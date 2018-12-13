Валуев впечатлен: Усик защитит лавру от украинских радикалов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,1 кг) Александр Усик заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если на нее нападут радикалы, выступающие за автокефалию православной церкви на Украине — то есть отделение ее от Московского патриархата.

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Об этом спортсмен заявил в эфире одной из программ телеканала «112 Украина».

«Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут ваши действия?» — спросил ведущий.

«Я встану на сторону монахов»,

— не задумываясь, ответил боксер.

Когда Усика попросили высказать свое отношение к грядущему религиозному расколу, он заявил, что быть верующим человеком можно и без автокефалии Украинской церкви.

«Ничего не зависит от того, дадут или не дадут томос (указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства, в данном случае — отделения от РПЦ. — «Газета.Ru»). Все зависит только от нас. Только мы должны создать внутри себя и церковь, и семью, и любовь...

Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать нанесенные им обиды, начнут любить своего ближнего, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы томос давали.

Если мы будем такими же злыми и колючими, какие мы сейчас по отношению к своему соседу, то все так же будет продолжаться.

Это глупости — то, что сейчас происходит, потому что мы делим какие-то вещи. И мы все в этом участвуем»,

— подытожил спортсмен.

Депутат Госдумы Российской Федерации и бывший боксер Николай Валуев поддержал позицию украинского спортсмена.

«Если дело дойдет до палок и дубинок, вы же понимаете, кулаки не помогут. На Украине идет спланированная акция по расколу и дальнейшему захвату церковной собственности.

Идет передел всего и вся, добрались до православной церкви. Дальше делайте выводы сами: кто такие радикалы, откуда они и кем поддерживаются, — цитирует Валуева ФАН.

— Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Усик всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко договорился с Константинопольским патриархатом о том, что православной церкви на Украине будет в одностороннем порядке предоставлена автокефалия.

Однако для этого все церкви Украины должны провести «объединительный собор» и заявить о своем совместном решении отделиться от РПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата выступает резко против такого поворота событий и даже не собирается принимать участия в соборе.

Две других церкви — Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская православная церковь Киевского Патриархата — активно поддерживают идею об отделении.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет уже заявил, что, если автокефалия будет предоставлена, новая независимая церковь отберет все владения у канонической.

«Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру — чья это собственность? Собственность украинского государства, и государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата.

Но когда здесь будет украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви», — заявил Филарет в эфире канала «Прямой».

Представители УПЦ Московского патриархата воспринимают такие заявления в штыки. За свой отказ поддерживать автокефалию некоторые из них попали в «черный список» базы «Миротворец», где указываются данные «сепаратистов или агентов Кремля».

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