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За Глушакова заплатишь: «Спартак» засудит фаната

«Спартак» подаст в суд на выбежавшего к Глушакову фаната

Московский «Спартак» готовит иск к фанату, выбежавшему на поле во время матча с австрийским «Рапидом» в Лиге Европы и планирует отсудить у него сумму штрафа УЕФА за этот проступок.

Московский «Спартак» готовит иск к своему болельщику Мирославу Голунову, выбежавшему на поле во время домашнего матча Лиги Европы против венского «Рапида», чтобы предъявить претензии капитану красно-белых Денису Глушакову, который с момента отставки итальянца Массимо Карреры подвергается обструкции со стороны организованных фанатских объединений, в частности «Фратрии».

Значительная часть болельщиков красно-белых считает Глушакова одним из главных виновников отставки приведшего «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству тренера.

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Напомним, что за месяц до увольнения Каррера перевел капитана и защитника Андрея Ещенко в дубль. Формальным поводом стали лайки, поставленные футболистами под постом актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот зачитывал стихотворение собственного сочинения, где призывал к отставке итальянского специалиста.

Решение назначенного после увольнения Карреры исполняющим обязанности главного тренера Рауля Рианчо вернуть Глушаков в основной состав было принято фантами в штыки. Протесты продолжились и после назначения Олега Кононова, оставившего Глушакова капитаном и в каждой игре выпускающего полузащитника в стартовом составе.

В итоге взорвалась ситуация прорывом Мирослава Голунова на поле во время важнейшей игры «Спартака» с австрийцами в пятом туре Лиги Европы.

При счете 1:0 в пользу российского клуба Голунов выбежал на поле, рванул к капитану хозяев и высказал ему в лицо претензии, на что получил от Дениса толчок в грудь.

За капитана красно-белых на поле сразу же вступились его партнеры по команде, которые уже не раз выражали Глушакову публичную поддержку, в том числе и сделав командное фото из раздевалки в футболках с восьмым номером.

Голунов по окончании встречи был доставлен в полицейский участок, а по решению суда получил десять суток административного ареста за нарушение общественного порядка, денежный штраф в размере 30 тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на пять лет.

Также сразу появилась информация, что, как только Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение о санкциях в отношении «Спартака» за выбежавшего на поле болельщика, клуб предъявит иск на соответствующую сумму самому фанату.

В итоге УЕФА действительно открыл дело в отношении «Спартака», а 15 декабря вынес решения сразу по двум последним домашним матчам команды во втором по значимости еврокубке.

«Спартак» был оштрафован суммарно на 55 тысяч евро по итогам матчей Лиги Европы против «Рейнджерс» (8 ноября) и «Рапида» (29 ноября).

В игре с шотландской командой фанаты красно-белых бросали на поле посторонние предметы, перекрывали лестничные проходы и использовали пиротехнику. Штраф по итогам этого матча составил 27 тысяч евро.

Обвинения за задержку начала матча с московского клуба были сняты, «Рейнджерс» и главному тренеру команды Стивену Джеррарду по этому пункту вынесено предупреждение.

В матче с «Рапидом» болельщики «Спартака» также перекрывали лестничные проходы, за что клуб получил штраф в размере восьми тысяч евро, а еще 20 чиновники накинули за забег фаната.

Именно на такую сумму и готовят красно-белые иск к Голунову, о чем он сам сообщил в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Мне позвонил представитель «Спартака», имени не спросил, сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро. Сказал, что «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч – за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч – из-за меня, — рассказал Голунов.

— С адвокатом будем обжаловать все это в суде, думаю, просто решили переложить ответственность».

Интересно, что ранее, сразу после задержания, Голунову переводили средства на счет в качестве поддержки поддержавшие его болельщики.

Самым известным из них был знаменитый в прошлом российский теннисист и активный поклонник «Спартака» Евгений Кафельников, написавший в твиттере, что перевел на карту Голунову 10 тысяч рублей и подумывает «закинуть еще средств».

Из-за этого Кафельников, занимающий пост вице-президента Федерации тенниса России, даже подвергся критике со стороны ведущей «Матч ТВ» Софьи Тартаковой, посчитавший, что человек на такой должности не имеет права публично поддерживать людей, нарушающих общественный порядок.

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