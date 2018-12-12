«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы

Курсы валют$ 66.41 (+0.054) 75.15 (+0.058)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
20:55
Галатасарай Порту
2:3
закончен
20:55
Шальке-04 Локомотив М
1:0
закончен
23:00
Брюгге Атлетико М
0:0
закончен
23:00
Монако Боруссия Д
0:2
закончен
23:00
Барселона Тоттенхэм Хотспур
1:1
закончен
23:00
Интер М ПСВ Эйндховен
1:1
закончен
23:00
Ливерпуль Наполи
1:0
закончен
23:00
Црвена Звезда ПСЖ
1:4
закончен
Юношеская лига УЕФА
16:00
Шальке-04 U19 Локомотив М U19
1:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Динамо МСеверсталь
3:1
закончен
19:30
ЙокеритСалават Юлаев
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзАризона Койотс
4:3
закончен
03:30
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
6:2
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдМонреаль Канадиенс
7:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзОттава Сенаторз
3:1
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
4:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЭдмонтон Ойлерз
4:6
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Лимож
92:98
закончен
20:30
Ратиофарм Ульм Андорра
88:80
закончен
22:30
Ассеко Альба
64:76
закончен
22:30
АСВЕЛ Партизан
75:78
закончен
22:30
Валенсия Зенит
97:89
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Ритас
96:101
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
111:103
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
111:86
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
99:123
закончен
Лига чемпионов
20:55
Реал Мадрид ЦСКА
не начался
20:55
Виктория Пльзень Рома
не начался
23:00
Аякс Бавария
не начался
23:00
Бенфика АЕК Афины
не начался
23:00
Шахтёр Д Лион
не начался
23:00
Манчестер Сити Хоффенхайм
не начался
23:00
Янг Бойз Ювентус
не начался
23:00
Валенсия Манчестер Юнайтед
не начался
Юношеская лига УЕФА
17:00
Реал Мадрид U19 ЦСКА U19
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксПиттсбург Пингвинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзФиладельфия Флайерз
не начался
06:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Уникаха
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Цедевита
не начался
20:00
Тюрк Телеком Доломити Энергия
не начался
21:00
Црвена Звезда Брешия
не начался
21:00
Морнар Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:45
Монако Галатасарай
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБостон Селтикс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксАтланта Хоукс
не начался
05:00
Юта ДжазМайами Хит
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзТоронто Рэпторс
не начался
Лига Европы
20:55
Вильярреал Спартак М
не начался
20:55
Рапид В Рейнджерс
не начался
20:55
Севилья Краснодар
не начался
20:55
Акхисар Беледиеспор Стандард
не начался
20:55
Марсель Аполлон Л
не начался
20:55
Лацио Айнтрахт Ф
не начался
20:55
Ренн Астана
не начался
20:55
Динамо К Яблонец
не начался
20:55
Бешикташ Мальмё
не начался
20:55
Генк Сарпсборг 08
не начался
20:55
ПАОК БАТЭ
не начался
20:55
Види Челси
не начался
23:00
АЕК Ларнака Байер
не начался
23:00
Лудогорец Цюрих
не начался
23:00
РБ Лейпциг Русенборг
не начался
23:00
Селтик Ред Булл Зальцбург
не начался
23:00
Копенгаген Бордо
не начался
23:00
Славия П Зенит
не начался
23:00
Спартак Тр Фенербахче
не начался
23:00
Динамо З Андерлехт
не начался
23:00
Спортинг Ворскла
не начался
23:00
Арсенал Карабах
не начался
23:00
Дюделанж Бетис
не начался
23:00
Олимпиакос Милан
не начался
Еврохоккейтур
18:45
ШвецияРоссия
не начался
19:30
ФинляндияЧехия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдФлорида Пантерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
не начался
Евролига
19:45
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
20:00
ЦСКА Химки
не начался
21:30
Фенербахче Олимпия Милан
не начался
22:05
Маккаби Т-А Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы

«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках

Московский «Локомотив» пропустил на последних минутах от немецкого «Шальке» и окончательно лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках. После встречи главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин ответил на вопрос, почему его команда «играла трусливо», украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что ожидал от москвичей большего, а вратарь «Локо» Маринато Гилерме объяснил, почему красно-зеленые не заслужили пять поражений в Лиге чемпионов.

Московский «Локомотив» проиграл на выезде немецкому «Шальке-04» со счетом 0:1 и бесславно завершил свое выступление в еврокубках.

