал МадридРайо Вальекано
1:0
закончен
22:45
ЭйбарВаленсия
1:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
Интер МУдинезе
1:0
закончен
22:30
ТориноЮвентус
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиЭвертон
3:1
закончен
18:00
Кристал ПэласЛестер Сити
1:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунНьюкасл Юнайтед
0:1
закончен
18:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
1:0
закончен
18:00
УотфордКардифф Сити
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонБорнмут
2:0
закончен
20:30
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймБоруссия М
0:0
закончен
17:30
ШтутгартГерта
2:1
закончен
17:30
АугсбургШальке-04
1:1
закончен
17:30
Ганновер-96Бавария
0:4
закончен
17:30
ФортунаФрайбург
2:0
закончен
20:30
Боруссия ДВердер
2:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ДижонПСЖ
перенесен
22:00
АмьенАнже
перенесен
22:00
НантМонпелье
перенесен
22:00
РеймсСтрасбург
2:1
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Еврохоккейтур
11:30
ФинляндияШвеция
3:2
закончен
15:45
РоссияЧехия
7:2
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15:45
РоссияЧехия
7:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:30
Миннесота УайлдКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
1:2 (ОТ)
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
5:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:1 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
6:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксФиладельфия Флайерз
5:1
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Зенит
95:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Орландо МэджикЮта Джаз
96:89
закончен
03:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
113:104
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
100:128
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
97:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЧикаго Буллз
93:98
закончен
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
107:99
закончен
05:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
110:104
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:30
Женщина, гонка преследования, 10 км
1
Кайса Мякарайнен (Финляндия)
закончен
16:45
Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
Мартен Фуркад (Франция)
32:22,3
закончен
Биатлон /
09:55
IBU не стал отстранять российских биатлонистов после обвинений в допинге
закончен
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
не начался
18:15
ЭспаньолБетис
не начался
20:30
УэскаВильярреал
не начался
22:45
ЛевантеБарселона
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Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
не начался
16:30
СаутгемптонАрсенал
не начался
19:00
ЛиверпульМанчестер Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛКьево
не начался
17:00
ФиорентинаЭмполи
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17:00
ФрозинонеСассуоло
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СампдорияПарма
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20:00
КальяриНаполи
не начался
22:30
РомаДженоа
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Франция / Лига 1
17:00
НимЛилль
не начался
19:00
НиццаСент-Этьен
не начался
23:00
ЛионМонако
не начался
23:00
МарсельБордо
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигМайнц
не начался
20:00
Айнтрахт ФБайер
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ЧехияШвеция
не начался
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РоссияФинляндия
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17:00
РоссияФинляндия
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
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21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
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Енисей ВЭФ
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12:00
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13:00
Парма УНИКС
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2 четверть
15:00
Химки Нижний Новгород
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Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
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Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:15
Эстафета 4х6 км, женщины
online
16:00
Эстафета 4x7,5 км, мужчины
не начался
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
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Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
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КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
19:00
Ак БарсАвтомобилист
не начался
19:00
НефтехимикТрактор
не начался
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
АвангардЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Забыть допинговый скандал: россиянки бьются за медали. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене, где разразился допинговый скандал с участием российских спортсменов и полиции, завершается этап Кубка мира по биатлону. Женская сборная России бьется за медали в эстафетной гонке 4x6 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию старта.
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13:27

Жаль, но Павлова начинает постепенно сдавать по скорости... сейчас она уже седьмая, и лидирующая группа постепенно начинает отдаляться от россиянки. Остается надеяться, что на втором огневом рубеже она отстреляется чисто и снова навяжет борьбу.

13:26

Немка Ванесса Хинц, которая шла во главе пелотона в начале гонки, теперь пятая — всему виной один промах на «лежке».

13:24

Стоит отметить, что за несколько минут до начала гонки внезапно прекратился сильный снег, так что сервисменам пришлось резко менять спортсменкам лыжи. Так что эта гонка определенно выходит нервной для многих.

13:23

Первой со стрельбы уходит итальянка Витоцци, второй — шведка Линн Перссон, а вот третьей — наша Женя Павлова! Отставание от лидера — +7,5 км.

13:21

Итак, первая стрельба — лежа! Павлова стреляет довольно медленно, но верно — и закрывает все мишени! Вот это нервы у дебютантки!

13:19

После очередного подъема уже появляются отстающие от первой четверки — и Павлова замыкает ее, не отпуская лидеров!

13:17

Первую отметку в 1,1 км Евгения Павлова преодолела четвертой, уступая лидирующей немке Ванессе Хинц 1,1 секунды — почти ничего.

13:15

Гонка началась! Дебютантка сборной России Евгения Павлова включилась в борьбу со второго ряда!

13:10

Под первым номером стартуют немки — чемпионки мира в эстафетах. Еще до мирового первенства они выиграли три эстафетные гонки подряд. Любопытно, что на Олимпиаде-2018 сборной Германии не удалось завоевать золото — она стала лишь восьмой. Так что в этом сезоне немки особенно мотивированны.

13:05

У сборной России — шестой стартовый номер. Всего в эстафете примут участие 22 команды.

13:00

Состав сборной России на эту эстафету выглядит так: Евгения Павлова — первый этап, Екатерина Юрлова-Перхт — второй, Валерия Васнецова — третий, Ирина Старых — четвертой.

12:55

Это одна из последних гонок второго этапа КМ, на котором разразился допинговый скандал с участием пяти российских спортсменов, среди которых — Ирина Старых. Напомним, австрийская полиция ворвалась в расположение сборной России и обвинила часть спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Однако никаких доказательств, кроме устных уверений, что есть некая информация от Григория Родченкова, предоставлено не было, так что санкций пока не последовало.

Ирина Старых
РИА "Новости"
Биатлонистка сборной России Ирина Старых
12:50

Старт запланирован на 13:15 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция эстафетной гонки среди женщин 4x6 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.