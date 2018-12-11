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На кого ставить в Лиге чемпионов

Восемь ставок на главные матчи вторника в Лиге чемпионов

Reuters
В матчах Лиги чемпионов во вторник помимо прочих встречаются «Шальке-04» и «Локомотив», «Ливерпуль» и «Наполи», а также «Барселона» и «Тоттенхэм». У какой из команд шансы наиболее предпочтительнее, выясняла «Газета.Ru».

«Шальке-04» — «Локомотив»

Ставки: индивидуальный тотал «Локомотива» больше одного мяча за 2.08, тотал больше 2,5 мячей за 2.05, «Локомотив» не проиграет за 1.85 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

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Немецкому клубу уже совсем ничего не надо: выше второго места в группе никак не прыгнуть, но и ниже тоже не упасть. С учётом непростого положения «горняков» в чемпионате Германии и травм нескольких игроков основы, состав хозяев вряд ли будет оптимальным.

У «Локомотива» проблем тоже хватает, из-за повреждений точно не сыграют Чорлука (дисквалификация), Коломейцев (бедро) и даже Ротенберг (колено). Но самое главное - «железнодорожников» устроит только победа. Если красно-зелёные потеряют очки, надежда на Лигу Европы окончательно испарится.

Ориентировочные составы:
«Шальке»: Ферманн; Стамбули, Налдо, Мендиль; Маккенни, Руди, Калиджури, Шопф, Арит, Тойхерт; Коноплянка
«Локомотив»: Гильерме; Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус; Денисов, Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук; Фарфан

Статистика говорит о том, что шансы у гостей неплохие. «Шальке» выиграл лишь два из последних семи домашних матчей в Лиге чемпионов (две ничьи и три поражения), пропустив в них 18 голов. Пожалуй, можно проверить индивидуальный тотал «Локомотива» больше одного мяча за 2.08. Шансы на как минимум возврат велики.

При этом сами «железнодорожники» неплохо играют на выезде. В 12 последних гостевых еврокубковых матчах у них всего четыре поражения при четырёх ничьих и четырёх победах. Правда, в шести последних матчах с немецкими командами «Локомотив» неизменно уступал, хотя выиграл свой первый матч против представителя Германии - это была минимальная победа над «Баварией» в Мюнхене в первом круге Кубка УЕФА-1995/96.

Обеим командам совсем нечего терять: хозяева играют в своё удовольствие, гостям надо забивать любой ценой. При этом тотал больше 2,5 мячей идёт за бодрые 2.05, хотя отсиживаться в обороне соперникам нет смысла. Пожалуй, за такой коэффициент стоит проверить.

«Локомотив» не проиграет за 1.85 в букмекерской компании «Лига Ставок» - тоже нормально. До поражения 11 ноября от «Айнтрахта» со счетом 0:3 «Шальке» не проигрывал на протяжении пяти матчей. В последних четырех играх Бундеслиги команда одержала лишь одну победу, а в субботу уступила на своем поле дортмундской «Боруссии» в рурском дерби (1:2).

Сейчас «горняки» занимают 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, до зоны вылета всего 4 очка. Вполне вероятно, что тренерский штаб побережёт лидеров и выпустит на ничего не решающий матч экспериментальный состав.

«Ливерпуль» - «Наполи»

Ставки: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.00, победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.50, тотал второго тайма больше 1,5 за 1.75 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

Обе стороны разогрелись победами со счётом 4:0 в выходные. «Ливерпуль» разнёс «Борнмут», а «Наполи» разгромил «Фрозиноне». Соперники находятся в отличной форме и всё говорит о том, что предстоящий матч станет украшением как минимум группового этапа Лиги чемпионов.

Расклад довольно прост. Чтобы пробиться в 1/8 финала, «Ливерпуль» должен побеждать. Хватит либо счёта 1:0, либо победы с разницей в два и более мяча. «Наполи» в теории может устроить и поражение, но вряд ли «ПСЖ» испытает серьёзные проблемы с «Црвеной Звездой». Поэтому итальянцам нужна ничья.

Ориентировочные составы:
«Ливерпуль»: Алиссон; Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Вейналдум, Хендерсон, Кейта; Салах, Фирмино, Мане
«Наполи»: Оспина; Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй; Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис; Инсинье, Мертенс

Вот только ничья на «Энфилде» - это задача совсем иного уровня сложности. «Красные» не проигрывают в 18 домашних матчах еврокубков подряд, в то время как «Наполи» не выиграл ни одного из последних шести выездных матчей в турнире. Ну и ещё один момент - «Наполи» проиграл три последних поединка Лиги чемпионов в Англии.

В общем, «партенопейцам» придётся совсем нелегко. Единственный плюс - проблемы хозяев в центре обороны. Точно не сыграет Гомес (голеностоп), под вопросом участие Ловрена (сотрясение мозга). Пожалуй, отыграть на «ноль» мерсисайдцам будет непросто, а потому забивать, скорее всего, придётся как минимум три.

Самый простой вариант - взять победу «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.00. Подопечные Юргена Клопа великолепны на «Энфилде», а вот «Наполи» на выезде совсем не впечатляет. Вариант чуть посмелее - победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.50.

Как бы ни сложился матч, одной из команд в любом случае нужно будет забивать. И если в первом тайме время у соперников будет, то после перерыва об осмотрительности придётся позабыть. Тотал второго тайма больше 1,5 за 1.75 или даже ТБ 2,5 гола во втором тайме за 3.25 - это любопытно.

«Барселона» - «Тоттенхэм»

Ставки: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.85, индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 мяча за 2.25 в БК «Лига Ставок» (cделать ставку).

Каталонцам тоже ничего не надо, первое место в группе они себе обеспечили. А вот у «Тоттенхэма» положение веселее: английский клуб пробьется в плей-офф, если «Интер» не наберет в последнем туре больше очков, чем они. Всё бы ничего, да только «нерадзурри» играть с ПСВ. Причём дома.

У «сине-гранатовых» почти наверняка выйдет экспериментальный состав. Главный тренер Эрнесто Вальверде сказал об этом на пресс-конференции прямым текстом: «Да, завтра будут изменения. Потому что мы уже вышли из группы, и потому что в субботу у нас важный матч».

Ориентировочные составы:
«Барселона»: тер Штеген; Семеду, Пике, Вермален, Альба; Денис Суарес, Артур, Бускетс, Коутиньо; Эль-Хаддади, Месси
«Тоттенхэм»: Льорис; Уокер-Питерс, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз; Сиссоко, Дайер; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн

Разумеется, это повышает шансы «шпор». Которые, кстати, предоставили отдых нескольким игрокам основы в минувшем туре чемпионата Англии. Среди них был и Гарри Кейн, который теперь, пожалуй, будет рвать и метать, чтобы сохранить свой клуб в Лиге чемпионов.

В связи с этим сразу всплывают два варианта. «Тоттенхэм» не проиграет за 1.85 - довольно надёжная ставка. Любители рисковать могут взять победу англичан с нулевой форой за 2.51. Тогда в случае ничейного результата произойдёт возврат. Брать лобовую победу «шпор» за 3.45 опасно, всё же матч состоится на «Камп Ноу».

Альтернативное предложение - индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 мяча за 2.25. У сине-гранатовых большие проблемы в центре обороны, а Гарри Кейн и здорово ищущий пространство Сон прекрасно умеют наказывать защитников за позиционные ошибки.