«Железнодорожники» одержали только одну победу на групповом этапе Лиги чемпионов, а во всех остальных матчах потерпели поражение,

хотя группа им досталась довольно ровная — помимо «Шальке», там выступали португальский «Порту» и турецкий «Галатасарай», которые отнюдь не являются европейскими грандами.

Реклама

При этом у подопечных Юрия Семина оставался шанс зацепиться в последнем матче хотя бы за третье место в группе, которое позволяет пройти в 1/16 финала Лиги Европы.

В параллельной встрече немотивированный «Порту», уже обеспечивший себе выход в плей-офф ЛЧ, обыграл «Галатасарай», который лишь на одно очко превосходил «Локо». Красно-зеленые должны были одолеть «Шальке» с 13-го места Бундеслиги — и здравствуй, евровесна.

Однако вместо этого москвичи сами пропустили на последних минутах — и это при том, что «Шальке», как и «Порту», не был мотивирован на победу,

поскольку давно гарантировал себе второе место группе, и на эту встречу вышел изрядно ротированным составом.

«Локо» же за весь матч только один раз пробил в створ усилиями Антона Миранчука.

«Мне показалось, что в последние 15 минут «Шальке» физически нас превосходил, — приводит слова главного тренера «железнодорожников» Семина ТАСС. — Молодые игроки «Шальке» выиграли у нас единоборства. Другого преимущества у соперника не было.

Что ж, мы получили громадный опыт после 14 лет отсутствия в Лиге чемпионов. Здесь нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости, но, может, потеряли в обоих матчах концентрацию, все закономерно.

Почему мы играли трусливо? Вы ошибаетесь. В этой Лиге чемпионов мы ни разу не играли в трусливый футбол, не ставили автобусы, атаковали.

Наверное, сегодня «Шальке» оказал такое давление, что нам пришлось защищаться».

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, в отличие от тренера, заявил, что команда действительно больше концентрировалась на обороне.

«Я расстроен. Мы играли вничью, но опять, как в Москве, пропустили на 90-й минуте. Думаю, нам не хватило удачи, но уже ничего не исправить.

В первую очередь мы думали об обороне, но ждали стандартных положений и имели хорошие моменты, чтобы выйти вперед.

Однако во втором тайме команда действовала слишком инертно, не хватало остроты в атаке, ощущалась накопившаяся усталость. Возможно, как раз свежести не хватило для того, чтобы устроить навал в последние десять минут», — предположил игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что ожидал большего от москвичей.

«Не могу точно сказать, почему мы настолько превосходили соперника — я не тренер. Но думаю, что мы высоко прессинговали и не давали гостям разгонять атаки. От «Локомотива» мы ожидали большего, ведь им была необходима только победа. К тому же и «Порту» им сделал подарок — все было в их руках», — отметил Коноплянка.

Вратарь «железнодорожников» Маринато Гилерме заявил, что, если судить по качеству игры, команда не должна была допустить такого провала в еврокубках.

«Мы не заслужили пять поражений. Кроме матча с «Порту» на выезде, мы играли не так плохо. Нам чуть не хватило фарта и опыта в Лиге чемпионов.

Давно мы не играли в этом турнире, многие футболисты, включая меня, вообще здесь не выступали. Надеюсь, мы после перерыва хорошо начнем чемпионат, чтобы в следующем сезоне вновь играть в Лиге чемпионов. Думаю, там все будет по-другому», — цитирует голкипера официальный сайт «Локомотива».

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил удивление тем фактом, что красно-зеленые не выложились по максимуму в таком ответственном матче.

«Я неприятно удивлен отношением к делу некоторых футболистов «Локомотива» в матче с «Шальке».

Эта игра очень многое решала, ведь клуб мог продолжить борьбу в Лиге Европы. Честно говоря, «Шальке» не отличился чем-то особенным, в том числе и каким-то завидным мастерством. Поэтому проиграть так, как это сделал «Локомотив», обидно вдвойне.

Винить можно лишь то, как наши клубы готовятся к еврокубковым матчам. Дело в отсутствии профессионализма.

Лига чемпионов наглядно показала, на что способны наши клубы. Они ни черта не умеют.

Честно, очень трудно наблюдать за мучениями чемпиона России», — приводит слова Рейнгольда «Спорт уик-энд».

После этой встречи «Локомотив» набрал три очка в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (меньше было только в сезоне-2002/03, когда «железнодорожники» попали в квартет с «Боруссией», «Реалом» и «Миланом») и занял последнее место в группе, вылетев из еврокубков.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».