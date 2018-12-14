Была ли пневмония: кого Туктамышева испугалась на ЧР

С 19 по 23 декабря в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет составлена заявка российской команды на первенства Европы и мира. По данным Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в списке участниц в программе женского одиночного числятся Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Гулякова, Дарья Паненкова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Алена Леонова, а также Елизавета Туктамышева.

Однако последней не удастся выступить на соревнованиях в Саранске из-за пневмонии. 12 декабря обладательница бронзовой медали финала Гран-при попала в больницу с воспалением легких. На больничном Туктамышева проведет две недели, но ее личный тренер уже сообщил, что спортсменка идет на поправку.

«Она выздоравливает. У нее нормальная температура», — цитирует Мишина News.ru.

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В текущем сезоне 21-летняя Туктамышева выступает успешно и выдерживает конкуренцию у младших соперниц, которые задают тон в последние годы. Даже несмотря на пропуск чемпионата России ученица Мишина имеет высокие шансы на попадание в сборную для участия в континентальном и мировом первенствах. Такого мнения придерживаются и большинство экспертов, в том числе и чемпионка Олимпиады 1988 года Наталья Бестемьянова, которая в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением об уровне Туктмышевой.

«Тренерский совет примет решение не только по итогам чемпионата России, но и по результатам всех соревнований, которые прошли этой осенью, где Туктамышева выступила потрясающе.

Я уверена, что она забронировала себе место в заявке российской команды. Если бы у меня была возможность проголосовать, то я бы однозначно выбрала Туктамышеву.

Лиза вместе с Алиной Загитовой должны попасть на чемпионат Европы и мировое первенство, а с ними еще одна фигуристка. Кто? Это мы узнаем только после чемпионата России», — сказала Бестемьянова.

По ее мнению, болезнь не скажется на спортивной форме Туктамышевой, и та сможет в полной мере подготовиться к турниру в Минске.

«У Туктамышевой будет предостаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Европы. Она пробудет в больнице только две недели, а соревнования пройдут в январе», — продолжила Бестемьянова.

Тема с заболеванием Туктамышевой сошла бы на нет, если бы не альтернативное мнение по данному поводу, что спортсменка на самом деле якобы могла испугаться серьезной конкуренции на чемпионате России, выступить неудачно, не пробиться на первенство Европы и, соответственно, загубить сезон, который начался весьма удачно. По мнению скептиков, в свои 21 Туктамышева под предлогом болезни могла задуматься о красивом завершении карьеры. Однако данный взгляд не нашел отклика среди общественности. Наталья Бестемьянова и вовсе резко отреагировала на данное высказывание.

«Лиза симулирует болезнь? Что за бред, как о таком вообще можно подумать. Глупость какая-то. Туктамышева и не думает о завершении карьеры. Она у нее только начинается по сути.

Наверное, об этом говорят те же люди, которые угрожали расправой Ирине Слуцкой за ее высказывание о проигрыше Загитовой в финале Гран-при. Их необходимо поймать, осудить и посадить за их комментарии», — заявила чемпионка Игр-1988.

Упоминая эпизод со Слуцкой и ее комментарием про Загитову, имеется в виду интервью двукратного олимпийского призера, на которое резко отреагировали поклонники 16-летней фигуристки.

«Когда ты видишь только одного соперника, каким в прошлом сезоне была Женя Медведева, — это одна история, но когда тебе наступают на пятки сразу несколько фигуристок — совсем другая. При условии чистых прокатов, по техническому уровню Загитова уже не первая. Но нужно учиться, идти дальше, бороться и вновь побеждать. Это сложно, кто же спорит. В Ванкувере Алина допустила помарку в короткой программе, когда не докрутила риттбергер в каскаде. Она приземлилась на зубчик, стала волноваться и не откатала произвольную так, как может», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

За данное, казалось бы, безобидное высказывание в инстаграме у Слуцкой пользователи соцсети оставили немало негативных комментариев, в числе которых были и угрозы жизни двукратной чемпионки мира.

Возвращаясь к Туктамышевой, серьезно думать и утверждать о том, что фигуристка действительно могла таким образом сняться с соревнований, не приходится. Обратный вывод можно сделать как по ее выступлениям на этапах Гран-при и в финале, где она завоевала бронзу, уступив только японке Рике Кихире и своей чемпионке Игр-2018 Алине Загитовой, так и по ее высказываниям. Для Туктамышевой чемпионат России должен был стать главным турниром в этом сезоне.

«Для меня чемпионат России — это главный старт. Именно там мне хотелось бы показать все, на что я способна.

Наверное, потому что сейчас я неплохо готова, понимаю, на что способна, понимаю, что могу бороться, занимать высокие места. Поэтому и хочется максимально использовать свой шанс. Будет очень обидно, если у меня не получится. Надо же когда-нибудь все-таки проехать по всем главным стартам сезона», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

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