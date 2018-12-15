Новый хет-трик: Овечкин остановил «ураган»

Курсы валют$ 66.75 (+0.215) 75.54 (+0.334)
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергВольфсбург
0:2
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаЛеганес
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
5:3
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсАризона Койотс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
5:4 (ОТ)
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
5:6 (Б)
закончен
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзФиладельфия Флайерз
4:1
закончен
Евролига
22:30
Бавария Жальгирис
88:84
закончен
22:30
Панатинаикос Дарушшафака
75:67
закончен
23:00
Гран Канария Будучность
95:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
124:126
закончен
03:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:108
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
101:113
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
102:114
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
125:118
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизМайами Хит
97:100
закончен
06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
125:130
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсТоронто Рэпторс
128:122
закончен
06:00
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
109:98
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
16:15
Мужчины, спринт 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
24:49,2
2
Мартен Фуркад (Франция)
+8,6
3
Бенедикт Долль (Германия)
+10,2
закончен
Гандбол / Чемпионат Европы, 1/2 финала
19:30
Россия — Румыния
28:22
закончен
Испания / Примера
15:00
ХетафеРеал Сосьедад
не начался
18:15
ВальядолидАтлетико М
не начался
20:30
Реал МадридРайо Вальекано
не начался
22:45
ЭйбарВаленсия
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиЭвертон
не начался
18:00
Кристал ПэласЛестер Сити
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
не начался
18:00
УотфордКардифф Сити
не начался
18:00
ВулверхэмптонБорнмут
не начался
20:30
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймБоруссия М
не начался
17:30
ШтутгартГерта
не начался
17:30
АугсбургШальке-04
не начался
17:30
Ганновер-96Бавария
не начался
17:30
ФортунаФрайбург
не начался
20:30
Боруссия ДВердер
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ДижонПСЖ
перенесен
22:00
АмьенАнже
перенесен
22:00
НантМонпелье
перенесен
22:00
РеймсСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
Интер МУдинезе
не начался
22:30
ТориноЮвентус
не начался
Еврохоккейтур
11:30
ФинляндияШвеция
не начался
15:45
РоссияЧехия
не начался
15:45
РоссияЧехия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:30
Миннесота УайлдКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Орландо МэджикЮта Джаз
не начался
03:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЧикаго Буллз
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Биатлон /
09:55
Онлайн-трансляция заседания исполкома IBU, где могут восстановить СБР
online
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
не начался
18:15
ЭспаньолБетис
не начался
20:30
УэскаВильярреал
не начался
22:45
ЛевантеБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛКьево
не начался
17:00
ФиорентинаЭмполи
не начался
17:00
ФрозинонеСассуоло
не начался
17:00
СампдорияПарма
не начался
20:00
КальяриНаполи
не начался
22:30
РомаДженоа
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
не начался
16:30
СаутгемптонАрсенал
не начался
19:00
ЛиверпульМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НимЛилль
не начался
19:00
НиццаСент-Этьен
не начался
23:00
ЛионМонако
не начался
23:00
МарсельБордо
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигМайнц
не начался
20:00
Айнтрахт ФБайер
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ЧехияШвеция
не начался
17:00
РоссияФинляндия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей ВЭФ
не начался
12:00
Астана Калев
не начался
13:00
Парма УНИКС
не начался
15:00
Химки Нижний Новгород
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Новый хет-трик: Овечкин остановил «ураган»

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Второй подряд хет-трик Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Каролину», пас Евгения Малкина пришелся для «Питтсбурга» кстати в противостоянии с «Бостоном», а Владимир Тарасенко мог стать антигероем встречи с «Колорадо», но его выручил партнер по команде. «Газета.Ru» рассказывает об очередном игровом дне регулярного чемпионата НХЛ.

»Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 5:6 Б

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй раз подряд стал главным героем матча своей команды, во многом обеспечив «Кэпиталз» победу в драматичной голевой перестрелке с «Каролиной» в Роли.

Реклама

Первая шайба побывала в воротах Брэйдена Холтби уже на 47-й секунде, когда с передачи Себастьяна Ахо отличился Джодан Мартинук, однако вскоре Ови восстановил равновесие.

Этот поединок так и продолжился в рамках противостояния российской голевой машины с финским лидером «Харрикейнз». Ахо выдал отличный перфоманс, поучаствовав в первых четырех заброшенных своей командой шайбах двумя голами и двумя ассистами, причем сам Себастьян отличился в меньшинстве и большинстве.

Благодаря этому к концу седьмой минуты второго периода на табло горел счет 4:1 в пользу «Каролины», вот только «столичные» не собирались сдаваться и смогли восстановить равновесие еще до второго перерыва.

