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По стопам Усика: Ломаченко сразится с россиянином

Хрюнов: следующим соперником Ломаченко станет россиянин Андреев

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко должен встретиться в следующем поединке с непобежденным россиянином Романом Андреевым, который является обязательным претендентом на титул WBO. Об этом сообщил известный промоутер Владимир Хрюнов. Тем временем боя с Ломаченко требует и британский боксер Энтони Кролла, который имеет право оспорить пояс WBA. Менеджер украинца заявил, что вариант с Кроллой кажется ему более предпочтительным.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который является двукратным олимпийским чемпионом и в данный момент обладает двумя поясами чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), должен провести свой следующий бой против россиянина. Об этом сообщил известный промоутер Владимир Хрюнов в своем инстаграме:

«Ломаченко победил Хосе Педрасу и защитил титулы WBA и WBO. Следующий соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO».

Андреев — непобежденный до сих пор боец, который провел 22 поединка и 16 из них выиграл нокаутом.

Всю карьеру россиянин провел в легком весе (до 61,24 кг) и имеет гораздо больше опыта в этом плане, чем Ломаченко, который сменил две категории — полулегкий (до 57,15 кг) и второй полулегкий вес (до 59 кг) — пока не пришел наконец к легкому.

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В отличие от Андреева, Ломаченко также успел потерпеть одно поражение на профессиональном ринге — раздельным решением судей в своем первом бою за пояс WBO против мексиканца Орландо Садио. Однако то решение было довольно спорным, кроме того, латиноамериканец за весь поединок нанес 41 удар ниже пояса, но не получил ни одного замечания, что может говорить об определенной ангажированности рефери. Так что этот проигрыш украинца едва ли стоит называть очевидным провалом.

С тех пор Лома не знал неудач на ринге — недаром он является самым титулованным боксером современной Украины.

Уже в следующем бою после странного поражения от Садио Ломаченко одолел первого номера рейтинга WBO Гарри Рассела и завоевал свой дебютный титул в профессионалах — пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации.

Для этого ему понадобилось всего три поединка — Василий повторил рекорд 39-летней давности. Затем украинец успешно защищал титул, менял категории и снова завоевывал пояс WBO уже в новом весе.

Совсем недавно, в ночь с 8 на 9 декабря по московскому времени,

Ломаченко провел первый объединительный бой в карьере против пуэрто-риканца Хосе Педрасы и добавил к своим регалиям титул чемпиона WBA в легком весе.

Андреев является обязательным претендентом на титульный поединок за один из поясов Ломаченко — по версии WBO, — так что их возможная встреча не должна никого удивлять.

Однако в этой ситуации есть свои сложности: британский боксер Энтони Кролла, который возглавляет рейтинг WBA, тоже имеет право на бой с украинцем, поскольку может оспорить у него другой титул — по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Менеджер украинского бойца Эгис Климас ранее сообщал, что его клиент склоняется больше именно к такому варианту.

«Дальше будет либо еще один объединительный поединок, либо встреча с обязательным претендентом по версии WBA. Сейчас это Энтони Кролла.

Проведем как минимум три поединка в 2019 году», — приводит слова Климаса портал Sport.ua.

Кролла уже давно ждет возможности встретиться с украинцем. Еще до того, как он завоевал право считаться обязательным претендентом, британец строил долгосрочные планы на бой с Ломой.

«На пресс-конференции перед мои предыдущим боем присутствовал Ломаченко.

Когда я вернулся домой, мама сразу же спросила: «У тебя есть фото с ним?» Я ответил: «Нет, мама, я собираюсь выиграть свой бой и стать обязательным претендентом на его титул».

Мне не хочется строить себе кумиров среди действующих боксеров, как это делают некоторые другие бойцы. У меня может и не быть второго шанса стать чемпионом, поэтому я не собираюсь говорить, что я его фанат», — цитировал Кроллу Talksport.

Выходит, что промоутер Хрюнов ошибся, настолько уверенно говоря о скором поединке с Андреевым? Не факт.

Сейчас боя с Ломаченко требуют многие. Даже агент кубинского экс-чемпиона мира Юриоркиса Гамбоа заявил, что его клиент победит украинца, если тот будет в такой же форме, что и во время боя с Педрасой.

На руках у Василия множество предложений, и ситуация может измениться в любой момент, если Лому не устроят условия того или иного поединка.

По информации ESPN, за бой с Педрасой украинец получил $2 млн и едва ли собирается снижать планку.

Какой поединок окажется более привлекательным для Ломаченко — с Андреевым или Кроллой? Узнаем совсем скоро.

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