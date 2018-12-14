Догнать Бё и Фуркада: россияне сражаются в Австрии. LIVE

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СельтаЛеганес
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
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Нью-Йорк РейнджерсАризона Койотс
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Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
5:4 (ОТ)
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Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
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03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
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4:3 (ОТ)
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Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
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Панатинаикос Дарушшафака
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Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
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Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
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Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
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06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсТоронто Рэпторс
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06:00
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
109:98
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
16:15
Мужчины, спринт 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
24:49,2
2
Мартен Фуркад (Франция)
+8,6
3
Бенедикт Долль (Германия)
+10,2
закончен
Гандбол / Чемпионат Европы, 1/2 финала
19:30
Россия — Румыния
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закончен
Испания / Примера
15:00
ХетафеРеал Сосьедад
1:0
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Реал МадридРайо Вальекано
не начался
22:45
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Манчестер СитиЭвертон
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18:00
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Тоттенхэм ХотспурБёрнли
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ФортунаФрайбург
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Боруссия ДВердер
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Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
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Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
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Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
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Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
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Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
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ЧехияШвеция
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РоссияФинляндия
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Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
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Енисей ВЭФ
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12:00
Астана Калев
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13:00
Парма УНИКС
не начался
15:00
Химки Нижний Новгород
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16:00
Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
не начался
Догнать Бё и Фуркада: россияне сражаются в Австрии. LIVE

Онлайн гонки преследования среди мужчин на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России борется за медали в гонке преследования на 12,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.
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16:56

Слепов и Малышко не справились со стрельбой на «лежке». У Алексея три промаха, у Дмитрия — четыре.

16:55

+49,2 секунды проигрывает Логинов Бё. Норвежец отрывается от Долля с Фуркадом. Почти 20 секунд запаса имеет Йоханнес.

16:52

Логинов красавчик! Все мишени закрыл и уже идет пятым! Матвей Елисеев же «застрелился» - три промаха на «лежке».

16:52

Чисто отстрелялись и Фуркад с Доллем. Немец оказался чуть быстрее Мартена.

16:51

Бё дошел до первого огневого рубежа. И закрывает все мишени на «лежке»!

16:50

Хорошо идет Бё, все больше отрывается от преследователей. Отличный ход демонстрирует и Логинов, кстати. В подъем на отрезке 1,6 км вошел на уровне.

16:48

Логинов отстает на 42 секунды.

16:48

Преодолена отметка 1 км и 200 метров. Бё набрал хорошую скорость, отрывается от Фуркада более чем на 11 секунд.

16:46

Стартовал и Логинов. Он отстает от лидера на 38,5 секунды.

16:45

Гонка началась! Поехал Йоханнес Бё, имеет чуть более 8 секунд форы над Фуркадом!

16:43

Сегодня в Хохфильцене отличная погода. -5 градусов по Цельсию, солнечно.

16:35

Под первым стартовым номером сегодня участвует норвежец Йоханнес Бё, выигравший вчера спринтерскую гонку. За ним следуют француз Мартен Фуркад и немец Бенедикт Долль.

16:30

Чуть ранее состоялась гонка преследования среди женщин на дистанции 10 км. Победу в гонке одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Второе место заняла Паулина Фиалкова из Словакии. Бронза досталась итальянке Доротее Вирер. Лучшей среди россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая восьмой.

16:27

Эдуард Латыпов, который вчера в спринтерской гонке занял итоговое 82-е место, на пасьют не квалифицировался.

16:25

Российскую сборную в гонке представят Александр Логинов, который стартует первым из россиян под восьмым номером. Далее в борьбу вступят Матвей Елисеев (19-й), Евгений Гараничев (50-й), Алексей Слепов (68-й), Дмитрий Малышко (59-й).

16:20

Гонка стартует в 16:45 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди мужчин на дистанции 12,5 км в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене.