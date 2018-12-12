Фабрика звезд: как Загитовой удержаться на вершине

Загитова на месте Медведевой

Год назад Алина Загитова стремительно ворвалась во взрослое фигурное катание из юниорского. К этому времени уже два года у женщин безоговорочно доминировала другая ученица Этери Тутберидзе Евгения Медведева.

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Загитова пришла во взрослое катание в качестве чемпионки мира среди юниоров, а также как серебряный призер взрослого национального чемпионата, куда юные спортсменки допускаются раньше, чем к международным стартам.

Изначально никто не предполагал, что Загитова разрушит гегемонию своей соотечественницы и на тот момент коллеги по группе Тутберидзе во дворце спорта «Хрустальный» уже в олимпийский год.

Медведева, проигравшая к тому моменту на взрослом уровне всего один старт (на московском этапе Гран-при в 2015 году Елене Радионовой), была действительно безоговорочным лидером в женском катании.

Однако олимпийской чемпионкой стала в итоге все же Загитова, хоть борьба двух соотечественниц в Пхенчхане и была очень напряженной.

Теперь что-то похожее происходит и с самой Алиной. Уже ее весь мир воспринимает как лидера в женском фигурном катании, — ну или воспринимал, потому что японка Рика Кихира, также вчерашняя юниорка, совершила примерно такой же прорыв и выиграла у Загитовой финал Гран-при.

Все сложнее и сложнее

У прорывов Загитовой и Кихиры достаточно много различий. Например, Алина пришла во взрослое катание, имея чемпионский на уровне юниоров бэкграунд, где ей принадлежала не только мировая корона, но и рекорды в короткой, произвольной программах и, естественно, по сумме баллов.

Кихира же на прошлогоднем юниорском чемпионате мира безнадежно проиграла российской троице во главе с Александрой Трусовой, да и юниорский Гран-при японке тоже не покорился.

С другой стороны, Загитовой подняться так стремительно во многом помогла травма главной соперницы. Полученный Медведевой из-за запредельных нагрузок стрессовый перелом ноги поставил под сомнение участие Евгении в Олимпийских играх, и российская Федерация фигурного катания сделала все возможное, чтобы оценка Алины за компоненты выросла как можно быстрее.

В итоге Загитова в отсутствие Медведевой выиграла финал Гран-при, а на чемпионате Европы и Олимпийских играх первенствовала уже в жестокой конкуренции с Евгенией.

У Кихиры компоненты также выросли по ходу дебютного сезона во взрослом катании очень прилично, но в этом, как и в прогрессе Загитовой год назад, нет ничего удивительного — победы повышают авторитет у арбитров.

При этом все соперницы Рики в нынешнем сезоне были живы-здоровы, и она обходила их с самого начала в конкурентной борьбе. Правда, стоит отметить, что речь идет о всего лишь постолимпийском сезоне, который еще не добрался до своего главного старта — чемпионата мира.

Но что Загитову и Кихиру объединяет абсолютно точно — их программы стали новым словом во взрослом женском катании в плане техники.

Год назад Загитова представила самые сложные программы, а когда у нее подросла до статусного уровня оценка за компоненты, стало понятно, что при ее идеальном прокате обыграть ученицу Тутберидзе будет невозможно.

Теперь же родившаяся на два месяца позже Кихира пришла во взрослые соревнования с еще более мощным набором элементов. Она делает самый на данный момент сложный прыжок во взрослом женском катании — тройной аксель. Причем исполняет его дважды в произвольной программе.

Как бороться

Сейчас, после финала Гран-при, где Алина Загитова выступила неплохо, хоть и не идеально, возникло неприятное ощущение, что борьба с Кихирой для олимпийской чемпионки заведомо проиграна.

Сложность Загитова никак не компенсирует, по крайней мере, в нынешнем сезоне. Хотя сама Алина и вовсе говорит, что уже не сможет разучить, например, четверные прыжки.

А вот японка как раз успела заявить, что собирается это сделать и стать первой женщиной во взрослом катании, кто прыгнет квад на официальных соревнованиях.

Учитывая, что теперь Кихира почти ничего не проигрывает Загитовой в компонентах, фаворит чемпионата мира вполне очевиден.

Главный фаворит, потому что статус самой Алины тоже никуда не делся, и она вполне имеет шансы обыграть японку. Правда, для этого придется ждать ошибок самой Рики, но та прыгает свои аксели с 50-процентным успехом, а это опасно уже для нее.

Да, в произвольной программе в финале Гран-при в Ванкувере, допустив ошибку на первом «трикселе», она затем выдала просто вдохновенный прокат, не оставив сомнений в своей победе еще до объявления результата, но будет ли так и дальше, учитывая что по юниорам Рике не давала добиваться высот нестабильность?

Дальше больше

Вообще, к женскому фигурному катанию оказалось в последние годы приковано слишком много внимания. Ажиотаж запредельный и где-то даже чересчур большой — это сказывается на самих спортсменках, не всегда справляющихся с давлением.

Посмотрите на Женю Медведеву, которая, чтобы что-то поменять, ушла весной от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру и пока никак не найдет себя.

Взгляните на то, с каким лицом выходит на свои старты Медведева. Но ладно — она всегда выступала с выражением валькирии, но как вам суровый взгляд Загитовой во время произвольной в Ванкувере?

Алина весь прокат боролась с элементами, сама с собой и с грузом ожиданий и ответственностью. Справилась или нет — вопрос спорный.

И ведь это действительно только лишь постолимпиский, в некотором роде проходной сезон. И дальше всем будет только сложнее.

Два года назад безоговорочной примой была Медведева, год назад Загитова вытащила счастливый билетик, появившись во взрослых соревнованиях в олимпийский сезон, сейчас в лучах славы купается Кихира...

Но уже в следующем сезоне до взрослых международных соревнований доберутся еще две ученицы Тутберидзе — Александра Трусова и Алена Косторная.

Трусова, на секундочку, имеет программу, которая даже и не снилась Кихире. У нее три четверных прыжка в произвольной, причем Александра активно учит четвертый и планирует собрать «флэш-рояль» из квадов.

А Косторная, не обладающая таким набором элементов, — фигуристка, которая смогла обыграть Трусову в финале юниорского Гран-при, во многом благодаря идеальному, уже сейчас абсолютно взрослому скольжению (хотя без ошибок соперницы и не обошлось).

И вот они сначала наведут шороху в этом году на чемпионате России, а затем придут в международное взрослое фигурное катание. До следующей Олимпиады останется два года...

Кто знает, сколько еще юных будущих чемпионок растет в недрах «Хрустального» и кого готовят на смену нынешним звездам в Японии?

На самом деле не стоит заглядывать так далеко — надо просто наслаждаться красотой фигурного катания и смотреть за тем, что есть сейчас, иначе цифры, прогнозы и расчеты уничтожат наслаждение от эстетики этого вида спорта. И тогда в нем не останется никакого смысла.

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