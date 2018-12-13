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На фоне скандала: россиянки бьются за медали в Австрии. LIVE

Онлайн спринтерской гонки на 7,5 км среди женщин на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене проходит второй этап Кубка мира по биатлону. В спринтерской гонке на дистанции 7,5 км Россию представляют Валерия Васнецова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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17:06

Юрлова пока третья! 2 секунды она пока выигрывает у Хойниш, которая идет четвертой.

17:04

Вирер выигрывает шесть десятых у Кайсы на финише. Итальянка пока первая!

17:03

Юрлова отстает на 13 секунд от лидера.

17:01

На отметке в 6,4 км преимущество Вирер перед Кайсой — всего три секунды.

17:00

Юрлова закрывает все мишени и на втором рубеже! Браво! С третьем результатом уходит россиянка на дистанцию.

16:59

Но и один промах несильно уменьшает ее преимущество. У нее сейчас 11 секунд от Кайсы.

16:58

Вирер промахнулась на втором огневом рубеже.

16:57

Ирина Старых на шестой позиции пока на финише.

16:56

Тириль Экхофф допускает два промаха на втором огневом рубеже.

16:54

При этом не забываем, что Кайса один раз промахнулась на дистанции.

16:52

Юрлова идеально отстрелялась на первом огневом рубеже! Пока у нее четвертая позиция, от Кайсы она отстает на девять секунд, от Вирер, которая пока идет первой, на 14 секунд.

16:51

Доротея Вирер закрывает все мишени! Пока у нее лучшее время.

16:49

Ингрид Ландмарк Тандреволд промахнулась два раза на стойке!

16:48

После первого рубежа первой идет Мякяряйнен, на втором месте — Иннерхофер (+9 секунд), третья — Шевалье (+10).

16:46

Юрлова вышла на дистанцию! Ждем Кайшеву.

16:44

Кайса на отметке в 6,1 км привозит ближайшей соперницам от 34 секунд!

16:43

У Васильевой было 11 секунд от Кайсы перед перед первой стрельбой! Но россиянка промахивается три раза и уже не может рассчитывать на высокий результат.

16:42

Кайса промахнулась на втором огневом рубеже, но по-прежнему удерживает лидерство.

16:41

У Старых пока четвертая! 30 секунд от Кайсы.

16:40

Старых — чистая стрельба на втором огневом рубеже!

16:39

Все 10 мишеней закрыла Васнецова в гонке! Блестяще!

16:38

Кузьмина финишировала. 2+0 — такие показатели у нее были на стрельбе!

16:36

Катарина Иннерхофер промахнулась на «стойке» два раза. А «лежку» ей удалось пройти чисто.

16:34

Павлова отстает на 53 секунды от Кайсы.

16:33

Кайса Мякяряйнен без промахов на «лежке». Теперь она стала лидером гонки.

16:33

Старых закрыла все мишени, Павлова один раз промахнулась. Старых идет на девятой позиции, Павлова — 18-я.

16:32

Васнецова идеально отстрелялась на первом огневом рубеже! У нее пока восьмое время, отставание 28 секунд от лидера.

16:31

Ванесса Хинц тоже продемонстрировала идеальную стрельбу на огневом рубеже.

16:30

Павлова пока в девяти секундах от лидера.

16:29

Анаис Шевалье закрывает все мишени.

16:28

Фролина промахнулась один раз на первом огневом рубеже.

16:27

Васнецова находится в шести секундах от Кузьминой на отметке 1,1 км.

16:27

Павлова, Васнецова и Старых уже на дистанции.

16:25

Пускарчикова закрыла все мишени на «лежке»!

16:24

Франциска Пройс чисто отстрелялась на первом огневом рубеже.

16:23

Кузьмина два раза промахивается на первом огневом рубеже из положения лежа!

16:22

После 1 километра 100 метров у Кузьминой лучший разгон!

16:21

Паулина Фиалкова вышла на старт десятой.

16:19

Первой из россиянок появится на дистанции Васнецова. У нее 17-й стартовый номер. Ирина Старых - 20-я, Евгения Павлова — 21-я.

16:18

Ирина Кривко из Белоруссии четвертой вышла на старт.

16:16

Анастасия Кузьмина тоже вышла на старт.

16:15

Гонка началась! На дистанцию вышла Ева Пускарчикова.

16:13

Напомним, что австрийская полиция ворвалась в расположение сборной России по биатлону в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене и обвинила десятерых людей в нарушении антидопинговых правил. Среди подозреваемых — Антон Шипулин, Александр Логинов и Ирина Старых.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

16:08

Надеемся, что россиянки покажут высокие результаты сегодня на фоне непонятного скандала.

16:05

Россию в спринте представят Валерия Васнецова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева.

16:15

Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди женщин на дистанции 7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.