Без допинга: россияне бьются за медали в Австрии. LIVE

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И финиширует Фуркад! Вторым пришел француз, все-таки опередил Долля. +8,6 секунд отставания от Бё.
Вряд ли Фуркад сможет выиграть эту гонку. Очень большой разрыв от Бё. Борется за второе место француз, но имеет всего лишь секунду-две преимущества над немцем Доллем.
На втором огневом рубеже и Себастьян Самуэльссон стреляет. Швед, знаменитый своей критикой России, которую он обвиняет в нарушении антидопинговых правил. Мажет один раз Самуэльссон.
На отрезке 7,7 км Фуркад пока что показывает второй результат. И очень быстрый ход показывает Логинов! Но финиширует седьмым с отставанием +38,5 секунд от Бё.
Ух, что творит Мартен Фуркад! Поборется еще за победу француз. Да, немного проигрывает по времени, но чисто отстрелял в «стойке»!
Вновь ошибается Малышко на стрельбе. В «стойке» допускает один промах.
С одним промахом финиширует Йоханнес Бё с лучшим временем — 24:49,2.
Логинов проигрывает 34 секунды Бё. Идет восьмым россиянин.
Лидирует Йоханнес. Вторым идет Жаклен, который проигрывает норвежцу чуть более 17 секунд.
Фуркад точен в «стойке»! Но отстает от Бё на 17 секунд.
Мажет на первом рубеже и Логинов.
Йоханнес на втором огневом рубеже допускает один промах. Дважды промахивается на лежке Малышко.
На втором рубеже Гигонна четок. Все мишени закрыл!
А вот Эдер отстрелялся чисто. Так же безупречно стреляет и Йоханнес Бё! Он вышел в лидеры и опережает Эдера на 23 секунды.
Часто промахиваются биатлонисты. Ранее спортсмены жаловались на «слишком яркий снег». Дескать, солнце сильно отсвечивает.
Тарьей Бё также промахивается на «лежке»!
И Гараничев промахивается первым же выстрелом. А затем еще один промах допускает...
Француз также допустил один промах.
Эберхард дошел до первого огневого рубежа. Лежа закрыл четыре мишени из пяти.
Россиянин пока проигрывает Гигонне чуть более пяти секунд.
Гараничев преодолел дистанцию 1 км и 100 м. Пока что показывает четвертое время.
Гонка началась! Восьмым стартовал знаменитый норвежец Тарьей Бё. Его брат Йоханнес вступит в гонку 21-м.
Первым же стартует австриец Юлиан Эберхард. За ним — Кентен Фийон Майе из Франции. Его именитый соотечественник Мартен Фуркад имеет 44-й стартовый номер.
В составе сборной России первым стартует Евгений Гараничев, который будет участвовать в гонке под третьим стартовым номером. Затем в гонке отправятся Александр Логинов (34-й), Дмитрий Малышко (37-й), Матвей Елисеев (64-й), Алексей Слепов (76-й) и Эдуард Латыпов (89-й).
Старт запланирован на 16:15 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди мужчин на дистанции 10 км в рамках этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.