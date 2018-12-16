Забыть допинговый скандал: россиянки бьются за медали. LIVE

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Жаль, но Павлова начинает постепенно сдавать по скорости... сейчас она уже седьмая, и лидирующая группа постепенно начинает отдаляться от россиянки. Остается надеяться, что на втором огневом рубеже она отстреляется чисто и снова навяжет борьбу.
Немка Ванесса Хинц, которая шла во главе пелотона в начале гонки, теперь пятая — всему виной один промах на «лежке».
Стоит отметить, что за несколько минут до начала гонки внезапно прекратился сильный снег, так что сервисменам пришлось резко менять спортсменкам лыжи. Так что эта гонка определенно выходит нервной для многих.
Первой со стрельбы уходит итальянка Витоцци, второй — шведка Линн Перссон, а вот третьей — наша Женя Павлова! Отставание от лидера — +7,5 км.
Итак, первая стрельба — лежа! Павлова стреляет довольно медленно, но верно — и закрывает все мишени! Вот это нервы у дебютантки!
После очередного подъема уже появляются отстающие от первой четверки — и Павлова замыкает ее, не отпуская лидеров!
Первую отметку в 1,1 км Евгения Павлова преодолела четвертой, уступая лидирующей немке Ванессе Хинц 1,1 секунды — почти ничего.
Гонка началась! Дебютантка сборной России Евгения Павлова включилась в борьбу со второго ряда!
Под первым номером стартуют немки — чемпионки мира в эстафетах. Еще до мирового первенства они выиграли три эстафетные гонки подряд. Любопытно, что на Олимпиаде-2018 сборной Германии не удалось завоевать золото — она стала лишь восьмой. Так что в этом сезоне немки особенно мотивированны.
У сборной России — шестой стартовый номер. Всего в эстафете примут участие 22 команды.
Состав сборной России на эту эстафету выглядит так: Евгения Павлова — первый этап, Екатерина Юрлова-Перхт — второй, Валерия Васнецова — третий, Ирина Старых — четвертой.
Это одна из последних гонок второго этапа КМ, на котором разразился допинговый скандал с участием пяти российских спортсменов, среди которых — Ирина Старых. Напомним, австрийская полиция ворвалась в расположение сборной России и обвинила часть спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Однако никаких доказательств, кроме устных уверений, что есть некая информация от Григория Родченкова, предоставлено не было, так что санкций пока не последовало.
Старт запланирован на 13:15 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция эстафетной гонки среди женщин 4x6 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.