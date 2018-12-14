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Поделом: почему «Зенит» и «Краснодар» в плей-офф, а «Спартак» вылетел

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Все три российские клуба проиграли свои последние матчи группового этапа Лиги Европы, при этом «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/16 финала турнира, а «Спартак» закончил свое выступление в еврокубках. «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы для российских команд.

Закономерный провал «Спартака»

Московскому «Спартаку» досталась вполне рабочая, если не сказать легкая группа. Вполне объективно в квартете G по уровню состава не уступал красно-белым только испанский «Вильярреал».

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Ни одна из команд этой группы не смогла пройти групповую стадию ровно, а в трех коллективах вообще по ходу дела сменились тренеры. Лишь легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард отработал весь этап в шотландском «Рейнджерс».

И вот с таким бэкграундом провальный невыход спартаковцев в плей-офф выглядит все равно максимально закномерно – в той кадровой неразберихе и системном кризисе управления клуба почти чудом было бы попадание в 1/16 финала.

На протяжении групповой стадии со «Спартаком» работали три тренера, каждый из которых получил футболистов в свое распоряжение на два матча. При Массимо Каррере были безвольное поражение в первом туре в Австрии от венского «Рапида» и драматичная домашняя ничья с «Вильярреалом», когда спартаковцы перевернули во втором тайме неудачно складывавшийся матч, но, поведя со счетом 3:2 в концовке, упустили победу, получив гол с пенальти на шестой добавленной минуте.

При исполнявшем обязанности главного тренера после отставки итальянца Рауле Рианчо красно-белые дважды сыграли с «Рейнджерс», отскочив на нулевую ничью в Глазго и выиграв в «дыр-дыр» в Москве – 4:3.

А вот при новом полноценном главного тренере Олеге Кононове, вроде бы сразу наладившем дела команды в чемпионате страны (три победы в трех играх), в Лиге Европы случились поражения от «Рапида» и «Вильярреала», не пустившие коллектив в плей-офф.

Вышло, что Кононов принял команду на первом месте в группе, а закончил турнир на четвертом, последнем.

Безусловно, новый тренер «Спартака» мог сработать и лучше, но обвинять в неудаче только его сложно. Всю осень в клубе царил настоящий хаос: Денис Глушаков против Карреры, фанаты против Глушакова, аморфное поведение руководства, абсолютно дикий развод капитана, влияющий на обстановку вокруг команды...

Это только основные моменты из множества ненормальных для топ-клуба событий в информационном поле. Как в такой обстановке рассчитывать на какие-то положительные результаты?

К концу первой части сезона «Спартак» подошел в не самом плохом положении в чемпионате и Кубке страны, но с вылетом из еврокубков и непониманием, что будет дальше. В каком виде предстанет команда весной? Где продолжит карьеру Глушаков? Кто, в конце концов, управляет этим коллективом?

Чтобы успешно выступать на международной арене, в клубе должна царить если не гармония, то адекватная рабочая атмосфера. В «Спартаке» этого в 2018 году не было. Все закономерно.

Заглохший «Зенит»

«Зенит» стал единственным российским клубом, выигравшим свою группу, причем сделали это подопечные Сергея Семака досрочно. И хорошо, потому что иначе все могло бы для сине-бело-голубых закончиться так же плохо, как и для «Спартака», учитывая разнос, устроенный им «Славией» в Праге в последнем туре.

Как ни печально, ничего удивительного в поражении «Зенита» нет. Более того, к этому все шло, и зимняя пауза будет для санкт-петербуржцев однозначно положительным моментом.

Под руководством Семака команда очень мощно начала сезон, сразу же создав себе задел в национальном чемпионате. В квалификации Лиги Европы сине-бело-голубые устроили себе приключение с минским «Динамо», которому уступили в первом матче 0:4, но с блеском вышли из ситуации, отыгравшись дома в основное время и дожав соперника в дополнительные полчаса – 8:1.

