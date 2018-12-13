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Валуев впечатлен: Усик защитит лавру от украинских радикалов

Боксер Усик намерен защищать Киево-Печорскую лавру

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не позволит радикалам захватить Киево-Печорскую лавру, которая находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата. Также спортсмен не стал публично поддерживать отделение УПЦ от Российской православной церкви. Депутат Госдумы России Николай Валуев оценил позицию Усика, но подчеркнул, что «кулаки не помогут» ему защитить лавру.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,1 кг) Александр Усик заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если на нее нападут радикалы, выступающие за автокефалию православной церкви на Украине — то есть отделение ее от Московского патриархата.

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Об этом спортсмен заявил в эфире одной из программ телеканала «112 Украина».

«Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут ваши действия?» — спросил ведущий.

«Я встану на сторону монахов»,

— не задумываясь, ответил боксер.

Когда Усика попросили высказать свое отношение к грядущему религиозному расколу, он заявил, что быть верующим человеком можно и без автокефалии Украинской церкви.

«Ничего не зависит от того, дадут или не дадут томос (указ предстоятеля поместной православной церкви по важному вопросу церковного устройства, в данном случае — отделения от РПЦ. — «Газета.Ru»). Все зависит только от нас. Только мы должны создать внутри себя и церковь, и семью, и любовь...

Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать нанесенные им обиды, начнут любить своего ближнего, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы томос давали.

Если мы будем такими же злыми и колючими, какие мы сейчас по отношению к своему соседу, то все так же будет продолжаться.

Это глупости — то, что сейчас происходит, потому что мы делим какие-то вещи. И мы все в этом участвуем»,

— подытожил спортсмен.

Депутат Госдумы Российской Федерации и бывший боксер Николай Валуев поддержал позицию украинского спортсмена.

«Если дело дойдет до палок и дубинок, вы же понимаете, кулаки не помогут. На Украине идет спланированная акция по расколу и дальнейшему захвату церковной собственности.

Идет передел всего и вся, добрались до православной церкви. Дальше делайте выводы сами: кто такие радикалы, откуда они и кем поддерживаются, — цитирует Валуева ФАН.

— Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Усик всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко договорился с Константинопольским патриархатом о том, что православной церкви на Украине будет в одностороннем порядке предоставлена автокефалия.

Однако для этого все церкви Украины должны провести «объединительный собор» и заявить о своем совместном решении отделиться от РПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата выступает резко против такого поворота событий и даже не собирается принимать участия в соборе.

Две других церкви — Украинская Автокефальная Православная Церковь и Украинская православная церковь Киевского Патриархата — активно поддерживают идею об отделении.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет уже заявил, что, если автокефалия будет предоставлена, новая независимая церковь отберет все владения у канонической.

«Вот взять, например, Киево-Печерскую лавру — чья это собственность? Собственность украинского государства, и государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата.

Но когда здесь будет украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви», — заявил Филарет в эфире канала «Прямой».

Представители УПЦ Московского патриархата воспринимают такие заявления в штыки. За свой отказ поддерживать автокефалию некоторые из них попали в «черный список» базы «Миротворец», где указываются данные «сепаратистов или агентов Кремля».

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