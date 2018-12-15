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Затмила Загитову и убрала Медведеву: кто такая Кихира

Затмила Загитову и убрала Медведеву: все о фигуристке Рике Кихире

Текущий сезон фигурного катания подарил миру новую звезду среди одиночниц. Она обошла в очном противостоянии даже чемпионку Олимпиады-2018 Алину Загитову и серебряного призера Игр Евгению Медведеву. «Газета.Ru» рассказывает о победительнице финала Гран-при из Японии Рике Кихире.

Японская фигуристка Рика Кихира буквально возмутила весь мир фигурного катания, неожиданно ворвавшись и затмив собой россиянку Алину Загитову.

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В отличие от олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018, в свои 16 лет Кихира проводит только первый сезон на профессиональном уровне. Однако ее дебют во взрослом катании получился удивительно триумфальным и ярким, лишний раз подтвердив тот факт, что Япония навязывает серьезную конкуренцию россиянкам в фигурном катании и в какой-то момент может и вовсе начать доминировать в мире.

Первую большую победу Кихира одержала на этапе ежегодной серии «Челленджера» Мемориал Ондрея Непелы, который прошел в Братиславе в конце сентября этого года. Затем 16-летняя фигуристка завоевала золото на этапе Гран-при в Японии, опередив свою звездную соотечественницу Сатоко Мияхару и россиянку Елизавету Туктамышеву. Также она стала первой и на этапе во Франции, оставив двукратную чемпионку мира и серебряного призера Игр Евгению Медведеву за бортом финала.

В решающих соревнованиях в Ванкувере Кихира, к слову, также добилась триумфа и стала первой, одолев все тех же Загитову и Туктамышеву.

Кроме того, новая японская звезда повторила лучший результат Алины Загитовой в нынешнем сезоне, а также побила принадлежавший ранее россиянке мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,51 балла.

Напомним, что предыдущим рекордным достижением в короткой программе был результат 80,78 балла, которые Загитова показала на этапе Гран-при в Москве в текущем сезоне.

Сама Кихира после победы в Ванкувере не стеснялась своих эмоций и открыто говорила о том, насколько шокирована своим выступлением и результатами.

«Думаю, причина моих успехов в том, что у меня были провалы в последние два года. Я пообещала себе, что запомню их и больше подобных ошибок не повторю.

В этом сезоне я не нацеливалась на финал Гран-при. Я просто хотела показывать хорошие результаты. У меня была хорошая подготовка, так что мне просто нужно было реализовать ее на соревнованиях»,

— говорила японка на итоговой пресс-конференции.

Удивляться действительно есть чему.

В рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ) Кихира занимает только 17-е место, тогда как в рейтинге текущего сезона она располагается на второй строчке, оставив позади себя Алину Загитову и уступив только Елизавете Туктамышевой.

Для сравнения, в рейтинге прошлого сезона японка едва попала в топ-50, закрепившись только на 46-й позиции, а ее лучшим результатом по итогам короткой программы были скромные 69,59 балла. Набрать за год чуть менее чем 20 баллов — невероятный результат.

Добилась Кихира подобного прогресса благодаря сложнейшим элементам в обеих программах — и одним из них является тройной аксель. Единственной взрослой фигуристкой в этом сезоне, которая также может похвастать «трикселем», является 21-летняя Елизавета Туктамышева.

О том, что японка выиграет золото в Ванкувере, можно было говорить уже после тренировки перед соревнованиями, когда она 14 раз успешно выполнила сложнейший прыжок, сопроводив его каскадом тройной лутц + тройной тулуп и тройным риттбергером.

В финале Гран-при Кихира не только дважды чисто прыгнула тройной аксель (одну попытку в произвольной она все-таки завалила), но также продемонстрировала каскад из тройного флипа и тройного тулупа, выполненный идеально. К этому можно прибавить и артистичность, за которую японка получила высокие баллы по компонентам, в общей сумме набрав 233,12 очка.

Сейчас среди юных фигуристок вовсю практикуются уже четверные прыжки, которые успели продемонстрировать россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Однако во взрослом женском одиночном катании на подобное пока что никто не замахнулся.

И Кихира намерена преодолеть эту планку и вписать свое имя в историю.

Об этом рассказала тренер 16-летней фигуристки Миэ Хамада, которая, по информации «РИА Новости», активно работает со своей подопечной, чтобы та первой на профессиональном уровне продемонстрировала прыжок в четыре оборота на официальных соревнованиях. При этом Кихира уже сейчас успешно выполняет «квад» на тренировках, однако ей пока что не хватает стабильности при его исполнении.

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