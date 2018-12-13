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«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге

Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция и обвинила девятерых людей в нарушении антидопинговых правил. В местном посольстве России уже пообещали оказать всяческую поддержку спортсменам, а глава отечественного Союза биатлонистов Владимир Драчев сообщил, что к делу были привлечены адвокаты. Полиция Австрии тем временем не подтвердила обвинения в адрес сборной России по биатлону.

13 декабря в живописной австрийской деревушке Хохфильцен стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Сборная России подходила к этому турниру в отличном настроении: на предыдущем этапе в Поклюке Александр Логинов завоевал две бронзовые награды и поднялся на четвертое место в общем зачете.

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Однако, как сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев, прямо накануне первой гонки в Австрии — женского спринта на 7,5 км —

в расположение национальной команды ворвалась полиция и обвинила девять человек в том, что они принимали допинг или способствовали этому.

«Внимание!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году!

В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции!

Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!!!»

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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

В списке, предоставленном Губерниевым, фигурирует бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, который сейчас находится в России, врачи Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Евгений Шутов, массажист Дмитрий Топычканов, а также спортсмены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.

В настоящее время сборную России в Хохфильцене представляют Логинов, Гараничев и Старых. Также в Австрии находятся врачи Шутов и массажист Топычканов. Что касается Антона Шипулина, то он все еще не присоединился к составу национальной команды и приводит себя в надлежащую форму на сборах в Обертиллиахе.

Таким образом, показания полиции будут давать пять человек из девяти подозреваемых. Особенно нелегко придется Ирине Старых, которая в этот день еще должна бежать спринт.

По австрийским законам, за допинг можно получить несколько лет тюрьмы, так что визит полицейских в данном случае отнюдь не пустая формальность.

Теперь правоохранительные органы должны собрать возможные улики, опросить подозреваемых на предмет того, чем они занимались в феврале 2017 года, когда в Хохфильцене проходил чемпионат мира, — в общем устроить настоящее следствие.

Правда, странно, что подозрения в допинге вспыхнули спустя два года после соревнований. Сборная России уже приезжала в Хохфильцен после того чемпионата мира — на этап КМ в декабре 2017 года — и австрийская полиция тогда не предъявила претензий, хотя в составе команды находились Логинов, Гараничев, Шипулин и Касперович.

Местное управление полицией не подтверждает наличие каких-либо обвинений российским спортсменам и сейчас.

«На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало», — приводит ТАСС слова официального представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера.

Однако сложно поверить в то, что Губерниев дал неверную информацию. В прошлом году, во время того самого ЧМ-2017 в Хохфильцене, комментатор одним из первых сообщил сенсационную новость о том, что австрийская полиция проводит обыски в расположении сборной Казахстана в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Позднее эти сведения подтвердились, и после тщательного расследования Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил девятерых спортсменов казахстанской сборной.

Остается надеяться, что в случае со сборной России ситуация не будет развиваться по такому же сценарию.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заверил, что ведомство приложит все усилия, чтобы разобраться в произошедшем и помочь отечественным биатлонистам.

«Посольство России в Австрии каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало.

Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов.

Болеем за наших ребят», — приводит слова чиновника ТАСС.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в комментарии «СЭ» сообщил, что организация уже начала работать над проблемой совместно с посольством страны в Австрии, а также привлекла адвокатов.

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович назвал все происходящее провокацией.

«Cчитаю, что это вообще провокация. Знаю, что ничего не было и ничего нет. Не основано ни на чем.

Австрийская полиция мне не звонила. Я готов, если позвонят, прилететь.

Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Готов прямо сейчас вылететь», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Сложившаяся ситуация может повлиять не только на результаты россиян в ближайших стартах, но и на итоги заседания рабочей группы IBU по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России, которое состоится 18 декабря.

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