Догнать Бё и Фуркада: россияне сражаются в Австрии. LIVE

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Слепов и Малышко не справились со стрельбой на «лежке». У Алексея три промаха, у Дмитрия — четыре.
+49,2 секунды проигрывает Логинов Бё. Норвежец отрывается от Долля с Фуркадом. Почти 20 секунд запаса имеет Йоханнес.
Логинов красавчик! Все мишени закрыл и уже идет пятым! Матвей Елисеев же «застрелился» - три промаха на «лежке».
Чисто отстрелялись и Фуркад с Доллем. Немец оказался чуть быстрее Мартена.
Бё дошел до первого огневого рубежа. И закрывает все мишени на «лежке»!
Хорошо идет Бё, все больше отрывается от преследователей. Отличный ход демонстрирует и Логинов, кстати. В подъем на отрезке 1,6 км вошел на уровне.
Логинов отстает на 42 секунды.
Преодолена отметка 1 км и 200 метров. Бё набрал хорошую скорость, отрывается от Фуркада более чем на 11 секунд.
Стартовал и Логинов. Он отстает от лидера на 38,5 секунды.
Гонка началась! Поехал Йоханнес Бё, имеет чуть более 8 секунд форы над Фуркадом!
Сегодня в Хохфильцене отличная погода. -5 градусов по Цельсию, солнечно.
Под первым стартовым номером сегодня участвует норвежец Йоханнес Бё, выигравший вчера спринтерскую гонку. За ним следуют француз Мартен Фуркад и немец Бенедикт Долль.
Чуть ранее состоялась гонка преследования среди женщин на дистанции 10 км. Победу в гонке одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Второе место заняла Паулина Фиалкова из Словакии. Бронза досталась итальянке Доротее Вирер. Лучшей среди россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая восьмой.
Эдуард Латыпов, который вчера в спринтерской гонке занял итоговое 82-е место, на пасьют не квалифицировался.
Российскую сборную в гонке представят Александр Логинов, который стартует первым из россиян под восьмым номером. Далее в борьбу вступят Матвей Елисеев (19-й), Евгений Гараничев (50-й), Алексей Слепов (68-й), Дмитрий Малышко (59-й).
Гонка стартует в 16:45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция гонки преследования среди мужчин на дистанции 12,5 км в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене.