Козни Родченкова: решается судьба российского биатлона. LIVE

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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что за 2018 год российские биатлонисты сдали более 300 допинг-тестов.
«После Сочи мы находимся под постоянным контролем, только за этот год сделали больше 300 тестов», — сказал специалист.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал об итогах встречи с представителями австрийской прокуратуры. «Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет», — заявили в посольстве.
В IBU заявили, что обсуждения обвинений австрийских правоохранительных органов в адрес российских биатлонистов нет в повестке заседания исполкома.
«По состоянию дел на сегодня, пункта о временном отстранении российских биатлонистов в повестке дня завтрашнего заседания исполкома IBU нет. IBU не обладает достаточными сведениями, чтобы рассматривать подобного рода вопросы», — сообщил источник в IBU.
За три дня до исполкома полиция Австрии прибыла в расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене и предъявила обвинения представителям национальной команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В список попали Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Волков и Ирина Старых. Также обвинения были предъявлены бывшему тренеру сборной России Александру Касперовичу.
Для организации турниров под эгидой IBU Россия должна была добиться восстановления полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 20 сентября на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение о восстановлении РУСАДА.
7 сентября на конгрессе IBU было принято решение не возвращать СБР полноценный статус, а на следующий России было официально запрещено проводить соревнования под своей эгидой IBU на территории страны.
Полноценный статус в международной организации был отобран у СБР в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Россия потеряла право голоса на конгрессе, возможность выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.
В австрийском Хохфильцене проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждается вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.