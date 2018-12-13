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Биатлон /
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Российских биатлонистов обвинили в допинге
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Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
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Женщины. Спринт 7,5 км
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Доротея Вирер (Италия)
21:04.9
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+0.6
3
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
+24.4
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НюрнбергВольфсбург
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Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
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Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксФиладельфия Флайерз
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Единая лига ВТБ
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Автодор Зенит
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НБА / регулярный чемпионат
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Орландо МэджикЮта Джаз
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Детройт ПистонсБостон Селтикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
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04:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЧикаго Буллз
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
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Без допинга: россияне бьются за медали в Австрии. LIVE

Онлайн мужской спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России бьется за медали в спринтерской гонке на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:02

И финиширует Фуркад! Вторым пришел француз, все-таки опередил Долля. +8,6 секунд отставания от Бё.

17:01

Вряд ли Фуркад сможет выиграть эту гонку. Очень большой разрыв от Бё. Борется за второе место француз, но имеет всего лишь секунду-две преимущества над немцем Доллем.

16:58

На втором огневом рубеже и Себастьян Самуэльссон стреляет. Швед, знаменитый своей критикой России, которую он обвиняет в нарушении антидопинговых правил. Мажет один раз Самуэльссон.

16:57

На отрезке 7,7 км Фуркад пока что показывает второй результат. И очень быстрый ход показывает Логинов! Но финиширует седьмым с отставанием +38,5 секунд от Бё.

16:54

Ух, что творит Мартен Фуркад! Поборется еще за победу француз. Да, немного проигрывает по времени, но чисто отстрелял в «стойке»!

16:53

Вновь ошибается Малышко на стрельбе. В «стойке» допускает один промах.

16:52

С одним промахом финиширует Йоханнес Бё с лучшим временем — 24:49,2.

16:51

Логинов проигрывает 34 секунды Бё. Идет восьмым россиянин.

16:50

Лидирует Йоханнес. Вторым идет Жаклен, который проигрывает норвежцу чуть более 17 секунд.

16:49

Фуркад точен в «стойке»! Но отстает от Бё на 17 секунд.

16:46

Мажет на первом рубеже и Логинов.

16:43

Йоханнес на втором огневом рубеже допускает один промах. Дважды промахивается на лежке Малышко.

16:40

На втором рубеже Гигонна четок. Все мишени закрыл!

16:38

А вот Эдер отстрелялся чисто. Так же безупречно стреляет и Йоханнес Бё! Он вышел в лидеры и опережает Эдера на 23 секунды.

16:30

Часто промахиваются биатлонисты. Ранее спортсмены жаловались на «слишком яркий снег». Дескать, солнце сильно отсвечивает.

16:29

Тарьей Бё также промахивается на «лежке»!

16:24

И Гараничев промахивается первым же выстрелом. А затем еще один промах допускает...

16:24

Француз также допустил один промах.

16:23

Эберхард дошел до первого огневого рубежа. Лежа закрыл четыре мишени из пяти.

16:22

Россиянин пока проигрывает Гигонне чуть более пяти секунд.

16:21

Гараничев преодолел дистанцию 1 км и 100 м. Пока что показывает четвертое время.

16:20

Гонка началась! Восьмым стартовал знаменитый норвежец Тарьей Бё. Его брат Йоханнес вступит в гонку 21-м.

16:15

Первым же стартует австриец Юлиан Эберхард. За ним — Кентен Фийон Майе из Франции. Его именитый соотечественник Мартен Фуркад имеет 44-й стартовый номер.

16:10

В составе сборной России первым стартует Евгений Гараничев, который будет участвовать в гонке под третьим стартовым номером. Затем в гонке отправятся Александр Логинов (34-й), Дмитрий Малышко (37-й), Матвей Елисеев (64-й), Алексей Слепов (76-й) и Эдуард Латыпов (89-й).

16:05

Старт запланирован на 16:15 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди мужчин на дистанции 10 км в рамках этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.