Просто ошибка? Врачей обвинили в смерти игрока сборной Италии

В деле о внезапной смерти защитника сборной Италии и капитана «Фиорентины» Давиде Астори появились новые подробности. Прокуратура Флоренции, где игрок находился большую часть времени, выступая за местный клуб, сообщила о двух подозреваемых в убийстве.

Реклама

По информации итальянского издания La Nazione,

правоохранительные органы инициировали расследование в отношении двух врачей, которые проводили медобследование защитника в течение его карьеры и давали ему разрешение на занятия профессиональным футболом.

Один из подозреваемых медиков работал с Астори в городе Кальяри, где игрок защищал цвета одноименного клуба в течение шести лет (2008-2014), а другой проверял здоровье футболиста уже во Флоренции, где защитник проживал с 2015 года.

Теперь оба врача подозреваются в убийстве по неосторожности, поскольку во всех своих отчетах они указывали, что у Астори нет проблем с сердцем и он может спокойно выступать в высшем дивизионе Италии.

При этом на двух кардиограммах футболиста, которые были сделаны в 2016 и 2017 году, при повторной проверке обнаружилась желудочковая экстрасистолия

— самый частый вид аритмии сердца, при котором оно сокращается с нетипичной скоростью.

Стоит отметить, что такое отклонение встречается у большинства людей и совсем не обязательно ведет к серьезным последствиям. Иногда причиной его появления является обыкновенный стресс. Тем не менее при обнаружении подобных симптомов пациент должен пройти дополнительное обследование, чтобы убедиться, что этот вид аритмии не угрожает его здоровью.

Отвечающие за состояние профессионального футболиста врачи были обязаны отправить его на углубленный осмотр, однако не сделали этого. Возможно, медики не посчитали проблему достаточно серьезной и не хотели заканчивать карьеру Астори. Однако так получилось, что из-за этого была закончена целая жизнь.

Очевидно, что учащенное сердцебиение весьма пагубно влияло на здоровье игрока — особенно на фоне постоянных тренировок и напряженных матчей, которые предполагают большую физическую нагрузку.

Возможно, в какой-то момент и без того загнанное чересчур быстрым ритмом сердце уже просто не выдержало.

Напомним, 31-летний Астори был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере 4 марта 2018 года — в день игры чемпионата Италии против «Удинезе». Обследовавшие тело врачи быстро пришли к выводу, что игрок скончался во сне от внезапной остановки сердца.

В своем первом заявлении по поводу смерти футболиста прокурор города Удине, в котором произошла трагедия, заявил об «остановке сердца, произошедшей естественным образом».

«Странно, что такая беда случилась с профессиональным спортсменом, которого тщательно обследовали врачи. Никаких тревожных симптомов до трагедии не было», — отмечал чиновник.

Поведение Астори за несколько часов до смерти действительно не вызвало никаких подозрений у его одноклубников.

По информации портала Corriere.it, футболист посмотрел в лобби отеля два матча Серии А, поужинал и поиграл в видеоигры с голкипером команды Марко Спортьелло.

«Давиде пришел в мою комнату, чтобы поиграть в приставку, и чувствовал себя хорошо, — рассказал 25-летний вратарь. — В 11 ночи он ушел, забыв свои тапочки. Я написал ему об этом. Уже из своего номера Давиде ответил: «Спасибо, они мне сейчас не нужны, я заберу их утром перед завтраком».

Тем не менее правоохранительные органы уже тогда возбудили уголовное дело в связи с предполагаемым убийством по неосторожности.

«На данный момент дело возбуждено без конкретных обвиняемых, предполагаемые убийцы названы «неизвестными». Мы потребовали вскрытия тела,

— цитировал прокурора Удине Football Italia. — Нашим долгом является выяснить, была ли смерть Астори трагическим случаем или же кто-то мог что-то об этом знать».

Судя по всему, спустя почти год расследований полиция пришла к выводу, что о недуге защитника знали как минимум два врача.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».