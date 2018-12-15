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Козни Родченкова: решается судьба российского биатлона. LIVE

Онлайн-трансляция заседания исполкома IBU, где могут восстановить СБР

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В австрийском Хохфильцене проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором рассматривается вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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11:35

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что за 2018 год российские биатлонисты сдали более 300 допинг-тестов.

«После Сочи мы находимся под постоянным контролем, только за этот год сделали больше 300 тестов», — сказал специалист.

Анатолий Хованцев
РИА Новости
Анатолий Хованцев
11:20

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал об итогах встречи с представителями австрийской прокуратуры. «Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет», — заявили в посольстве.

11:00

В IBU заявили, что обсуждения обвинений австрийских правоохранительных органов в адрес российских биатлонистов нет в повестке заседания исполкома.

«По состоянию дел на сегодня, пункта о временном отстранении российских биатлонистов в повестке дня завтрашнего заседания исполкома IBU нет. IBU не обладает достаточными сведениями, чтобы рассматривать подобного рода вопросы», — сообщил источник в IBU.

10:45

За три дня до исполкома полиция Австрии прибыла в расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене и предъявила обвинения представителям национальной команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года. В список попали Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Александр Волков и Ирина Старых. Также обвинения были предъявлены бывшему тренеру сборной России Александру Касперовичу.

Шипулин
РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин
10:30

Для организации турниров под эгидой IBU Россия должна была добиться восстановления полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 20 сентября на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение о восстановлении РУСАДА.

РУСАДА
AP
РУСАДА
10:20

7 сентября на конгрессе IBU было принято решение не возвращать СБР полноценный статус, а на следующий России было официально запрещено проводить соревнования под своей эгидой IBU на территории страны.

10:10

Полноценный статус в международной организации был отобран у СБР в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Россия потеряла право голоса на конгрессе, возможность выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.

Биатлон
РИА Новости
Слева направо: российские биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков и Антон Шипулин
10:00

В австрийском Хохфильцене проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждается вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.