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«Где вообще закон?!» Усик ответил радикалам на их угрозы

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Украинский боксер Александр Усик ответил радикалам, которые угрожали спортсмену за его обещание защитить Киево-Печерскую лавру. 31-летний украинец заявил, что не откажется от своих слов и встанет на сторону монахов в случае попытки захвата лавры.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал угрозы и негативные высказывания в свой адрес со стороны радикалов после того, как абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе выразил готовность защитить монахов в случае попытки захвата Киево-Печерской лавры.

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«Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите: если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», — сказал он во время VI церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации».

Объясняя свою позицию, он отметил свою любовь по отношению к Украинской православной церкви, а также подчеркнул, что не станет отказываться от слов, произнесенных раньше.

«Почему какие-то радикально настроенные люди должны идти куда-то и что-то забирать? Где полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры»,

— приводит слова спортсмена телеканал «112 Украина».

Напомним, что ранее Усик выразил готовность защищать Киево-Печерскую лавру от нападок украинских радикалов, которые выступают за отделение православной церкви на Украине от Московского патриархата, и в случае столкновений — «дать отпор».

«Что я буду делать, если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам?

Конечно же, встану на сторону монахов. Это глупости — то, что сейчас происходит, потому что мы делим какие-то вещи. И мы все в этом участвуем»,

— заявил боксер, известный своим особым отношением к религии.

Однако далеко не все разделили взгляды Усика. В частности, украинский националист и глава организации «Братство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России, Дмитрий Корчинский пригрозил боксеру вооруженным нападением. Политик также подчеркнул, что спортсмен якобы имеет умственные отклонения из-за его занятия боксом.

«Комментировать слова боксера — это все равно что трактовать борцовские броски балерины или сопрано художника-монументалиста. Он не понимает, что говорит, и вообще неадекватно оценивает ситуацию. Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров.

В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера»,

— цитирует Корчинского ФАН.

Сторонника экстремистской организации поддержал и бывший боец добровольческого военного батальона «Донбасс» Олег Дуб.

«Усик заявил, что будет защищать лавру от нас?! Он думает, что там все будет по правилам — судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута?! Здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика», — написал Дуб у себя в фейсбуке.

Несмотря на негативные высказывания радикалов и националистов, украинского спортсмена поддержали в России. Так, депутат Госдумы Российской Федерации и бывший боксер Николай Валуев выразил мнение, что возможные столкновения станут ошибкой и не смогут разрешить проблему.

«Если дело дойдет до палок и дубинок, вы же понимаете, кулаки не помогут. На Украине идет спланированная акция по расколу и дальнейшему захвату церковной собственности.

Идет передел всего и вся, добрались до православной церкви. Дальше делайте выводы сами: кто такие радикалы, откуда они и кем поддерживаются», — приводит слова Валуева ФАН.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко после встречи с Константинопольским патриархатом добивается отделения Украинской православной церкви от Московского патриархата. При этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата высказалась резко против данного решения и отказалась участвовать в этом процессе.

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