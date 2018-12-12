Не дали премию: Овечкин ответил американцам рекордом

Александр Овечкин продолжает покорять Америку в 33 года. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» российский форвард оформил свой 21-й хет-трик в карьере и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать разгромную победу со счетом 6:2.

Никакого большинства или пустых ворот — на этот раз Александр Великий отличался исключительно в равных составах и при достойном сопротивлении соперников.

Реклама

Однако без доли везения все же не обошлось.

В случае с первым голом нападающему очень помог рикошет от защитника «Детройта»: Ови нанес мощный бросок с большого расстояния, но шайбу повело куда-то в сторону, и, если бы не удачно подвернувшийся Никлас Кронвалль, она бы просто врезалась в боковой борт.

Ovi shoots, Ovi scores, Ovi extends his point streak to 12 games.

Caps lead 3-0!



Stream #CapsWings: https://t.co/Wn6LWyeTGx pic.twitter.com/DgrmpYT1Z8 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 12 декабря 2018 г.

Вторую шайбу Овечкин забросил после быстрой атаки, прорвавшись по левому флангу и расстреляв вратаря с нескольких метров. Параллельно россиянину летел Ти Джей Оши, но Александр не стал делиться снарядом — и все сделал правильно.

Третий гол оказался довольно похож на первый по своей курьезности. Ови снова бросал издали (на этот раз с еще большей дистанции) и, кажется, сам не особенно рассчитывал на успех, однако шайба невероятным образом просочилась под вратарем Джимми Ховардом, который заменил стартового голкипера Джонатана Бернье, пропустившего первые два гола от россиянина.

После этого болельщики по традиции начали кидать на лед кепки, а аналитики по привычке принялись подсчитывать новые достижения Овечкина.

Нападающий продлил свою результативную серию до 12 матчей и довел количество голов до 25-ти, что позволило ему единолично возглавить снайперскую гонку НХЛ.

Ови уже в 126-й раз записал на свой счет два и более гола в одном матче и вышел по этому показателю на 11-е место в истории НХЛ.

Забросив три шайбы за встречу в 21-й раз в карьере, Александр обогнал по количеству хет-триков своего легендарного соотечественника Павла Буре (20) и сейчас делит 12-е место по этому показателю в истории лиги с Гленном Андерсоном и Риком Мартином.

Россиянин уже в 14-м сезоне подряд достигает отметки в 25 голов. Более продолжительную голеадорскую стабильность демонстрировали только Майк Гартнер (в 15 сезонах) и Яромир Ягр (18).

Но даже это еще не все. Овечкин стал первым игроком с 1987 года, который забросил 25 шайб за 30 матчей в 33-летнем возрасте.

Личный снайперский рекорд Александра, установленный 11 лет назад, составляет 65 голов за сезон. Если он продолжит в том же духе, то будет иметь все шансы побить его.

Кажется, что возраст над Ови не властен. За все время проведения НХЛ только 13 хоккеистов перешагивали рубеж в 50 голов за сезон в возрасте старше 30 лет.

«Показываю ли я свой лучший хоккей за 13 лет? Наверное, это так. После победы в Кубке Стэнли в прошлом году остается только наслаждаться, — заявил Овечкин по окончании встречи. — Конечно, слишком расслабляться не стоит — да я этого и не хочу.

Но я пытаюсь забивать каждый раз — это здорово. Видно, как наша команда радуется на льду прямо сейчас.

Стоит признать, что сегодня мне пару раз повезло, что шайба залетела в ворота.

Как отношусь к 12-матчевой результативной серии? Просто стараюсь играть попроще, моменты есть. Что касается хет-трика, то он бывает не каждый день, так что это приятно».

По итогам этого сезона Овечкин может стать лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ уже в восьмой раз в карьере.

Обсуждая успехи своего российского партнера, другой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем, отличившийся во встрече четырьмя голевыми передачами, был краток: «Когда Ови в ударе, я стараюсь как можно чаще пасовать на него. А он в ударе всегда, не так ли?»

Неудивительно, что россиянин был признан первой звездой дня в НХЛ.

Помимо Александра Великого, в воротах «Дейтройта» расписался Бретт Коннолли, который открыл счет, а также Трэвис Бойд и Ти Джей Оши.

«Ред Уингз» сподобились на свой первый голевой ответ лишь на 42-й минуте встречи, когда уже горели 0:5 (отличился Дилан Ларкин). За три минуты до конца Густав Нюквист забросил еще одну утешительную шайбу гостей и установил окончательный счет встречи — 6:2 в пользу «столичных».

Незадолго до этого матча известный американский журнал Sports Illustrated присудил свою ежегодную премию «Спортсмен года» баскетбольной команде «Голден Стэйт Уорриорз», который стала чемпионом НБА в третий раз за последние четыре года. Любители хоккея оказались возмущены таким решением — по их мнению, победить должен был Овечкин.

В социальных сетях выкладываются тысячи гневных комментариев, в которых пользователи саркастически вопрошают «А Овечкин что, умер?», «Почему премию «Спортсмен года» забрала целая команда?»

и иронично отмечают «Ну да, это же не Овечкин привел «Вашингтон» к первому в истории Кубку Стэнли».

Однако сам Овечкин, кажется, не слишком расстроен этим проигрышем баскетбольной команде. В любом случае он отлично ответил организаторам престижной премии историческим хет-триком.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».