Затем была тоже несколько натужная, но все же закономерная победа по сумме матчей над норвежским «Мольде», после чего начался групповой этап. В нем команда Семака изначально играла с натугой.

Чем ближе была зима, тем очевиднее проявлялись проблемы «Зенита»: неравноценность основных футболистов и резервистов и зависимость от Артема Дзюбы.

Абсолютно точно помешали команде потери лидеров. Кристиан Нобоа, царивший на старте сезона в центре поля, выбыл с разрывом крестообразной связки на долгий срок, Александр Кокорин, только вернувшийся после такой же травмы и начавший забивать, влип в историю и оказался в СИЗО, а порядком изношенный организм Дзюбы не выдержал всей дистанции и дал сбой к концу первой части сезона.

Не выдержал всей дистанции и «Зенит». Команда заканчивала осенне-зимний период на холостом ходу и доехала до финиша на первых местах в чемпионате в и еврокубке только за счет созданного ранее задела.

В трех последних матчах (два в чемпионате и в ЛЕ со «Славией») «Зенит» и вовсе потерпел поражения!

Здесь важно, что сине-бело-голубым досталась не самая сложная группа. Она, правда, была не слабее той, что имел «Спартак». Вот только там, где красно-белые лихо швырялись очками, команда Семака выжимала максимум.

Так было в домашней игре с чехами, где по игре соперник был намного сильнее, но все решил гол Кокорина. Так было в матчах с французским «Бордо», закончившимися волевой победой и волевой ничьей. Да и с «Копенгагеном» лидер РПЛ вымучил свои четыре очка.

Именно поэтому «Зенит» в плей-офф и будет посеян при жеребьевке в первой корзине. У клуба есть пара месяцев, чтобы укрепить состав, а у Семака – чтобы перезарядить батарейки своих подопечных к весенней части сезона.

Ровный «Краснодар»

«Краснодар» сейчас выглядит, пожалуй, лучшей командой страны по игре. «Быки» вполне могли закончить первую часть сезона на первом месте, не допусти они осечки в последнем туре на своем поле против «Уфы».

Но в целом промежуточное второе место для черно-зеленых вполне закономерным результатом. Вот и в Лиге Европы подопечные Мурада Мусаева выступили в свою силу.

В группе J явным фаворитом была грозная и кубковая испанская «Севилья», но от российской команды ожидали борьбы с ней. Ну а крепких бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисарспор» в классе российский клуб все же превосходил.

Ожидания были оправданы, что с российским футболом по-прежнему случается далеко не всегда. Ни в одном матче «Краснодару» не было просто, но даже потеря заимевшего серьезные проблемы с законом Павла Мамаева, являвшегося на старте сезона ключевым футболистом команды, не сбила «быков» с хода.

Две натужные победы над «Акхисаром», реванш после обидного выездного поражения с бельгийцами и, конечно же, феерическая волевая домашняя виктория над «Севильей» с победным голом «ножницами» от Торнике Окриашвили!

Последний матч больше решал для испанцев, нежели для «Краснодара». Команде Мусаева было достаточно не уступить со счетом 0:4, чтобы гарантированно выйти в плей-офф, а вот «Севилье» нужна была победа, чтобы обставить «Стандард».

Вряд ли стоит удивляться, что дело закончилось разгромом российской команды, которая все равно добилась нужной разницы мячей (правда, «Стандард» не выиграл у турок, так что «Краснодар» мог уступать вообще с любым счетом).

Очень интересно, кто теперь достанется команде Мусаева при жеребьевке, и как она выступит в плей-офф. Пока «Краснодар» производит впечатление очень симпатичной команды-золушки, которая показывает яркую игру, но с содроганием ждет боя часов.

Кажется, что полночь наступит для черно-зеленых с попаданием на топ-команду, коих в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне достаточно. Но, возможно, парни Мусаева и опровергнут такой прогноз.

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