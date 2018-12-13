Борьба за финал: Россия бьется с Румынией. LIVE

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Берут тайм-аут румыны.
Манагарова врывалась во вратарскую, но свалили ее с ног. На две минуты удаляют Ардян Элисей. И реализует Вяхирева 7-метровый! 18:15.
И сразу реализуем 7-метровый бросок! 17:15.
Начинаем второй тайм. Поехали! Разыгрывают россиянки мяч.
Уходим на перерыв с преимуществом в один гол. Отдыхаем!
Под конец тайма сборная России выходит вперед! 16:15!
Трусова выручает! Опаснейший удар вытаскивает!
Выходят вперед румынки, но Полина Кузнецова восстанавливает равновесие. Тренер сборной Румынии Амбросио Хосе Мартин Седрес берет тайм-аут.
Манагарова точным броском сравнивает счет! 12:12!
Вяхирева сокращает разрыв в счете! 9:11.
Блокируют россиянки атаку, но фолят. В «ответку» румынки увеливают счет 9:6.
Увеличивают румынки преимущество — 8:6. Берет тайм-аут Трефилов.
Доминируют в основном румынки. Много проблем у подопечных Трефилова в обороне.
Увеличивают преимущество румынки. 3:2.
Забрасывают второй мяч румынки. Отвечает Вяхирева на этот раз точно.
Заработали румынки право на 7-метровый удар. И открывают счет. Вяхирева могла ответной атаке восстановить равновесие, но бросила неточно.
Итак, матч начался. Мяч разыграли румынки.
Вышли команды на площадку. Звучат национальные гимны России и Румынии.
Считанные минуты остаются до начала матча.
Состав сборной России:
Вратари: Анна Седойкина, Кира Трусова;
Полина Кузнецова, Анна Кочетова, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Дарья Самохина, Ксения Макеева, Елизавета Малашенко, Юлия Манагарова, Антонина Коробогатченко, Майя Петрова, Ярослава Фролова, Ирина Снопова.
Игра начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матче чемпионата Европы, в котором женская сборная России встречается с командой Румынии.