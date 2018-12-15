Козни Родченкова: решается судьба российского биатлона. LIVE

За три дня до исполкома полиция Австрии прибыла в расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене и предъявила обвинения представителям национальной команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В список попали Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Волков и Ирина Старых. Также обвинения были предъявлены бывшему тренеру сборной России Александру Касперовичу.