Обидно, но красиво: ЦСКА потрясен вылетом из еврокубков

12 декабря московский ЦСКА завершал календарный год судьбоносной встречей с одним из грандов мирового футбола. В рамках заключительного тура красно-синие гостили в Мадриде в матче против местного «Реала». И если испанский клуб к этому поединку все свои вопросы в групповой стадии Лиги чемпионов уже решил, то у армейцев на кону стояла еврокубковая весна.

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Перед игрой ЦСКА располагался на последней строчке в группе G с четырьмя очками в своем кармане. Столько же баллов было в активе и у чешской «Виктории», однако чехи опережали москвичей по дополнительным показателям — в личном противостоянии преимуществе имела команда из Пльзени (1 победа и 1 ничья). Оба клуба уже потеряли математические шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов, и поэтому они боролись за третье место, которое дает путевку в плей-офф Лиги Европы.

Счастливым обладателем данной «проходки» оказалась «Виктория», что весьма символично, если исходить из названия команды. В своем матче с итальянской «Ромой» чехи удержали победу со счетом 2:1, чем едва не обесценили старания ЦСКА в Мадриде.

На «Сантьяго Бернабеу» подопечные Виктора Гончаренко устроили самый настоящий ад для местных болельщиков «Реала», а также ударили по самолюбию игрокам «королевского клуба», разгромив мадридцев со счетом 3:0.

Свое стремление одержать победу в битве армейцы показали с первых же секунд, оказывая давление на каждую зону команды соперника. «Реал» же, который играл экспериментальным и резервным составом, действовал спокойно, стараясь изредка угрожать воротам Игоря Акинфеева. Первый опасный момент мадридцы создали только в середине первого тайма: после удара Винисиуса Жуниора голкипер ЦСКА свою команду спас, но вторым темпом атаку подхватил Марко Асенсио. Подправив мяч под левую ногу, испанец угодил в перекладину.

Счет же в матче открыли гости. Иван Обляков на 37-й минуте развернул контратаку через центр поля, отдал на Федора Чалова, который впоследствии сыграл на Арнора Сигурдссона. Исландец, собрав на себя двух защитников, отдал обратно на Чалова.

Форвард ЦСКА на замахе убрал Хавьера и с левой ноги технично пробил в дальний угол. Тибо Куртуа свою команду не выручил.

Через некоторое мгновение армейцы удвоили свое преимущество.

Чалов красиво сыграл пяткой на Марио Фернандеса, который подключился к атаке и пробил из пределов вратарской. Куртуа мяч отбил, но первым на добивании оказался Георгий Щенников, пробивший по пустым воротам.

2:0 — ЦСКА ушел на перерыв с комфортным для себя счетом.

На второй тайм «Реал» вышел в видоизмененном составе: вместо Карима Бензема на поле появился Гарет Бэйл. Однако ни результативными, ни полезными действиями валлийский форвард отметиться не сумел. Единственное, чем запомнился Бэйл — обращением в медикам своей команды.

После единоборства с защитником ЦСКА Родриго Бекао валлиец схватился за лодыжку и потребовал оказать ему медицинскую помощь. Остальное время один из самых дорогих игроков в истории футбола пытался минимизировать контакт с мячом, немного прихрамывая.

ЦСКА же наоборот акцентировал внимание на контроле мяча и существенно подправил статистику в данном компоненте.

Ближе к концовке встречи «Реал» пытался устроить нечто, похоже на навал на ворота красно-синих, однако никакой пользы из этого «сливочные» не вынесли. Напротив, «королевский клуб» пропустил еще один раз.

Никола Влашич совершенно беспрепятственно обработал мяч в чужой штрафной в окружении нескольких защитников «Реала», развернулся и откатил мяч точно под удар Сигурдссону. Тот с линии штрафной не промахнулся и довел счет до разгромного.

3:0 — ЦСКА одерживает победу, которая стала во многом исторической. Во-первых, красно-синие стали первыми, кто нанес «Реалу» разгром на «Сантьяго Бернабеу» в еврокубках. Во-вторых, армейцы стали первой командой в Лиге чемпионов за последние 12 лет, которая набрала в групповом этапе семь очков, но при этом осталась последней.

Сей факт отметил и главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко, подчеркнув, что ему обидно за данный результат.

«Вылетать из еврокубков в любом случае обидно. Обыграть два раза «Реал», победителя последних трех розыгрышей Лиги чемпионов, и вылететь из группы, набрав семь очков, — это обидно.

Тем не менее эта победа войдет в нашу историю, она придаст сил нашим молодым игрокам. Наверное, это испытание, которое мы должны пройти, чтобы лучше подготовиться к чемпионату», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом наставник ЦСКА отметил, что на данном отрезке его команда продемонстрировала лучшую игру как в обороне, так и в атаке. Несмотря на это, по его словам, футболисты остались расстроенными.

«У ребят достаточно хорошие эмоции. Тем не менее с грустью. Все последние несколько минут друг у друга спрашивали, какой там счет в Чехии. Когда узнали, то очень сильно расстроились. Но это футбол, всякое может быть. Мы сами виноваты, потому что недостаточно много сделали в домашнем матче с «Викторией», — заявил Гончаренко, отметив, что его коллектив должен прогрессировать и показать лучшую игру в оставшейся части сезона.

С двоякими чувствами остался и Георгий Щенников, ставший автором одного из голов.

«От этой победы и вообще от двух побед над «Реалом», конечно, эмоции только положительные. Очень рады. Но мы не смогли выполнить поставленную цель — выйти в Лигу Европы, и от этого становится обидно. Забивать на «Сантьяго Бернабеу» — это необычные ощущения, потому что не каждый год играешь с «Реалом» в Лиге чемпионов. Поэтому было очень приятно», — сказал он.

По словам Щенникова, он вместе со своими партнерами надеялся, что «Виктория» в параллельном матче все-таки оступится и не сможет обыграть «Рому».

«Когда узнал счет параллельного матча, испытывал разочарование. Мы надеялись, что «Рома» сможет отнять очки у «Виктории», но так получилось. У нас молодая команда, и опыт Лиги чемпионов всегда полезен»,

— заключил защитник ЦСКА.

Разочарован результатом остался один из лидеров армейцев Никола Влашич. По его словам, победа над «Реалом» является исторической, но радости не приносит.

«После финального свистка я сразу побежал к скамейке запасных, чтобы узнать результат в параллельном матче.

Когда услышал, что «Виктория» выиграла у «Ромы», то очень разозлился.

Но это большая победа. Думаю, что это стало первым крупным поражением «Реала» дома в Лиге чемпионов. Да, мы не попали в Лигу Европы, зато можем потратить все силы на чемпионат России, чтобы завоевать золотые медали», — сказал Влашич после матча.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 30 очков после 17-ти туров.

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