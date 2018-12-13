На фоне скандала: россиянки бьются за медали в Австрии. LIVE

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Юрлова пока третья! 2 секунды она пока выигрывает у Хойниш, которая идет четвертой.
Вирер выигрывает шесть десятых у Кайсы на финише. Итальянка пока первая!
Юрлова отстает на 13 секунд от лидера.
На отметке в 6,4 км преимущество Вирер перед Кайсой — всего три секунды.
Юрлова закрывает все мишени и на втором рубеже! Браво! С третьем результатом уходит россиянка на дистанцию.
Но и один промах несильно уменьшает ее преимущество. У нее сейчас 11 секунд от Кайсы.
Вирер промахнулась на втором огневом рубеже.
Ирина Старых на шестой позиции пока на финише.
Тириль Экхофф допускает два промаха на втором огневом рубеже.
При этом не забываем, что Кайса один раз промахнулась на дистанции.
Юрлова идеально отстрелялась на первом огневом рубеже! Пока у нее четвертая позиция, от Кайсы она отстает на девять секунд, от Вирер, которая пока идет первой, на 14 секунд.
Доротея Вирер закрывает все мишени! Пока у нее лучшее время.
Ингрид Ландмарк Тандреволд промахнулась два раза на стойке!
После первого рубежа первой идет Мякяряйнен, на втором месте — Иннерхофер (+9 секунд), третья — Шевалье (+10).
Юрлова вышла на дистанцию! Ждем Кайшеву.
Кайса на отметке в 6,1 км привозит ближайшей соперницам от 34 секунд!
У Васильевой было 11 секунд от Кайсы перед перед первой стрельбой! Но россиянка промахивается три раза и уже не может рассчитывать на высокий результат.
Кайса промахнулась на втором огневом рубеже, но по-прежнему удерживает лидерство.
У Старых пока четвертая! 30 секунд от Кайсы.
Старых — чистая стрельба на втором огневом рубеже!
Все 10 мишеней закрыла Васнецова в гонке! Блестяще!
Кузьмина финишировала. 2+0 — такие показатели у нее были на стрельбе!
Катарина Иннерхофер промахнулась на «стойке» два раза. А «лежку» ей удалось пройти чисто.
Павлова отстает на 53 секунды от Кайсы.
Кайса Мякяряйнен без промахов на «лежке». Теперь она стала лидером гонки.
Старых закрыла все мишени, Павлова один раз промахнулась. Старых идет на девятой позиции, Павлова — 18-я.
Васнецова идеально отстрелялась на первом огневом рубеже! У нее пока восьмое время, отставание 28 секунд от лидера.
Ванесса Хинц тоже продемонстрировала идеальную стрельбу на огневом рубеже.
Павлова пока в девяти секундах от лидера.
Анаис Шевалье закрывает все мишени.
Фролина промахнулась один раз на первом огневом рубеже.
Васнецова находится в шести секундах от Кузьминой на отметке 1,1 км.
Павлова, Васнецова и Старых уже на дистанции.
Пускарчикова закрыла все мишени на «лежке»!
Франциска Пройс чисто отстрелялась на первом огневом рубеже.
Кузьмина два раза промахивается на первом огневом рубеже из положения лежа!
После 1 километра 100 метров у Кузьминой лучший разгон!
Паулина Фиалкова вышла на старт десятой.
Первой из россиянок появится на дистанции Васнецова. У нее 17-й стартовый номер. Ирина Старых - 20-я, Евгения Павлова — 21-я.
Ирина Кривко из Белоруссии четвертой вышла на старт.
Анастасия Кузьмина тоже вышла на старт.
Гонка началась! На дистанцию вышла Ева Пускарчикова.
Напомним, что австрийская полиция ворвалась в расположение сборной России по биатлону в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене и обвинила десятерых людей в нарушении антидопинговых правил. Среди подозреваемых — Антон Шипулин, Александр Логинов и Ирина Старых.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Надеемся, что россиянки покажут высокие результаты сегодня на фоне непонятного скандала.
Россию в спринте представят Валерия Васнецова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева.
Начало гонки запланировано на 16:15 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция спринтерской гонки среди женщин на дистанции 7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.