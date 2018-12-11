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«Убогие люди, которых жаль»: кто обсуждает Загитову и Медведеву

Эксперты оценили, что ждет Загитову в противостоянии с Кихирой

Российские фигуристы впервые за много лет не смогли выиграть ни одного золота в финале взрослого Гран-при по фигурному катанию, а Алина Загитова потерпела поражение от японки Рики Кихиры. Впечатлениями от итогов соревнований в Ванкувере, ожиданиями от чемпионата России и мыслями о неожиданно появившейся «атмосфере ненависти» в кругах болельщиков с читателями «Газеты.Ru» делятся вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник и тренер танцевальной пары Виктория Синицына – Никита Кацалапов, занявшей второе место, Александр Жулин.

— Главное событие финала Гран-при – поражение Алины Загитовой в борьбе с японкой Рикой Кихирой. Ожидали подобного исхода?

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А.Л.: Допускал и тот, и другой вариант. Кихира – спортсменка, которая владеет тройным акселем. Это один из самых сложных прыжков на сегодняшний день. И если ей удается его исполнить, она, может быть, и будет претендентом на самые высокие места. Без этого акселя все смотрится по-другому. Но соревноваться с ней все равно можно.

А.Ж.: Как вам сказать... Просто когда у человека в арсенале два тройных акселя – это очень опасно. Плюс у нее достаточно мягкое, хорошее, бесшумное скольжение. Стабильная фигуристка,

Алине, конечно, непросто приходится. Но она прокатала не чисто свою программу. Можно на это еще скидку сделать. Надо работать, работать и работать, чтобы бороться с Кихирой. Сложная появилась девочка.

— Что нужно сделать Алине, которая в прошлом году обладала самой сложной программой, а теперь уступает в этом. Что ей нужно делать, чтобы обыгрывать теперь японку – усложнять свое выступление, катать чисто имеющееся и ждать ошибок соперницы?

А.Л.: На этот сезон – добиваться максимально чистого исполнения, чтобы компенсировать качеством исполнения сложность, которая может быть у Кихиры. А дальше смотреть.

А.Ж.: Вы позвоните Этери Георгиевне [Тутберидзе] лучше, а я вам про танцы все расскажу.

— Но если еще говорить о Кихире, то рост компонентов по ходу нынешнего сезона у японки закономерен, даже по сравнению с этапами Гран-при?

А.Ж.: Ну, компоненты всегда вырастают у людей, которые занимают первые места. Они пропорционально растут от турнира к турниру. Но еще раз – у нее очень мягкое и плавное скольжение.

— Вообще, Кихира, которая всегда славилась своей нестабильностью – это надолго? Или же сейчас во взрослое катание придут наши юниорки, и акценты снова сместятся в пользу России?

А.Л.: Естественно, тройной аксель – очень сложный элемент. Но с чего вы взяли, что она известна своей нестабильностью.

Она еще очень молодая спортсменка, чтобы делать выводы о стабильности или нестабильности. Посмотрим, как она будет развиваться – она еще не сформировалась полностью. Надо работать. Соревноваться с ней можно, просто все надо делать на максимуме.

— Как в целом оцените итоги взрослого Гран-при, где мы впервые за долгое время не завоевали ни одного золота в финале?

А.Л.: Хотелось бы, чтобы результаты взрослых спортсменов были получше. И это то, что федерации необходимо будет посмотреть, проанализировать – в чем причины.

А.Ж.: Не надо посыпать голову пеплом. Надо спокойно порадоваться вторым и третьим местам – ничего такого не произошло. В конце концов это даже не чемпионат мира, а просто коммерческий турнир. И вообще, это всего лишь первый сезон после Олимпийских Игр, я бы не делал тут каких-то далекоидущих выводов.

— Как вам итоги турнира в танцах, где ваша пара Виктория Синицына – Никита Кацалапов заняла второе место?

А.Ж.:

Доволен именно прокатом своих учеников и тем, что они в достойной борьбе заняли второе место. Думаю, что при более каком-то удобном случае могут стать и первыми.

— Было много разговоров о судействе... Недокрут Загитовой, компоненты Кихиры, странные оценки наших пар... Как оцените работу арбитров в финале Гран-при?

А.Л.: Не знаю, что-то не припомню. Надо смотреть протоколы. Нормальное судейство, по мне. Какие-то вопросы есть – они всегда бывают, – но я не вижу чего-то фантастически плохого, чтобы было что обсуждать.

А.Ж.: Мне нормально, я доволен. Недоволен только работой русского судьи, а с остальными проблем не было.

— Что конкретно не понравилось в работе российского арбитра?

А.Ж.: Он не ставил нас на то место, которое мы занимали. Он туда ставил другую пару. У меня нет этому объяснения.

Ну, разве что нам припоминают прошлый сезон, когда Синицына с Кацалаповым катались нестабильно, допуская срывы то там, то здесь. Может быть, в этом все кроется.

— А если говорить о юниорском финале. У нас все здорово?

А.Л.: Выступление юниоров оценю вполне положительно. Результаты говорят сами за себя. Мы выиграли три вида из четырех. Результаты очень хорошие.

— Ожидали победы Алены Косторной над Александрой Трусовой и бронзы Алены Канышевой?

А.Л.: По поводу бронзы – там любая девочка могла быть третьей. Тут ничего удивительного нет. Что касается первого и второго места, понимаете, у каждой из спортсменок есть свои минусы и плюсы. Алена очень хорошо катит. У нее взрослое уже катание, поэтому, если Саша допускает определенные ошибки, они с Косторной становятся достаточно близки друг к другу.

Как и произошло в Ванкувере. У Трусовой стояло три четверных прыжка в программе, из которых она чисто выполнила только один, поэтому в данной ситуации, в данном раскладе Алена выиграла за счет чисто выполненного проката.

Но если бы Саша сделала на один прыжок больше, мог быть другой расклад – это соревнования.

— Впереди чемпионат России по фигурному катанию. Чего ждете от этого турнира в целом и особенно от невероятно конкурентного женского катания и от танцев?

А.Л.: Никаких прогнозов я давать не буду, потому что этим и хорош грядущий чемпионат России – мы не можем предсказать его результаты. У нас есть в тех же девочках группа спортсменок, которая будет претендовать на попадание в сборную, и это хорошо.

А жду я и надеюсь, что мы во всех видах увидим не просто острую борьбу – мы ее заведомо увидим, – но борьбу на высоком уровне. На том уровне, с которым можно конкурировать с ведущими спортсменами мира. Очень хотел бы, чтобы так в Саранске было. Посмотрим.

А.Ж.: Жду хороших прокатов, а во-вторых, жду хорошего результата и хорошего места своих подопечных.

— Это только первое место? Или второе тоже не будет провалом?

А.Ж.: Провалом, конечно, не будет, но давайте дождемся турнира. Все решит прокат.

— А как вы относитесь к той волне ненависти болельщиков фигурного катания, которая захлестнула ваш вид спорта, когда любое неугодное экспертное мнение вызывает очень острую негативную реакцию, вплоть до оскорблений и даже пожеланий смерти в инстаграме?

А.Ж.: Мне просто жаль людей, которые этим занимаются. Значит, им просто нечем больше заняться. Кто-нибудь вообще видел этих людей, которые пишут все это в соцсети?

Какие-то совершенно убогие люди, которых мне очень жаль. Если им нечего делать, кроме как обсуждать жизни Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой и Алины Загитовой, то их можно только жалеть.

Я сейчас гуляю с ребенком и собачкой, и мне очень хорошо.

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