Сначала Евгений Кузнецов своей 23-й передачей в сезоне вывел на результативный бросок Тома Уилсона, затем дубль оформил Овечкин, а восстановил равенство в счете Трэвис Бойд, причем поучаствовавший в его голе Ник Дауд сделал уже третью результативную передачу в матче.

В заключительной 20-минутке Овечкин продолжил доминировать и в фирменном стиле броском из левого круга вбрасывания оформил в большинстве свой второй подряд хет-трик.

Александр Великий таким образом отличился уже 28-й раз в сезоне, являясь лучшим снайпером регулярного чемпионата, а его результативная серия составляет 13 матчей (16+6), и это повторение личного рекорда капитана «Вашингтона».

Правда, удержать в основное время перевес команде Тодда Рирдена не удалось, потому что бывший хоккеист «Кэпс» Джастин Уильямс во время удаления Ти Джея Оши подкараулил ошибку Холтби, перехватил шайбу и направил ее в ворота.

Никому не принес успеха и овертайм, а серия буллитов получилась долгой и нервной. Основная серия из трех бросков с каждой стороны никому не дала перевеса, причем у гостей не смогли переиграть Скотта Дарлинга и Кузнецов, и Овечкин.

Зато следующим выходом Дуги Хэмилтон вывел «Каролину» вперед, поставив соперника на край пропасти, вот только Никлас Бэкстрем сразу же восстановил равновесие. Следующие две попытки «ураганов» оказались неудачными, а у «Кэпиталз» в итоге отличился Якуб Врана, который и принес гостям победу.

В составе «Харрикейнз» голевым пасом отметился новичок лиги Андрей Свечников, завершивший поединок с показателем полезности -1, как и Кузнецов у гостей. А вот Овечкин и российский защитник Дмитрий Орлов заработали по одному плюсу.

«Питтсбург Пингвинз» – «Бостон Брюинз» – 5:3

48 сейвов голкипера Кейси ДеСмита и победная шайба при счете 3:3 в исполнении Джейка Генцеля, которому ассистировал Сидни Кросби, прервали трехматчевую победную серию набравшего ход «Бостона».

Интересно, что для Гюнцеля эта шайба стала всего второй в последних девяти матчах. Молодой нападающий резко сдал в результативности сразу после того, как оформил свой первый хет-трик в регулярных чемпионатах, 24 ноября огорчив «Коламбус».

Главным героем встречи стал другой форвард «Пингвинз» Зак Эстон-Рид, который сам отличился дважды, а еще поучаствовал в первом в матче голе Фила Кессела в качестве второго ассистента.

Организовал же то взятие ворот россиянин Евгений Малкин, выведший американского снайпера на бросок в одно касание из левого круга вбрасывания.

Кстати, для Кессела это был 277-й матч подряд без пауз, благодаря чему он обошел в клубной истории «Пенс» Ника Харбарука и вышел на четвертое место франшизы.

Малкин за менее чем 16 минут на льду отметился не только ассистом, но и двумя бросками, силовым приемом, потерей и двумя перехватами.

«Сент-Луис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» – 4:3 ОТ

Фантастическую развязку зрители увидели в домашнем матче «Сент-Луиса» с куда более удачливым в нынешнем сезоне соперником по Центральному дивизиону «Колорадо». В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами, причем у «музыкантов» свой пятый гол в сезоне провел российский нападающий Иван Барбашев.

Другой форвард из России, главная звезда «Блюз» Владимир Тарасенко едва не стал антигероем, когда в овертайме тренерский штаб «Эвеланш» потребовал проверить загиб его клюшки, и тот оказался нелегеальным.

Тарасенко отправился в штраф-бокс, но вместо ожидаемой победы «лавина» получила поражение. Задрафтованный именно денверским клубом на драфте-2009 центрфорвард Райан О'Райлли убежал к воротам Филиппа Грубауэра и переиграл сменщика Семена Варламова, принеся «Сент-Луису» такую нужную этой команде победу!

Другие матчи

«Нью-Джерси Девилз» – «Вегас Голден Найтс» – 5:4 ОТ
«Аризона Койотс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:3 ОТ
«Детройт Ред Уингз» – «Оттава Сенаторз» – 2:4
«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» – 3:4 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» – «Филадельфия Флайерз» – 4:1

Шестая в сезоне шайба Павла Бучневича открыла счет в противостоянии «Рейджерс» с «Аризоной», после чего «синерубашечники» забили еще два гола, создав себе комфортный вроде бы задел. Однако соперник отыгрался в основное время, а в овертайме бывший «рейнджер» Дерек Степан принес «Койотс» победу.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».