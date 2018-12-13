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Борьба за финал: Россия бьется с Румынией. LIVE

Онлайн матча 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу Россия — Румыния

Женская сборная России по гандболу встречается с командой Румынии в полуфинальном матче на чемпионате Европы, который проходит во Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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33

Берут тайм-аут румыны.

32

Манагарова врывалась во вратарскую, но свалили ее с ног. На две минуты удаляют Ардян Элисей. И реализует Вяхирева 7-метровый! 18:15.

31

И сразу реализуем 7-метровый бросок! 17:15.

31

Начинаем второй тайм. Поехали! Разыгрывают россиянки мяч.

30

Уходим на перерыв с преимуществом в один гол. Отдыхаем!

30

Под конец тайма сборная России выходит вперед! 16:15!

30

Трусова выручает! Опаснейший удар вытаскивает!

27

Выходят вперед румынки, но Полина Кузнецова восстанавливает равновесие. Тренер сборной Румынии Амбросио Хосе Мартин Седрес берет тайм-аут.

25

Манагарова точным броском сравнивает счет! 12:12!

20

Вяхирева сокращает разрыв в счете! 9:11.

17

Блокируют россиянки атаку, но фолят. В «ответку» румынки увеливают счет 9:6.

15

Увеличивают румынки преимущество — 8:6. Берет тайм-аут Трефилов.

10

Доминируют в основном румынки. Много проблем у подопечных Трефилова в обороне.

04

Увеличивают преимущество румынки. 3:2.

03

Забрасывают второй мяч румынки. Отвечает Вяхирева на этот раз точно.

01

Заработали румынки право на 7-метровый удар. И открывают счет. Вяхирева могла ответной атаке восстановить равновесие, но бросила неточно.

01

Итак, матч начался. Мяч разыграли румынки.

19:27

Вышли команды на площадку. Звучат национальные гимны России и Румынии.

19:20

Считанные минуты остаются до начала матча.

19:10

Состав сборной России:

Вратари: Анна Седойкина, Кира Трусова;

Полина Кузнецова, Анна Кочетова, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Дарья Самохина, Ксения Макеева, Елизавета Малашенко, Юлия Манагарова, Антонина Коробогатченко, Майя Петрова, Ярослава Фролова, Ирина Снопова.

19:05

Игра начнется в 19:30 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матче чемпионата Европы, в котором женская сборная России встречается с командой Румынии.